Pro některé alergiky, včetně mě, je právě nyní ta nejtěžší doba v roce. Uleháte večer do postele s představou plného nosu a neustálého kýchání? Budí vás ráno šimrání v nose nebo kašel? Nejste sami. Jednou z možností, jak se cítit lépe, je pořízení čističky vzduchu. Díky ní bude vaše usínání příjemné a vstávání klidné. A tentokrát jsme vybrali opravdu skvěle.

Čistička vzduchu Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro se má opravdu čím chlubit. Je vybavena HEPA filtrem, můžete volit z několika režimů a výrobce nezapomněl ani na bezpečnostní dětský zámek. Díky svému tvaru nezabere moc místa a hodí se do každé moderní domácnosti. Podívejte se, jak obstála v našem testu.

Technické parametry Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro

Rozměry 27,5 × 68 × 27,5 cm Hmotnost 6,8 kg Spotřeba energie 50 W Režimy automatický, manuální, noční, třístupňový Vhodný pro prostor do 60 m² Minimální a maximální hlasitost 33,7 dB/64 dB Vzduchový výkon (CADR) 500 m3/h Počet filtrací 3 (primární HEPA, uhlíková) Konektivita Wi-Fi Cena čističky 6 990 Kč Cena filtrů 1 299 Kč

Obsah balení: nic nechybí

Ve velké krabici najdete samozřejmě samotnou čističku, ve které je již vložený HEPA filtr. Pozor, filtr je zabalený, takže je potřeba čističku ze zadní strany otevřít a filtr vybalit. Pevnou součástí čističky je i přívodní kabel. V balení najdete také podrobný návod v mnoha jazycích, včetně češtiny. Nic dalšího ke zprovoznění čističky není potřeba, takže může ihned začít dělat svoji práci.

Líbilo se nám český návod

Konstrukční zpracování: bude se líbit

Čistička Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro mě designem zaujala na první pohled. Vysoký kvádr vyrobený z matného bílého plastu a nenápadným kulatým displejem zapadne do každé domácnosti. Její rozměry činí 27,5 × 68 × 27,5 cm. Hmotnost je 6,8 kg. Někteří mohou namítat, že je rozměrná. Nenechte se zmást. Na trhu jsou daleko větší čističky, které nejsou tak výkonné jako tato.

Na přední straně je malý, ale přehledný OLED displej, na kterém můžete nastavit režim čištění. Ovládá se pouze dvěma tlačítky, z nichž jedno slouží k zapnutí a vypnutí přístroje, druhé pak k přepínání režimů. Na displeji se také dozvíte teplotu vzduchu v místnosti a vlhkost. Dále je zde ukazatel kvality ovzduší, hrubých částic, kontrolka Wi-Fi a negativních iontů.

Ze všech čtyř stran Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro nasává škodliviny z ovzduší. Na zadní straně je senzor teploty a vlhkosti, tlačítko zapnutí a vypnutí displeje, laserový senzor částic a kryt prostoru filtru, který snadno odklopíte i jednou rukou. Na zadní straně v dolní části najdeme také kabel pro přívod elektřiny. A nesmíme zapomenout ani na čistý vzduch, který proudí z vrchní strany čističky.

Líbilo se nám líbivý design

dotykový displej

snadno přístupný filtr

Aplikace: pravá ruka

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro lze ovládat nejen přes displej, ale také skrze přehlednou aplikaci Mi Home, kterou si můžete zdarma stáhnout pro iOS i Android. Párování je velice snadné. Po stažení aplikace si velice jednoduše vytvoříte uživatelský účet, ze seznamu spotřebičů vyberete Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro, poté se čistička spáruje s Wi-Fi a může začít pracovat. Prostředí aplikace je v angličtině.

Prostředí aplikace Mi Home

Aplikací Mi Home ovládáte všechny spotřebiče od Xiaomi. Takže po otevření se vám ukáže seznam produktů, které doma máte. Když vyberete právě testovanou čističku, zobrazí se v horní části displeje kolečko, které vám ukáže, jaká je kvalita vzduchu v místnosti, jaká je teplota a také vlhkost vzduchu. Kvalitu vzduchu už poznáte podle barvy kolečka – od zelené (kvalitní) po červenou (velice špatný). Když budeme pokračovat po displeji níže, najdeme zde tlačítko pro vypnutí/zapnutí, až 6 režimů, ze kterých můžeme vybírat, zapnutí/vypnutí ionizace vzduchu, kolik dnů zbývá do vyměnění filtru, možnost vypnutí nebo snížení jasu displeje, plánovač, dětský zámek a několik dalších nastavení. V pravém horním rohu jsou tři tečky. Zde najdete základní údaje o čističce

Čističku lze ovládat na dálku.

