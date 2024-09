Japonskou společnost Epson na českém trhu můžeme znát především díky tiskárnám, ale soustředí se také na portfolio projektorů, které nově rozšířil velmi zajímavě vybavený model Epson EF-22. Novinka se profiluje jako skvělá volba pro všechny, kteří mají vysoké nároky na přenositelnost, ale také na kvalitu projekce. Jak jsem byl s modelem EF-22 spokojen v rámci redakčního testu?

Renomovaná značka Epson rozšířila nabídku projektorů o model EF-22, který láká na schopnost vykouzlit až 150" uhlopříčku, integrovaný Google TV či technologii 3LCD pro jasnější a živější obraz. Dokáže si novinka s cenou 999,99 eur, tedy zhruba 25 tisíc Kč obhájit svou cenu?

Technické parametry Epson EF-22

Rozměry 236 × 191 × 191 mm Hmotnost 3 kg Úhlopříčka (min. a max.) + rozlišení 30 až 150"; Full HD Životnost světelného zdroje 20 000 hodin Kontrast 5 000 000:1 Světelný výstup 1 000 lumenů podpora HDR10 a HLG obsahu ano

Obsah balení: nic důležitého neschází

V balení testovaného projektoru jsem našel kromě projektoru samotného rovněž dálkové ovládání a také zdroj potřebný k napájení.

Líbilo se nám nic neschází

Konstrukční zpracování: roztomilý, přesto schopný

Epson EF-22 se řadí do kategorie kompaktních a velmi snadno přenositelných projektorů, které můžete mít většinu času „stacionárně“ doma a v případě potřeby je rychle sbalit a vyrazit s nimi na cestu. Hmotnost zhruba 3 kilogramy je podle mého názoru přijatelná i pro častější přenášení. Pouze v tomto ohledu trochu zamrzí, že napájecí zdroj není integrovaný přímo do projektoru a k přísunu energie nestačí například jen USB-C konektor. Také ihned po prvním rozbalení možná budete chvíli tápat, kam vlastně napájení zapojit, neboť se konektor nachází v základně (podstavci).

Stran zpracování se mi líbí, že Epson vsadil na elegantní design, který bych neoznačil za příliš konzervativní, ale zároveň se ani nesnaží vyloženě šokovat, jako třeba projektor Freestyle od jihokorejské konkurence. Kombinace lesklých i matných povrchů (či mřížky vzadu) vypadá velmi pěkně. Je nutné počítat s tím, že se lesklá přední strana velmi rychle zamastí a také na ní budou viditelné otisky. Majitelé automobilů s „piano black“ jistě budou vědět své. Povedený vizuál však projektoru rozhodně upřít nelze.

Kombinace lesklých i matných povrchů vypadá velmi pěkně.

Pro zapojení projektoru bude velmi důležitá také zadní strana, kde najdeme (s výjimkou již zmíněného napájení) veškeré konektory a také tlačítko pro vypnutí/zapnutí. Na uživatele zde konkrétně čeká jedno HDMI (s podporou ARC a HDCP 2.3), jedno USB-A (výrobcem specifikované pouze pro připojení úložiště, kamery či mikrofonu), jedno USB-B a 3,5mm audiokonektor. Osobně bych u moderní elektroniky očekával také alespoň jedno USB-C, avšak podle Epsonu zřejmě není třeba.

Co se týče používání projektoru, musím kromě relativně snadné přenositelnosti zmínit také praktický stojánek, který lze natáčet do stran (otáčet s ním lze v rozsahu 360 stupňů) a samotný projektor pak nahoru a dolů (v rozsahu až 150 stupňů, tudíž není problém obraz promítat na strop). Pootočení projektoru je tak v případě potřeby velmi jednoduché, i když jej vlastně ani není příliš potřeba díky chytré automatice, která obraz sama nastaví, viz příslušná kapitola. Na závěr zmíním hlasitost chlazení, kdy výrobce udává 23 dB v běžném režimu a 19 dB v ECO módu. Pokud nesledujete němý film v tichém prostředí a nemáte projektor postavený kousek od vás, dovolím si tvrdit, že si chlazení, resp. hluku, vůbec nevšimnete. V tomto ohledu si tedy nelze na nic stěžovat.

