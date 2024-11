Aplikace SkinVision pomůže odhalit rakovinu kůže. Mě hned odeslala k dermatologovi

Fotografie: Martin Fajmon, fZone.cz

Neustále slýcháte zvěsti o tom, že vaši pracovní pozici brzy převezme umělá inteligence? Kromě podobných negativních informací se v poslední době stále častěji setkáváme i s velmi pozitivními benefity, například v oblasti zdravotnictví. Umělá inteligence totiž pracuje s extrémním množstvím dat a to, co běžnému člověku trvá hodiny, umělá inteligence zvládne za pár minut, nebo dokonce vteřin. Právě tato vlastnost se dá skvěle využít při skenování napříč obory, včetně zdravotnictví.

Primárně díky dovednostem AI se objevila aplikace SkinVision, která pomocí vašeho smartphonu naskenuje znaménka a pihy na vašem těle a řekne vám, zda znaménko vypadá v pořádku, nebo zda je dobré navštívit odborníka.

Sám patřím do rizikové skupiny – moje pleť je velmi světlá, pokud vyrazím na sluníčko, dokážu se spálit i při použití SPF 50. A to dodržuji veškerá doporučení, neopalujise během kritických hodin, opalovací krém nanáším opakovaně a na slunci se zdržuji pouze omezenou dobu, ne déle než 2 hodiny v kuse. Na mém těle se nachází více než 40 znamének různých velikostí, tvarů i barev. Pravidelně docházím k odborníkům, kteří znaménka kontrolují – ale co v mezičase? Nebo co dělat, pokud si na těle objevíte nové znaménko, u kterého máte obavu a nejbližší termín na kontrolu je až za několik týdnů? Přesně pro tyto potřeby se hodí aplikace SkinVision, která vám znaménka zkontroluje doslova během pár minut.

Kožní melanom v ČR představuje 5. nejčastější nádorové onemocnění. Ročně je diagnostikován u cca 3 500 pacientů. I přes pokročilejší diagnostiku i léčbu na jeho následky umírá každý rok více než 400 osob. Klíčové faktory pro zlepšení situace tak vždy budou prevence a včasný záchyt onemocnění.

Aplikace pro iOS i Android

SkinVision je aplikace, kterou můžete nainstalovat jak na telefony s operačním systémem Android, tak i iOS. Webová alternativa neexistuje a má to svůj důvod, o kterém si však povíme později. Aplikace jako taková je zdarma.

Po stažení aplikace je nutné založit účet, kde vyplníte základní informace o své osobě. Tím otevřete vlastní unikátní profil, který je možné editovat. Na domovské obrazovce se zobrazí obrys lidského těla. Vyberete místo, kde se nachází znaménko, které si chcete nechat zkontrolovat, což vám umožní později zkontrolovat, kdy jste si dané znaménko kontrolovali naposledy a jak vypadalo. Právě fotodokumentace je klíčová, protože co se zprvu jeví jako obyčejná piha, se v budoucnu může změnit v něco závažnějšího.

Jakmile dané místo označíte, spustí se aplikace fotoaparátu. Znaménko je nutné správně zaměřit ze vzdálenosti zhruba 10–20 centimetrů. Splnit musíte tři podmínky – znaménko musí být dobře viditelné, nesmí být tedy kryté ochlupením nebo stínem, a musí být vycentrované. Čím kvalitnější světlo aplikaci dopřejete, tím rychlejší proces skenování bude. V našem případě skenování zabralo vždy maximálně 3–5 vteřin, i na zádech, kde je dostupnost logicky horší.

Skenujeme znaménko

Jakmile znaménko naskenujete, aplikace vás požádá o vyplnění krátkého dotazníku – musíte vybrat, zda je znaménko aktuálně bez potíží, zda jste si všimli nějaké změny (v barvě, tvaru, velikosti), zda vás znaménko svědí, krvácí, nebo je nějakým způsobem infikované. Po výběru aplikace začne vyhledávat ve své databázi vzorků a vaše znaménko porovnávat. V databázi má SkinVision více než 3 miliony fotografií a přes 100 000 vzorků rakoviny kůže, přesto porovnání zabere jen zhruba 10 vteřin.

