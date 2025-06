Eureka možná nepatří mezi ty nejznámější značky produktů do chytré domácnosti, přesto si myslíme, že se to již brzy změní. Původně americká značka se začala angažovat i na tuzemském trhu, kde nabízí svůj vůbec nejvýkonnější robotický vysavač s označením J15 Pro Ultra. Ten se chlubí špičkovými funkcemi, ale také agresivní cenovkou, díky které si chce podmanit konkurenci. Zda se jí to povede ukáže až čas, ale recenzi na tento zajímavý kousek si můžete přečíst již nyní.

Přemýšlíte, zda vám něco uniklo, nebo proč jste doposud o značce Eureka neslyšeli? Rádi vám o ní něco povíme – Eureka vznikla v USA už zkraje 20. století, poté ji vlastnila švédská značka Electrolux a od roku 2016 přešla pod křídla čínské Midea Group. Eureka je však v USA stále aktivní, nově si začala brousit drápky i na tuzemské uživatele, kde začíná nabízet robotické vysavače. Aby se našim zákazníkům představila, rozhodla se na trh poslat jeden z vůbec nejzajímavějších robotických vysavačů z nabídky, konkrétně model J15 Pro Ultra, který jsme si už před pár týdny představili v rámci našich prvních dojmů.

Každý robotický vysavač před uveřejněním psané recenze důkladně testujeme, nejinak tomu bylo u Eureky – dnes se tedy zaměříme na to, co jsme se o této novince za zhruba 6 týdnů testování dozvěděli a zda si vůbec zaslouží to, abyste o ní přemýšleli, nebo zda dát raději přednost jiné, pro tuzemské zájemce zavedenější značce.

Technické parametry Eureka J15 Pro Ultra

Rozměry 35,4 × 35,5 × 11,7 cm Hmotnost 4,8 kg Velikost stanice 39,5 × 45,8 × 46,8 cm Hmotnost stanice 10,1 kg Aplikace Eureka pro Android i iOS Mokré mopování ano, dvě mopovací podložky Zvednutí mopu ano, 1,2 centimetru Překonání prahů do 2 centimetrů Čištění/sušení mopu stanicí ano (75/55 stupňů Celsia) Typ navigace LiDAR (LDS), boční PSD senzor Rozpoznávání překážek RGB AI kamera s přisvětlením, laser Paměť pro více pater ano Režimy čištění Smart Clean (AI), Vacuum & Mop, Vacuum then Mop, Vacuum, Mop, Customize Režimy vysávání Quiet, Standard, Turbo, MAX Průtok vody regulovatelný, 0–30 Objem nádoby na čistou/špinavou vodu (stanice) 4/3,4 litru Objem sáčku na nečistoty (stanice) 3 litry Objem odpadní nádoby (robot) cca 400 ml Sací výkon 16 200 Pa Kapacita baterie 5 200 mAh Hlasové ovládání ano (Alexa, Google Home) Cena 21 300 Kč

Obsah balení: standardní

Pokud si chystáte pořídit robotický vysavač s multifunkční dokovací stanicí, musíte počítat s vyšší hmotností a větší krabicí – Eureka J15 Pro Ultra je na tom stejně. Samotná krabice připomíná svým tvarem kostku, uvnitř má každý kousek příslušenství své místo. Kromě stanice s předinstalovaným odpadním sáčkem se v balení nachází samotný vysavač, dvě mopovací podložky s předinstalovanými textiliemi z mikrovlákna a přívodní kabel do sítě. Nechybí ani boční kartáček a nástroj s ostřím pro případné čištění. Vysavač je již osazen nádobou na prachové nečistoty s filtrem, takže samotné sestavení je otázkou pár chvil. Eureku musím pochválit za logické uložení – nahoře se nachází příslušenství, uprostřed robot, dole stanice, která je uložena horizontálně, mezipatra jsou chráněna papírovou výplní, takže Eureka minimalizovala plastové části na nezbytné minimum.

