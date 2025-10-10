Zpříjemnit si večer filmem či seriálem se řadí mezi běžnou kratochvíli většiny z nás, a možná jste už někdy přemýšleli, že váš multimediální apetit volá po něčem víc než jen televizi, jejíž provedení se skutečně velkou úhlopříčkou si zdaleka ne každý může dovolit, ať už kvůli pořizovacím nákladům či jednoduše prostoru v domácnosti. Elegantním řešením je přitom projektor, který může vykouzlit velkou úhlopříčku a zároveň i stylově doplnit vaši domácnost. Přesně to slibuje Epson Lifestudio Flex EF-72 Oak. Jak se povedl?
Technické parametry Lifestudio Flex EF-72 Oak
|Rozměry
|249 × 190 × 190 mm
|Hmotnost
|4 kg
|Úhlopříčka (min. a max.) + rozlišení
|30 až 150"; 4K Pro-UHD
|Životnost světelného zdroje
|20 000 hodin
|Kontrast
|více než 5 000 000:1
|Světelný výstup
|1 000 lumenů (v souladu s normou IDMS15.4)
|podpora HDR10 a HLG obsahu
|ano
Obsah balení: se vším všudy
Uvnitř balení najdeme kromě bezpečně uloženého projektoru také manuály, dálkové ovládání a napájecí adaptér. U něj pouze mírně zamrzí podle mého názoru zbytečně velké rozměry, kdy by v době GaN adaptérů mohl výrobce nabídnout právě toto řešení, a to i vzhledem k příkonu 180 W. Nic to ale nemění na tom, že v balení nic neschází a zábava tak může okamžitě začít.
- nic neschází
Konstrukční zpracování: prémiové materiály a praktická konstrukce
Epson Lifestudio Flex EF-72 Oak je novinkou z řady Lifestudio, která má v sobě kombinovat vysokou kvalitu obrazu, ale také stylový design a přenositelnost. A přesně to se podle mého názoru novince povedlo. Stejně jako u předešlého projektoru této japonské značky (Epson EF-22) mohu i zde jednoznačně pochválit to, jak projektor vypadá a působí. V tomto případě se navíc jedná o dle mého názoru ještě povedenější design, neboť odpadá lesklý klavírní lak a namísto toho zde najdeme stylovou a praktickou síťovinu, masivní kovový podstavec s nohou a horní část z dubové dýhy. Výsledek vypadá skvěle a stran přenositelnosti můžete klidně popadnout projektor za nohu a postavit jej, kam se vám zamane během chvilky. Snadné je pochopitelně také rychlé sbalení a převoz na chatu či k přátelům.
Epson i tentokrát nasadil otočný stojan s otáčením o 180° (horizontálně) a náklonem o 90° (vertikálně). V praxi to znamená, že můžete, umožňuje-li to dispozice místnosti, s projektorem posazeným na jednom místě bez jakéhokoliv přemisťování pouhým otočením promítat například na dvě různé stěny či dokonce na strop, pokud si chcete dopřát podívanou v horizontální poloze. Zajímavým prvkem je kromě samotného vzhledu, který je skutečně povedený, působí prémiově a věřím, že i poměrně univerzální, tudíž může hezky doplnit různé styly domácností, je také ambientní podsvícení. To se nachází ve spodní části samotného projektoru a lze ovládat pouhým dotykem. V praxi tak stačí dotknout se horní strany a nastavení podsvícení se změní. Pochopitelně lze také kompletně vypnout, nicméně nepůsobí nijak rušivě a rozhodně mi nevadilo ani ve zcela zatemněné místnosti, neboť se projektor bude logicky nacházet za vámi. Stran hlasitosti uvádí výrobce 28 dB v normálním a 22 dB v úsporném režimu, a pokud nebudete mít projektor přímo za krkem, chlazení jako takové zřejmě registrovat nebudete. Projektor je totiž vybaven také zvukem od Bose, k čemuž se brzy dostanu.
Oproti dříve testovanému projektoru Epson EF-22 navíc došlo k jedné důležité změně v oblasti konektorové výbavy. Osazení zadní strany zůstává na první pohled podobné – nechybí tedy „plnotučné“ HDMI s podporou ARC, USB-A konektor (2.0), 3,5mm jack a nově dokonce USB-C s podporou standardu Power Delivery.
V praxi to znamená, že s sebou v rámci zmiňované přenositelnosti nemusíte tahat zmíněný originální adaptér, ale stačí vám výrazně menší a lehčí GaN nabíječka. V mém případě jsem otestoval 125W adaptér značky Motorola, který můžete sehnat i za necelých 700 Kč. Je nutné dbát na to, aby adaptér podporoval Power Delivery a také si ověřit, že samotný kabel podporuje dostačující výkon (standardní odběr projektoru je 111 W), takže s kabelem dodávaným v krabičce k vašemu iPhonu či Galaxy v tomto případě nepochodíte.
