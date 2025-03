Voyo a O2 TV se mění na Oneplay. Co je nového a co musíte udělat?

Fotografie: Michal Pavlíček, fZone.cz

10. březen byl dva týdny avizovaným termínem, kdy na českém trhu vznikne a bude spuštěna služba Oneplay. Její existence spočívá v kombinaci doposud separátních služeb O2 TV a Voyo. Služba nicméně nabíhá postupně a velmi záleží, zda používáte nyní O2 TV nebo samostatné Voyo.

Co nabízí Oneplay?

Oneplay standardně nabízí kompletní nabídku videotéky bývalého Voya. Nepřijdete tak o žádné pořady, seriály ani filmy. Videotéka je součástí čtyř z pěti tarifů Oneplay, výjimkou je pouze zcela základní bezplatný tarif, o kterém ještě bude řeč.

Kromě videotéky získáváte také přístup k minimálně 55 televizním kanálům, z nichž většina je v HD kvalitě. S rostoucím tarifem samozřejmě roste počet televizních kanálů a přidávají se další bonusy, které se vesměs týkají sportovních přenosů.

Kolik Oneplay stojí?

Nejprve se zaměříme na běžné ceny a tarify. K dispozici jich je celkem 5, přičemž ten základní zvaný Oneplay k internetu nahradí tarif O2 TV Modrá. Bude tak poskytován zdarma všem, kteří mají internet od O2. Samostatně jej nebude možné aktivovat. Pomyslným základem se tak stane tarif Oneplay Komfort.

Tarif Oneplay k internetu Oneplay Komfort Oneplay Extra Zábava Oneplay Extra Sport Oneplay Maximum videotéka (bývalé Voyo) ne (pouze 6 vybraných titulů) ano ano ano ano TV kanály 42 55 100 90 142 Sport ČT Sport ČT Sport a Nova Sport (1, 2) 8 sportovních kanálů kompletní sportovní nabídka kompletní sportovní nabídka Počet souběžných streamů 1 1 1 1 3 Měsíční cena zdarma k O2 internetu 199 Kč 399 Kč 599 Kč 799 Kč

Ceny uvedené v tabulce nemusí být konečné. O2 vám při souběhu více služeb dokáže cenovou nabídku zvýhodnit, ať už slevou na váš mobilní tarif, případně využitím služby Unity. Výsledná částka tak může být velice individuální.

Jak se dostanu k nové službě? Mám Voyo.

Pokud jste doposud využívali pouze Voyo, vše důležité se u vás již stalo. Služba se zcela automaticky překlopila na Oneplay. V případě chytrých televizí s Androidem došlo k automatická aktualizaci. Netřeba se ani znovu přihlašovat. Důležité je, že minimálně první měsíc se vám nemění podmínky využívání. To znamená, že zůstává cena 159 Kč a možnost sledovat 2 streamy souběžně. Zhruba od května, dle data vaší fakturace, se cena zvýší na 199 Kč a dojde ke snížení streamů na 1.

Na celou obrazovku Pokud jste měli dopsud Voyo, ještě chvíli vám služba nezdraží, případná úprava v aplikaci možná není

Jak se dostanu k nové službě? Mám O2 TV.

Odlišná situace panuje u zákazníků O2 TV. Náš operátor si totiž dává poněkud na čas a o všem vás bude informovat s 30denním předstihem, kdy vám dorazí informační e-mail a SMS zpráva. V tuto chvíli se tak pro vás nic nemění, zůstávají vám tarify, které máte.

Informační e-mail a SMS však může dorazit každým dnem a následně budete mít 30 dní na to se rozmyslet, zda nabídku přijmete či nikoliv. Sám operátor totiž na základě vašich tarifů a stylu sledování posoudí, jaký tarif z nabídky Oneplay by pro vás mohl být ideální.

V tuto chvíli má O2 čtyři běžné tarify O2 TV, a to Modrá, Bronzová, Stříbrná a Zlatá. U všech tarifů je dle slov operátora vše individuální. I uživatelé O2 TV Modrá mohou být převáděni na tarif Komfort, avšak všichni si mohou zažádat o přednostní převod na službu Oneplay, a to skrze technickou podporu operátora formou on-line chatu či telefonické linky, případně na každé prodejně O2.

Mám Voyo přímo od O2, co bude dál?

Videotéku Voyo mají někteří uživatelé i jako balíček od O2. V jejich případě se tak Voyo proměnilo na Oneplay. Souběžně s tím však mají i O2 TV. V jejich případě doporučujeme vyčkat, až je O2 převede na nějaký tarif Oneplay. Následně je pak vhodné balíček Voyo zrušit, abyste nevyužívali dvě identické služby souběžně.

Jaké existují doplňkové balíčky k Oneplay?

Služba Oneplay bude nabízet dva dokoupitelné balíčky. Rodinný balíček za 99 Kč měsíčně umožní 3 souběžné streamy u všech tarifů, vyjma tarifu Maximum, kde jsou 3 streamy součástí nabídky. Druhý balíček bude filmový a za 200 Kč přinese kanály HBO a videotéku MAX. Ten bude možné dokoupit ke všem tarifům Oneplay od Komfortu výše, což ale mimochodem znamená, že i když budete mít tarif Maximum, nebudete mít kanály HBO. Ty přitom doposud byly součástí O2 TV Zlatá.

Jak vypadá aplikace?

Aplikace pro chytré televize působí na první pohled velmi podobně jako předchozí Voyo. Výhodou je, že se velice rychle zorientujete a nemusíte nic dlouze hledat. V levém menu pouze přibyla položka s televizními kanály. U nich můžete procházet pořady až 7 dní zpětně. Lze také přetáčet pořady, s výjimkou kanálů společnosti Prima, kde to není možné.

Totéž lze říci i o mobilní aplikaci, která je vzhledově i rozvržením velice podobná doposud fungujícímu Voyu. Na mobilních telefonech, pokud nemáte automatické aktualizace všech aplikací, můžete klidně ještě fungovat v aplikaci Voyo, ale aktualizace je k dispozici, stačí zavítat do obchodu s aplikacemi. Co se vám možná nebude líbit, že při obsahu videotéky, velké logo Oneplay v levém horním rohu. Je výrazně větší než bylo Voyo a ve srovnání s tím, že jiné streamovací služby loga nemají, je to poněkud zvláštní krok.

Na jakých zařízeních Oneplay funguje?

Aplikace Oneplay bude dostupná na mobilních telefonech, tabletech, chytrých televizích a webových prohlížečích. Naopak smůlu mají majitelé herních konzolí, v jejich případě se s aplikací nepočítá.