Líbilo se nám nic důležitého nechybí

Nelíbilo se nám hodil by se náhradní sáček na nečistoty do stanice

Konstrukce a zpracování: líbí se nám

S robotickými vysavači je to podobné jako se smartphony – všechny začínají vypadat dost podobně a liší se tak prakticky jen svým logem, v závodní terminologii „stájovou příslušností“. Eureka J15 Pro Ultra mě, musím se přiznat, potěšila, protože po stránce designu je snadno rozpoznatelná – tvar není ani kruhový, ani čtvercový, ani půlený (jako třeba v případě značky Dyson), jde o kombinaci. Nejde úplně o kruh, ale o příjemnou kombinaci kruhového a čtvercového formátu, díky čemuž si jej jen tak nespletete. Vysavač nám na test dorazil v obou barevných variantách – tedy šedo-černé a bílo-šedé, osobně se mi líbí obě varianty, ale přednost bych dal nakonec bílé – bílou mám zkrátka raději. Obě varianty pracují i s fialovými detaily – fialové je konkrétně okruží mopovacích podložek a hlavní kartáč. Líbí se mi rovněž i to, že Eureka nasadila převážně matné plasty, které možná nejsou tak efektní, ale rozhodně jsou praktičtější na údržbu.

Rozměry vysavače jsou vcelku standardní, činí 35,4 × 35,5 × 11,7 cm. Někoho možná překvapí výška, která však souvisí s tím, jaký typ navigace vysavač používá – vrchní majáček prozrazuje, že Eureka využívá laser, tedy technologii LiDAR, která patří mezi stálice. To ale není vše, pohled na přední hranu ukazuje také průchod RGB kamery s AI rozpoznáváním překážek a přisvětlením – podobnou kombinaci nabízí například Roborock Saros 10R, ovšem ten vyjde na 38 tisíc, Eureka na zhruba 21 tisíc korun. Výbava je v tomto ohledu nekompromisní, Eureka kombinuje ty nejúčinnější typy navigace a rozpoznávání překážek – LiDAR zajistí rychlé skenování prostoru, AI kamera s přisvětlením pak zajistí kvalitní rozpoznání různých typů překážek. Dodáme, že vysavači samozřejmě nechybí ani boční a přední nárazníky a boční PSD senzor (pravý bok), kterými si kontroluje vzdálenost od zdí, nebo třeba nábytku.

Na vrchní straně vysavače se nachází dvě mechanická tlačítka, jedno slouží pro zapnutí/vypnutí vysavače, případně zahájení/pozastavení úklidu, druhé slouží pro návrat do dokovací stanice. Tlačítka jsou podsvícená, což oceňuji. Pod výklopným víkem se nachází vnitřní nádoba na suché nečistoty s předinstalovaným filtrem, rovněž se zde nachází párovací tlačítko Wi-Fi, které s největší pravděpodobností budete potřebovat jen jednou – v momentě, kdy budete vysavač přidávat do aplikace.

Eureka J15 Pro Ultra je elegantní a snadno rozpoznatelný robotický vysavač.

Zajímavý je i pohled na spodní stranu, zde se nachází dvojice mopovacích podložek, přičemž jedna z nich na robotickém ramenu. Výrobce této technologii přezdívá ScrubExtend, jde tedy o přímou odpověď na FlexiArm značky Roborock. Spodní pohled dále odhaluje boční kartáček na vymetání nečistot podél prahů, stejně tak můžete vidět hlavní kartáč s technologií FlexiRazor. Reálně to funguje tak, že jakmile se robotický vysavač vrátí do stanice, čepele skryté uvnitř „naporcují“ vlasy a chlupy zamotané na kartáči, díky čemuž se o údržbu kartáče prakticky nemusíte starat.