Vyhodnocujeme...

Po skenování následuje vyhodnocení, včetně vysvětlení. Většina mnou zkoumaných znamének byla s nízkým rizikem, aplikace mi doporučila nastavit si připomenutí a znaménko kontrolovat každé tři měsíce. Výjimku tvořilo jedno znaménko na zádech.

To bylo nejdříve aplikací vyhodnoceno jako znaménko s nízkým rizikem (s doporučením pravidelných kontrol), ovšem druhý den mi dorazila notifikace, že hodnocení znaménka bylo změněno. Proč a jak?

Zásah dermatologa

Důvod je prostý: kromě algoritmu v aplikaci kontrolují vybraná znaménka i dermatologové. Funguje to tak, že znaménka, která aplikace doporučí k sledování, prohlížejí také dermatologové, se kterými SkinVision spolupracuje. Pokud potvrdí nález aplikace, SkinVision vám napíše, že se na znaménko podíval odborník a není třeba se ničeho obávat. Pokud však dermatolog s tvrzením aplikace nesouhlasí, může změnit hodnocení znaménka a doporučit vám návštěvu dermatologa. Přesně to se stalo i u jednoho mého znaménka na zádech – z nízkého rizika se stalo riziko vysoké a dostal jsem doporučení, abych do 4 týdnů navštívil specialistu.

K odborníkovi jsem pochopitelně dorazil, naštěstí vše dopadlo dobře – znaménko ale opravdu bylo vyhodnoceno jako potenciálně rizikové, takže kontrola bude probíhat častěji, než doposud. Pokud vlastního odborníka nemáte, můžete využít aplikaci Dr. Digital, která vám pomůže najít vhodného odborníka v okolí vašeho bydliště.

A cena?

Dobrou zprávou je, že cena není astronomická, přesto není zanedbatelná. Vyšetření jednoho znaménka vyjde na cca 160 Kč, tříměsíční předplatné na 630 Kč, roční předplatné na 1 260 Kč. Výhodou tříměsíčního a ročního předplatného je, že můžete zkontrolovat libovolný počet znamének, a to i opakovaně. Zřejmě se shodneme na tom, že podobná aplikace by měla být (alespoň pro rizikovou skupinu) k dispozici zdarma. Prozatím však existuje verze zdarma pouze pro klienty Oborové zdravotní pojišťovny, kteří získají roční předplatné z preventivního programu STOP rakovině kůže.

Redakce fZone.cz oslovila všechny hlavní tuzemské pojišťovny s dotazem, zda i ony plánují zavedení podobné služby pro své klienty.

Možnost vyjádřit se (po více než dvou týdnech od zaslání dotazu) využila pouze Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, kde reagoval Ing. Petr Kvapil, asistent ředitelky ZPŠ:

Naše pojišťovna věnuje prevenci, speciálně i prevenci rakoviny kůže, patřičnou pozornost a již řadu let mají naši pojištěnci v rámci našich preventivních programů hrazených z Fondu prevence možnost absolvovat dermatologické vyšetření pigmentových znamének. Kromě toho mohou čerpat příspěvek až do výše 2 000 Kč na moderní diagnostické a léčebné metody, např. vyšetření digitálním dermatoskopem.

Abychom ještě více podpořili prevenci rakoviny kůže, na našich akcích také máme stanoviště, kde mohou návštěvníci absolvovat prohlídku kožních znamének zdarma a bez objednání.

Konkrétní přínos aplikace SkinVision tedy nemůžeme blíže komentovat, nicméně se domníváme, že jejím zařazením bychom mohli výrazně narušit náš koncept prevence popsaný výše, a tak s jejím využitím v nejbližším roce nepočítáme.

Co se týče rychlé sebediagnostiky obecně, to je zřejmě jedna z cest, kterou se může diagnostika ubírat, ale je nutné najít přiměřenou hranici mezi tímto, v zásadě laickým, použitím a reálným pohledem odborného lékaře.