Líbilo se nám líbivý design

natáčecí stojánek

účinné chlazení

v rámci zvyklostí dostačující konektorová výbava

Nelíbilo se nám potěšil by USB-C konektor (ať už datový či napájecí)

Dálkové ovládání: kompaktní a přehledné

Zatímco k projektoru jako takovému, respektive konektorové výbavě, jsem měl nějaké výtky, u dálkového ovládání mě nic nenapadá. Ovladač je, dle moderních trendů, příjemně kompaktní, takže se pěkně vměstná do dlaně, a obsahuje vše, co byste si jen mohli přát. Pro mnoho uživatelů bude důležité integrované tlačítko pro Netflix, YouTube či Prime Video od Amazonu. Stejně tak neschází tlačítko pro aktivaci hlasového ovládání. Tlačítka jsou pěkně velká, snadno nahmatatelná a tvoří je na dotyk příjemný silikon.

Líbilo se nám kompaktní rozměry a snadná ovladatelnost

Obraz: skvělá podívaná doma i na chatě

Epson EF-22 využívá technologii 3LCD, což znamená, že se navzdory tomu, že se jedná o menší projektor, nesetkáte s žádnými ústupky v oblasti barevnosti a sytosti obrazu. Všechny barvy jsou skutečně pěkně syté a kontrastní, ať už jsem zkoušel na projektoru hrát hry skrze připojený PlayStation 5 nebo jen sledoval obsah na Netflixu.

Maximální jas pak činí 1 000 lumenů, což dělá z projektoru zařízení vhodné spíše do zatemněných prostor, avšak používal jsem jej i během dne v blízkosti velkých skleněných dveří. V takovém případě se dá obsah rovněž bez problémů sledovat, jen to zkrátka není to pravé „kino“, respektive zážitek, který byste chtěli mít při sledování kvalitního filmu večer po práci. Na přehrávání obsahu v pozadí (jako třeba zpráv) však plně postačí. Výrobce myslel také na podporu HDR10 a v případě přehrávání obsahu skrze HDMI nabídne kontrast až 5 000 000:1.

Osobně jsem byl také velmi zvědavý na tzv. Auto Avoidance, tedy funkce spojené s automatickou úpravou obrazu a vyhýbáním se překážkám, které fungovaly velmi pěkně. I naprostý laik zkrátka zapne projektor (jeho aktivace je téměř okamžitá), který se sám nastaví tak, aby byl obraz ideální, a je hotovo. Obraz se jednoduše upraví dle volné plochy a třeba se i automaticky vyhne váze na poličce, která by mohla do obrazu zasahovat.

Překvapivě slušně hrají také integrované 5W reproduktory, které zvládnou ozvučit průměrně velkou místnost bez potíží a nabídnou i solidní náznaky basů. Bezúdržbovost a dlouhou životnost pak zajišťuje světelný zdroj s výrobcem udávanou životností až 20 000 hodin.

Líbilo se nám dlouhá životnost, resp. „bezúdržbovost“

líbivý obraz s pěkným barevným podáním

funkce automatického vyhýbání překážkám

Systém: jedna radost

Jednou z největších předností tohoto projektoru je bezpochyby tzv. Google TV, tedy systém, který známe z chytrých televizorů. Uživatel se tak cítí „jako doma“, neboť projektor využívá důvěrně známé dlaždicové prostředí. Vše pohání Android 11, který zajistí spolu s hardwarem uvnitř projektoru potřebnou plynulost. Pro úplnost dodejme, že v projektoru se nachází 16GB úložiště a 2 GB operační paměti, ale také nabízí bezdrátovou konektivitu v podobě Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.1, např. pro připojení externího reproduktoru.

Líbilo se nám svižné a moderní prostředí

Wi-Fi a Bluetooth konektivita

Zhodnocení: skvělá podívaná

Epson EF-22 je povedený projektor, který boduje přenositelností i kvalitním obrazem s chytrými funkcemi. Atraktivní je rovněž po stránce designu i použitého softwaru, respektive nasazení Google TV. Jedinou výtku tak mám snad jen k absenci moderního USB-C konektoru, ale jinak mohu novinku vzhledem k zaměření a ceně pouze chválit.

Foto: Ioannis Papadopoulos, fzone.cz