Zmínili jsme stanici, tak si o ní řekneme více. Multifunkční dokovací stanice je nepostradatelnou součástí moderních robotických vysavačů a Eureka J15 Pro Ultra netvoří výjimku – stanice s rozměry 39,5 × 45,8 × 46,8 cm zaujme elegantním designem, osobně se mi líbí, že není zbytečně vysoká, ale je spíše širší, díky čemuž tolik nepřitahuje pozornost – a není vyšší než běžný nábytek. Uvnitř stanice se nachází dvě velkoobjemové nádoby, jedna na čistou (4 litry), druhá na odpadní vodu (3,4 litru), tyto nádoby nejsou kryté žádnou další krytkou, ale jsou volně přístupné a snadno vyjmutelné díky sklopným madlům, které nijak nenarušují čistý design stanice.

Objemný je i sáček na nečistoty, který se uvnitř stanice nachází, který pojme až 3 litry prachu. Stanice jako taková se postará o vše důležité – zajistí vysypání nečistot, omyje mopy, vysuší je, vyčistí odkapávací misku a veškeré nečistoty poté vysaje do odpadní nádoby. Uvnitř se nachází další důležitá elektronika, která zajistí napuštění/vypuštění vody, samozřejmě nechybí ani vanička s „valchou“ pro čištění mopovacích textilií, a to teplou vodou až do 75 stupňů Celsia – sušení mopů poté probíhá teplotou 55 stupňů Celsia po dobu až 3 hodin. Právě možnost čištění horkou vodou (a sušení horkým vzduchem) zajišťuje hygienický standard, který eliminuje množení bakterií a samozřejmě i možný zápach.

Už tedy víme, co vše zvládne stanice automaticky, co tedy musíte obstarat vy? Uklidníme vás – moc toho není. Stačí jednou za čas vylít nádobu na odpadní vodu a napustit vodu do nádoby na čistou vodu, o čemž vás informuje jak aplikace, tak výrazná červená LED dioda na stanici. Ještě méně často se budete starat o vnitřní sáček na suché nečistoty – o vše ostatní se postará stanice nebo robotický vysavač. Osobně jsem strávil údržbou vysavače a stanice maximálně 2 minuty týdně, ručním úklidem podlah bych dozajista strávil delší dobu.

Líbilo se nám originální design vysavače

dvě barevné varianty

design multifunkční stanice

velkoobjemové nádoby

matné plasty

Nelíbilo se nám kvůli LiDAR navigaci je vyšší

Specifikace: umí toho hodně

V úvodní části recenze jsme si pár důležitých funkcí již představili, ale v této části se na funkce zaměříme detailněji. Začneme samozřejmě navigací, kde připomeneme, že vysavač kombinuje laserovou LDS (LiDAR) navigaci pro orientaci v prostoru, co se týká rozpoznávání překážek, kombinuje RGB kameru a LED přisvětlení, a to v případě, kdy nejsou okolní světelné podmínky ideální. Tato kombinace zaručuje, že úklid proběhne spolehlivě jak během dne, tak za naprosté tmy. K tvorbě strategie úklidu využívá Eureka umělou inteligenci, kterou přezdívá IntelliView AI – nečistoty i překážky jsou detekovány v reálném čase a podle toho uzpůsobuje úklid tak, aby byl výsledek dle očekávání, tedy perfektní. Eureka to demonstruje například na suchých sypkých nečistotách – pokud J15 Pro Ultra například detekuje rozsypaný čaj nebo instantní kávu, sníží otáčky tak, aby se eliminovalo jejich rozvíření do okolí.