Vraťme se ještě k záložce plánování. Zde si můžete nejen nastavit, kdy se má čistička zapnout/vypnout, ale také zvolit to, po jak dlouhou dobu poběží a zase se vypne. Velkou výhodou je také možnost vypnutí displeje. Někteří lidé mají čističku v ložnici, ale vadí jim při spánku jakékoliv světlo. Díky tomu vás od spánku rušit nebude.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro lze ovládat i na dálku. Pokud zrovna nejste doma, lze ji v aplikaci zapnout, samozřejmě pokud je připojena k Wi-Fi a vy máte aktivní datové přenosy. Zároveň si tak můžete zkontrolovat kvalitu vzduchu u vás doma.

Líbilo se nám snadné párování

možnost ovládání na dálku přes aplikaci

detailně propracovaná aplikace

Nelíbilo se nám aplikace v angličtině

Funkce: práce na jedničku

Čistička má jeden filtr, který je součástí základního balení. Jedná se o třívrstvý HEPA filtr, který dokáže eliminovat 99,97 % vzdušných částic o velikosti pouhých 0,3 mikronu, včetně prachu, kouře, srsti domácích zvířat, spór plísní, pylu, choroboplodných zárodků a virů. Filtrační složka aktivního uhlí z kokosového vlákna odstraňuje formaldehyd, nepříjemné pachy a ostatní zdraví škodlivé látky. K čištění vzduchu pomáhají také záporné ionty.

Díky optimalizovanému tlakovému systému Mi Air Purifier během hodiny vyčistí až 500 m³/h vzduchu. Zvládne vyčistit prostor až o 60 metrech čtverečních, takže se hodí jak většího bytu i rodinného domu. Pokud máte doma otevřený prostor, tak čističku nemusíte přenášet. Zvládne vyčistit celý byt či dům z jednoho místa.

Pokud budete mít čističku aktivovanou na automatický režim, detekuje stav vzduchu a v případě, že se nečistoty nahromadí, postupně nastaví maximální výkon. Další výhodou je už zmíněný dětský zámek umožňující uzamknout celý displej. Za zmínku stojí také noční režim, při kterém nebudete vědět, že je čistička zapnutá. Naopak maximální hlučnost je 64 dB. Ta je sice vyšší, ale stane se tak snad jen v případě, že je vaše domácnost kuřácká.

Líbilo se nám dětský zámek

automatický režim

noční režim

ionizátor

velmi rychlá reakce na znečištěný vzduch

Zkušenosti: alergie nemá šanci

Čističku jsem používala zhruba měsíc a mohu říct, že jsem díky ní ten měsíc zvládla bez obtíží. Jsem alergik a přelom června a července pro mě není úplně snadný. Většinu nocí kvůli alergii velmi špatně spím. Před spaním jsem nechala čističku zhruba 15 minut na nejvyšší režim vyčistit celou místnost a poté jsem přes noc měla noční režim. Hned první noc jsem cítila veliký rozdíl. Díky tichému chodu mě nic nerušilo. Oceňují také to, jak rychle zařízení reaguje, když se kvalita ovzduší zhorší. Během pár vteřin nastaví potřebnou rychlost filtrace, aby se nečistot co nejrychleji zbavila.

Zhodnocení: rozhodně bereme

Pokud si budete chtít pořídit Hoover Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro, musíte počítat s počátečními náklady 6 990 Kč + 2× do roka bude také nutné pořídit filtr za zhruba 1 299 Kč. K tomu je potřeba připočíst cenu za provoz. Takže vás čistička za první rok užívání vyjde na zhruba 10 300 Kč (pořízení čističky, jeden náhradní filtr + roční provoz čističky cca 2 000 Kč). Možná se vám to bude zdát moc, ale jaká je cena za vaše zdraví? My ji rozhodně doporučujeme.

