eDoklady pod náporem zájemců kolabují, u voleb vám tak mohou nadělat problémy

Před pár desítkami minut začaly volby do Poslanecké sněmovny a letos poprvé můžete využít i eDoklady, kde máte svou digitalizovanou podobu občanského průkazu. Problém je v tom, že eDoklady jsou v současné době přetížené, takže načtení aplikace může zabrat i dlouhé minuty. Pokud se nakonec podaří, může se objevit hláška, že digitální výpis je neplatný. Digitální výpis je nezbytný, může být totiž starý maximálně 48 hodin. Pokud jste se v této době do aplikace nepřihlásili a výpis se neaktualizoval, eDoklady použít nemůžete – tedy alespoň do doby, než se situace vyřeší.
Dodáme, že nejde pouze o volby, od 1. ledna 2025 je možné eDoklady využít i na poštách, v bankách a zdravotních pojišťovnách. Musí je také akceptovat všechny obce.