U každého robotického vysavače začínám tím, že testuji jeho úspěšnost rozpoznávání překážek – doma mám hned několik „záludných“ míst, která tyto dovednosti dokonale prověří. Začít mohu mým celoskleněným konferenčním stolkem se zkosenými bočnicemi, pokračovat mohu nízkým televizním stolkem s černou lesklou fólií, rozpoznávání překážek skvěle testuje i černý kovový sušák na prádlo. S radostí mohu říci, že Eureka J15 Pro Ultra se překážkám vyhýbá opravdu s přehledem, někdy si překážku otestuje mírným „oťuknutím“, jindy se jim vyhne rovnou, nikdy se však nestalo, že by se vysavač zasekl a vyžadoval můj zásah. Testoval jsem samozřejmě i to, zda se Eureka dokáže vyhnout kabelům a nabíječkám – prodlužovací šňůře se vysavač vždy vyhnul zcela bez problémů, tenkým kabelům také, což mě velmi příjemně překvapilo. Výhodou je, že každou rozpoznanou překážku v mapě označí a dokonce i vyfotí, navíc s komentářem, o jak přesné rozpoznání se dle AI jedná. Vy ji následně skrze jednoduchého průvodce můžete překážku změnit (například: nejedná se o kabel, ale o botu). Pokud překážka do příštího úklidu zmizí, vysavač samozřejmě bude uklízet i na tomto místě, nedochází tedy k trvalému uložení, což se hodí. Celkem vysavač rozpozná více než 150 různých typů překážek, což je úctyhodná sada.

FlexiRazor

Pro důkladný úklid, respektive mokré mopování, využívá Eureka J15 Pro Ultra systém robotického ramena ScrubExtend, které se automaticky vysouvá a zatahuje podle potřeby. Díky robotickému ramenu je mopování velmi důkladné i podél lišt, nebo třeba pod nízkým nábytkem, stejně tak skvěle funguje i pod kuchyňskou linkou, kam se běžné mopy robotických vysavačů zkrátka nedostanou. Pokud Eureka detekuje nějakou překážku, vyhne se jí, ale díky robotickému ramenu její okolí vytře, díky čemuž se minimalizují „hluchá místa“, která zůstanou nevyčištěná. Osobně jsem byl zvědav i na technologii FlexiRazor. Záměrně jsem po celou dobu testování nijak nečistil hlavní kartáč, abych do recenze mohl zaznamenat aktuální stav. Ani po 6 týdnech pravidelných úklidů na kartáči neeviduji žádné zamotané vlasy, což je malý zázrak.

Výrobce k této funkci doplňuje následující: „čepele FlexiRazor účinně zastřihují chloupky z kartáče, když se zařízení vrátí do nabíjecí základny. Čepele s vysokou hustotou, které pracují 400krát za minutu se 4mm vibracemi tam a zpět, snižují zacuchání vlasů o 99 %“. Osobně mohu tato slova s radostí potvrdit. Vysavač tak jistě ocení i majitelé domácích mazlíčků, kteří se zbaví nutnosti neustálého stříhání namotaných vlasů – technologie FlexiRazor tím i prodlužuje životnost samotného kartáče.

Sací výkon je opravdu extrémní, ani koberce tak nejsou problém.

Zmínili jsme, že Eureka J15 Pro Ultra bude vhodný robotický vysavač i v případě, že doma máte domácí mazlíčky. V tomto případě je FlexiRazor fajn vychytávka, ale byla by nepodstatná, kdyby vysavač nenabízel kvalitní sací výkon, ani zde se však nemusíte obávat – v maximu totiž dosahuje špičkového sacího výkonu 16 200 Pa, díky čemuž se řadí mezi ty vůbec nejvýkonnější kousky na našem trhu. Silný sací výkon je důležitý jak pro vysávání suchých nečistot z podlah, tak také z (kusových) koberců. Ty Eureka automaticky detekuje a přizpůsobí se jim – samotný mop dokáže zdvihnout do výšky 12 mm nad okolní povrch, zároveň zvýší sací výkon tak, aby byl i úklid koberců důkladný. V aplikaci, o které si povíme později, lze fungování na kobercích samozřejmě přizpůsobit.