- líbivý design
- natáčecí stojánek
- dostačující konektorová výbava
- podpora Power Delivery napájení skrze USB-C
Dálkové ovládání: bez problémů
Dálkové ovládání k projektoru obsahuje na dotyk příjemná silikonová tlačítka a najdete na něm vše, co byste si mohli přát. Oproti běžným ovladačům, například od mého televizoru značky Sony, jsem si pouze chvíli musel zvykat na to, že levá kolébka obstarává jas, nikoliv hlasitost. Nechybí ani praktická tlačítka/zkratky k aplikacím typu Netflix, Amazon Prime a další, či rychlé tlačítko v případě, že chcete upravit ostrost obrazu. O napájení se stará dvojice tužkových baterií.
- snadná ovladatelnost
Obraz a zvuk: zvuk, který překvapí a parádní obraz
Epson Lifestudio Flex EF-72 Oak disponuje kromě již zmiňované schopnosti vykouzlit obraz o velikosti až 150" (minimum činí 30") maximálním jasem až 1 000 lumenů (v souladu s ISO 21118:2020), 4K rozlišením a kontrastem přesahujícím 5 000 000:1. Zaměřením se tak jedná o projektor ideální pro sledování obsahu spíše večer doma v zatemněné místnosti, avšak, jak jsem si sám vyzkoušel, posloužit může obstojně i během dne, pokud chcete třeba jen jedním okem sledovat zprávy. V mém případě jsem se však logicky zaměřil na zamýšlený způsob používání a projektor využívající technologii RGB-LED 3LCD používal především večer při sledování filmů a seriálů. Kromě streamovacích platforem jsem také zkoušel přehrávání několika videosouborů v BR kvalitě a obraz vypadal vždy skvěle: tak akorát kontrastní s pěkně viditelnými detaily, líbivým podáním barev (které si lze upravit, a to třeba i pleťové tóny) a ostrými stíny. Hráče zase může potěšit obnovovací frekvence až 240 Hz a podpora ALLM. Stejně tak neschází HDR10.
Samotná kvalita obrazu by však vzhledem k lifestylovému zaměření nestačila, a tak Epson přidal celou řadu chytrých funkcí, jako je automatická korekce lichoběžníkového zkreslení, automatické zaostřování či automatické vyhýbání se překážkám. V praxi to funguje tak, že projektor položíte na nové místo, spustíte jej a sám si nastaví promítací plochu bez potřeby zásahů ze strany uživatele. Jedná se o skutečně užitečnou vlastnost, neboť díky tomu odpadá jakékoliv nastavování, i když si samozřejmě následně můžete vše doupravit dle vašich preferencí také manuálně. Stran servisu pak Epson slibuje životnost světelného zdroje 20 000 hodin a na zařízení dává 5letou záruku.
Samostatnou kapitolou je zvuk, na který odkazuje také štítek Sound by Bose na přední straně. Musím uznat, že mě projektor mile překvapil, neboť jsem neměl příliš velká očekávání, ale ve výsledku byl zvuk (alespoň s akustikou v místnosti, kde jsem jej používal) velmi dobrý a dokonce i poměrně prostorový. Výkon stereo reproduktorů činí 10 W, touto hodnotou tedy nijak zvlášť neoslní, avšak přednesu nechybí slušná basová složka a čistě umí vykreslit celé spektrum frekvencí. Výrobce mimo jiné k projektoru nabízí také sadu mikrofonů, pokud máte v oblibě karaoke party, či vysoký stojan pro umístění projektoru.
- překvapivě hutný zvuk
- líbivý obraz s pěkným barevným podáním
- automaticky nastaví obraz
- dlouhá životnost, resp. „bezúdržbovost“
Systém: bez výtek
Jednou z předností projektoru je bezpochyby tzv. Google TV, tedy systém, který známe z chytrých televizorů. Uživatel se tak cítí „jako doma“, neboť projektor využívá důvěrně známé dlaždicové prostředí. Vše přitom funguje krásně svižně a neschází ani bezdrátová konektivita Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.1, např. pro připojení externího reproduktoru.
- svižné a moderní prostředí
- Wi-Fi a Bluetooth konektivita
Zhodnocení: skvělá volba
Epson Lifestudio Flex EF-72 Oak je povedený stylový projektor, který si s sebou snadno vezmete na chatu i k přátelům na večerní promítání. Nabízí kvalitní obraz i zvuk a také oblíbený systém Google TV. Velmi mě potěšila přítomnost USB-C s Power Delivery, což přenositelnost ještě vylepšuje. Potěší také hezky zpracovaný ovladač, kvalitní materiály a dlouhá záruka.
Foto: Ioannis Papadopoulos, fzone.cz