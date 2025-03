Na trh přichází sodíko-iontová powerbanka. Jaké jsou její výhody a nevýhody?

Fotografie: Elecom

Elecom na japonském trhu začíná prodávat powerbanku, která na první pohled vypadá zrovna jako ta, kterou nejspíše máte doma, ale uvnitř se zásadně liší. Není totiž sestavená z lithiových článků, ale místo toho spoléhá na sodíkové články. Neznamená to žádnou revoluci, některé parametry se zdají být lepší, jiné zase horší.

Podle prodejce je hlavní výhodou vyšší životnost. Zatímco u li-on nebo li-pol článků jsou to stovky nabití, tato powerbanka s označením Na Plus by měla zvládnout 5000 cyklů bez výraznější ztráty kapacity. Pro představu to znamená, že ji následujících 13 let můžete každý den plně vybít a nabít. Pro někoho také může být plusem lepší chování v extrémních teplotních podmínkách, a tak lze powerbanku bez obav používat od -34 do 50 °C.

A teď ty špatné zprávy. Tato powerbanka přijde po hypotetickém přepočtu a přidání české daně na skoro 2000 korun, což se zhruba čtyřikrát více, než za kolik nakoupíte podobně vybavenou li-ion powerbanku. Dá se čekat, že s větším rozšířením může cena klesat. Co se však asi zásadně nezmění, je hmotnost. Powerbanka s kapacitou 9 000 mAh váží 350 gramů, zatímco srovnatelná konkurence kolem 200 gramů. Sodíkové články se tak nejspíš z tohoto důvodu nepodívají do míst, kde se bojuje o každý (kilo)gram, jako jsou mobily nebo auta. Na druhou stranu jsou suroviny pro její výrobu snáze dostupné, což může být vzhledem k omezeným zásobám lithia nakonec rozhodující.