Co se týká překonávání prahů, Eureka garantuje, že J15 Pro Ultra překoná ty do výšky 2 centimetrů. Osobně mám doma hned několik různě vysokých prahů, přičemž ty s výškou kolem 1,6 centimetru Eureka překonala vždy bez větších problémů, ovšem se dvěma prahy s výškou cca 3 centimetry si už (logicky) neporadila. V tomto ohledu se hodí zmínit, že pokud máte starší byt či dům před rekonstrukcí, kde vysoké prahy dominují, nemusí být Eureka ideální volbou, chybí jí totiž funkce nadzvednutí celého těla vysavače, díky které by bylo možné, aby i takto vysoké prahy překonala bez problémů. Nejde o výtku, jde o konstatování – pokud potřebujete vysavač, který vysoké prahy překoná, musíte vybírat z poměrně omezené nabídky a počítat s tím, že si připlatíte.

Robotický vysavač Eureka J15 Pro Ultra můžete ovládat i skrze hlasové příkazy, podporuje jak Google Home, tak také Amazon Alexa – vlastní hlasový asistent po vzoru Roborock sice chybí, na druhou stranu je ovládání pomocí běžných domácích asistentů funkční, příkazy tak či tak musíte zadávat v angličtině.

Líbilo se nám špičkové výsledky rozpoznávání překážek

automatizovaný úklid s pomocí IntelliView AI

velice kvalitní navigace i za úplné tmy

robotické rameno ScrubExtend

FlexiRazor eliminuje zamotané vlasy a zvířecí srst

extrémní sací výkon

možnost hlasového ovládání

možnost zvednutí mopovacích podložek

Nelíbilo se nám prahy překoná jen do výšky 2 centimetrů

Výdrž a nabíjení: stihne toho hodně

Eureka J15 Pro Ultra nabízí solidní výdrž až 2,5 hodiny v automatickém AI režimu, případně 2 hodiny v manuálním režimu s vyšším výkonem, což postačí i pro úklid rozlehlé domácnosti. Pokud přece jen dojde baterie, vysavač se sám vrátí do stanice, dobije potřebnou energii a pokračuje tam, kde skončil – často si tak ani nevšimnete, že došlo k přerušení úklidu. Pokud jde čistě o mopování, dle výrobce se můžete těšit na výdrž až 4 hodiny, pouze tento režim však bude využívat málokdo.

Doba nabíjení se pohybuje kolem 5 hodin, což je spíše podprůměrná hodnota, konkurence to umí i o trochu rychleji. Rychlonabíjení by sice potěšilo, ale díky chytrému systému dobíjení během úklidu nejde o zásadní nedostatek. Prakticky lze říci, že výdrž je dostatečná pro většinu běžně velkých domácností, pokud však obýváte hrad či palác, možná budete hledat alternativu.

Líbilo se nám slušná výdrž

Nelíbilo se nám pomalejší nabíjení

Aplikace: prodloužená ruka vysavače

Pro ovládání robotického vysavače Eureka J15 Pro Ultra slouží aplikace Eureka, která je k dispozici pro iOS i Android zcela zdarma. Aplikace působí přehledným dojmem, kombinuje černou barvu s fialovými ovládacími prvky, díky čemuž je vše důležité dostatečně výrazné. Samotné párování robotického vysavače není náročné – vysavač nejdříve uvedete do režimu párování stisknutím dvojice tlačítek, následně restartujete Wi-Fi pomocí tlačítka pod víkem a poté se spustí samotné párování s domácí Wi-Fi sítí, ke které dáte přístup tak, že vyplníte heslo. Následně se spustí proces automatického párování, které zabere maximálně 1 minutu.

Aplikace Eureka

Osobně musím ocenit, že průvodce neustále informuje, co musíte udělat a co se právě děje, takže ani chvíli nemáte pocit, že byste nevěděli, co se děje. Menší nevýhodou je, že průvodce (stejně jako aplikace samotná) nenabízí lokalizaci do češtiny, takže bez pár anglických slovíček se zkrátka neobejdete. Jde však o globální problém – většina značek robotických vysavačů češtinu ve svých aplikacích zkrátka ignoruje.

Jakmile robotický vysavač spárujete, automaticky se zobrazí domovská obrazovka, která slouží jako hlavní ovládací panel. Nutno podotknout, že za dobu testování vysavače se prostředí aplikace lehce pozměnilo, respektive nově působí přehlednějším dojmem a většina důležitých ovládacích prvků se dostala do popředí, tedy našla si své místo právě na domovské obrazovce. Na tomto lze hezky pozorovat, jak se Eureka snaží uživatelský zážitek vylepšit, je tedy pravděpodobné, že tomu tak bude i v průběhu životnosti robotického vysavače. To samé bohužel nelze říct o dalších (možná i známějších) značkách, kdy některé aplikace začínají působit již lehce obstarožním dojmem – to se Eureky zkrátka netýká.

Aplikace Eureka

Jakmile vysavač spárujete, nastává důležitý moment – tedy prvotní mapování nového prostoru. Jakmile dáte vysavači skrze aplikaci povel, vyjede z dokovací stanice a začne mapovat celý prostor. Jedna místnost mu zabere zhruba 2 minuty, kdy průběžně zajíždí všude tam, kam mu jeho rozměry dovolí. Průběžně aktivuje i LED přisvětlení, pokud okolní světelné podmínky nejsou dokonalé, vše je plně automatické a od vás se neočekává žádný zásah – ano, aplikace vás sice požádá, abyste ze země odstranili veškeré překážky, ovšem tím se řídit nemusíte, ani já se tím neřídil a mapování proběhlo bez problémů. Výslednou mapu si můžete zobrazit ve 2D nebo 3D pohledu, můžete si ji přejmenovat, stejně tak si do ní můžete přidat virtuální nábytek, aby vaše digitalizovaná podoba domácnosti působila co nejvíce reálným dojmem. Doplním, že nabídka virtuálního nábytku je zatím spíše strohá, ovšem to určitě vylepší jedna z následujících aktualizací. Důkladné je i nastavení No-Go zón, přizpůsobit si jej můžete prakticky dle libosti.

Jakmile máte vše nastavené, začnete se zřejmě zajímat o hlavní ovládací prvky – hned skrze domovskou obrazovku můžete zahájit úklid podle preferencí, tedy Room (podle místnosti), Full (kompletní), případně Zone (vyznačená zóna). K tomu se vážou režimy úklidu, na výběr máte mezi Smart Clean, kdy se o úklid stará umělá inteligence, která zvolí ideální režim, poté režim Vacuum & Mop, který kombinuje vysávání a mopování, dále Vacuum then Mop, kdy vysavač nejdříve vysaje a až poté vytře, případně režim Mop (mokré mopování) a přizpůsobitelný režim Customize. Nechybí samozřejmě ani režim, ve kterém vysavač pouze vysává (Vacuum).

Výhodou je, že pokud si chcete úklid dokonale přizpůsobit, můžete – například v mém oblíbeném režimu Vacuum & Mop si můžete přizpůsobit sílu vysávání (Quiet, Standard, Turbo, MAX), množství vody (v rozmezí 1–30), cestu (Quick, Daily, Fine) a aktivovat můžete i Tic Tac Toe Mode, který zvyšuje intenzitu úklidu. Pokud tedy například v kuchyni preferujete opravdu důkladný úklid, je dobré vybrat i tyto pokročilé možnosti. Ano, úklid zabere delší dobu, ale výsledky jsou poté preciznější – problémem pak nejsou ani zaschlé nečistoty od jídla.

Přímo z domovské obrazovky můžete přistoupit i k nastavení dokovací stanice, k tomu slouží tlačítko Base station control. Zde ihned vidíte, zda má stanice dostatek čisté vody a zda je nádoba na odpad plná, či nikoli, stejně tak můžete zahájit vysypání suchých nečistot (Self emptying), můžete zahájit čištění mopů (Mop Washing), sušení (Mop air drying), nebo zahájit samočištění vnitřní nádoby stanice (Self cleaning of base station). Jakoukoli akci můžete také pozastavit, pokud ji například zahájíte omylem. Výhodou je, že aplikace vás průběžně neustále informuje – a to jak animacemi (abyste věděli, co očekávat), případně textovými notifikacemi. Pokud se tedy například rozhodnete pro vysypání suchých nečistot, aplikace vás nejdříve informuje, že tento proces je hlučný a zda si jej opravdu přejete provést ihned – nabídne vám rovněž možnost Soft Self emptying, která zajistí, že vysypávání bude tišší, ale zabere o pár vteřin déle. V detailnějším nastavení poté můžete přizpůsobit četnost čištění mopů v průběhu úklidu (každých 10, 12 nebo 15 metrů čtverečních), jak často zahajovat automatické vysypávání nečistot, jak často čistit mopy, zda používat horkou vodu, zda sušit mopy teplým nebo studeným vzduchem a jak dlouhou dobu (2 nebo 3 hodiny).

Aplikace je extrémně podrobná, škoda, že jí chybí lokalizace.

Aplikace vás rovněž přehledně informuje o délce úklidu, stavu baterie a rovněž také o velikosti daného prostoru. V závislosti na tom, jak důkladný úklid si zvolíte, bude úklid 1 metru čtverečního trvat asi minutu až dvě.

Z dalšího nastavení zmíníme možnost nastavení úklidového harmonogramu (Schedule Cleaning), zobrazení úklidových logů (kdy, kde a co), opomenout nesmíme ani Map Management – vysavač si dokáže uložit více map do paměti, pokud tedy máte mezonetový byt či dům, samozřejmě si můžete uložit více pater, případně více místností, pokud je dělí nepřekonatelný práh. Důležitou záložkou je i Cleaning setting, kde si nastavujete to, jak se má vysavač chovat při úklidu koberců, tedy například to, zda má koberce ignorovat, nebo zvednout mopovací podložky, aby je nenavlhčil. Důležité je také nastavení Flexible edge cleaning, kde nastavujete, jak často se má vysouvat flexibilní rameno ScrubExtend pro vytírání v obtížně dostupných prostorech. Eureka ve výchozím stavu nemá povolené všechny funkce, protože prodlužují úklid a mohou způsobit kolize, vše tedy záleží na vašich individuálních potřebách. Pro maximalizaci účinnosti však doporučujeme aktivovat funkci Gap cleaning, která kupříkladu zajistí důkladné mopování pod kuchyňskou linkou.

Své vlastní nastavení má i FlexiRazor, tedy nože, které se starají o stříhání vlasů a chlupů na kartáči. Funkci můžete úplně vypnout, případně aktivovat režim Super strong cutting, který sice zvýší hlučnost, ale poradí si i s delšími chlupy či vlasy, což je ideální v případě, že doma máte čtyřnohého línajícího domácího mazlíčka.

Zajímavá je i funkce Stain Recognition Mode – pokud vysavač zaznamená odolnou skvrnu, pomocí AI si místo zapamatuje a pro zajištění důkladného úklidu se vrátí, aby skvrnu odstranil. Tato funkce je z výroby neaktivní, protože může ovlivnit rozpoznání exkrementu domácího mazlíčka. Dovednost rozpoznávání trusu naleznete v záložce AI obstacle recognition and avoidance. Dodáme, že skrze aplikaci lze sledovat i okolní prostor, a to díky RGB kameře. Můžete nahrávat i krátké video, nebo pořizovat fotografie, chybí však možnost obousměrné komunikace.

Líbilo se nám přehlednost domovské obrazovky

množství nastavení

spolupráce s AI

důkladné nastavení rozpoznávání překážek

detailní nastavení funkce FlexiRazor

Nelíbilo se nám aplikace není lokalizovaná

zpočátku je detailní nastavení nepřehledné

Zkušenosti a zhodnocení: má co nabídnout

Musím uznat, že jsem si testování robotického vysavače Eureka J15 Pro Ultra užil. Nečekal jsem zázraky, ale minimálně ve dvou věcech ukazuje (i dražší konkurenci) záda. První věc, která mě opravdu příjemně překvapila, byla už několikrát zmiňovaná detekce překážek. Jedná se o jeden z vůbec prvních robotických vysavačů, který si bez problémů poradil i s kabely na zemi, a to dokonce i s těmi tenkými, třeba s nabíječkami od mobilních telefonů. Zprvu se mi nechtělo věřit, že nejde o náhodu, takže jsem na Eureku nastražil několik „pastí“. První spočívala v tom, že jsem nechal vysavač nasnímat nový prostor, který byl bez překážek, ovšem před začátkem úklidu jsem dal mezi dvě místnosti dlouhý kabel (přívodní kabel od ventilátoru), který bránil průjezdu. Vysavač jsem následně vyslal uklidit do místnosti, která byla touto nabíječkou znepřístupněna.

Očekával jsem, že vysavač bude nejdříve chvíli zkoumat překážku, ale nakonec se ji pokusí přejet a do kabelu se nakonec zamotá. O to větší bylo moje překvapení, když vysavač odmítl danou místnost uklidit a úklid tak přerušil předčasně. Mohlo by se zdát, že jde o nevýhodu, ale opak je pravdou – díky tomu, že se kabel nepokusil přejet, nedošlo k namotání kabelu, úklid by se v takovém případě stejně nepovedl, takže mě Eureka zachránila od vytahování zamotaného kabelu, který by se s největší pravděpodobností ještě poškodil. Skvělá práce!

Eureka J15 Pro Ultra mě zaujala i svou rychlostí – robot se pohybuje velmi svižně, pokud detekuje překážku, okamžitě se zastaví a změní směr. Zpočátku mi tento styl úklidu přišel úsměvný, úklid totiž působil trochu stresujícím dojmem (rychlé zastavení, rychlá změna směru), jako kdyby někdo nahlas zakřičel štronzo. Postupem času mi došlo, že díky rychlému pohybu a rychlým reakcím je rychlejší také úklid. Obvykle jsou totiž robotické vysavače mnohem „přemýšlivější“, což ale výsledný úklid zdržuje. Eureka do překážek nenaráží, ovšem zbytečně nad nimi nepřemýšlí – pokud se překážka objeví, rychle ji detekuje, vyfotí a pokračuje v úklidu tak, aby zabral co možná nejkratší dobu.

Velmi spokojen jsem byl s kvalitou mokrého mopování, díky robotickému ramenu se vysavač dostane i do hůře přístupných prostor, například pod linku. Ano, jeho výška jej limituje v úklidu pod extra nízkým nábytkem, ovšem doma mám jen jeden kus nábytku, který má nožky nižší než 11 centimetrů, reálně mi tedy jeho vyšší výška nepřekáží – to však neznamená, že vám konkrétně překážet nebude výrazněji, před nákupem je na to tedy dobré myslet a případně si výšku nábytku přeměřit.

Spokojen jsem byl i s aplikací, která nabízí opravdu důkladné možnosti personalizace, líbí se mi multifunkční dokovací stanice, která zvládne obstarat proces samočištění od A do Z – na vás tak zůstane dolévání čisté vody a vylévání odpadní nádoby. Sáček na nečistoty ve stanici má velkou kapacitu, takže jeho výměna bude zapotřebí maximálně jednou za dva měsíce.

Kdybych dopředu nevěděl, že se robotický vysavač od Eureky prodává za cenu okolo 21 tisíc korun, klidně bych si tipl, že může stát i o třetinu více – a reálně by mě taková cena ani nepřekvapila. Reálná cena je však o poznání příjemnější a jen těžko hledám důvody, proč bych nákup neměl doporučit. Ano, J15 Pro Ultra není extra tenký, ani nedokáže překonat prahy vyšší než 2 centimetry, ovšem to jsou ve zkratce snad jediné problémy, které shledávám. Ve všech ostatních aspektech jde o špičkový kousek, který útočí na ty nejlepší, cenou však odpovídá spíše vyšší střední třídě – a to je kombinace, kterou si nechám líbit.

Foto: Martin Fajmon, fZone.cz