Lepší.TV nabízí 116 programů, HBO balíček i videotéku do konce dubna jen za 1 Kč

Fotografie: Martin Fajmon, fZone.cz

Karanténu nám chce zpříjemnit i poskytovatel internetové televize Lepší TV. Ten nabízí 116 programů (66 v HD kvalitě), videotéku (přes 1 300 filmů) i HBO balíček (včetně HBO GO a HBO OD) za symbolickou 1 Kč pro všechny nové klienty. Pokud si balíček aktivujete, bude vám fungovat až do konce dubna 2020.

Žádná omezení oproti standardní nabídce zde přitom nejsou, pořady tedy můžete přehrávat 7/30 dnů zpětně, a to na základě toho, co dovoluje jednotlivá stanice. Jedinou příplatkovou službou tak zůstává možnost sledovat TV na více zařízeních zároveň, za tuto možnost si připlatíte 99 Kč, a to za každé takové zařízení.

Pokud máte zájem o tuto doplňkovou službu, je nutné počítat s tím, že platnost je vždy na jeden měsíc od aktivace, tedy ne do konce dubna, po kterou dobu platí akční nabídka za 1 Kč.

Pokud nechcete po skončení akčního období dále pokračovat (a tedy platit 199 Kč za 116 programů a 219 Kč za balíček HBO), stačí prodlužování zrušit (záložka „Mé služby“ v nastavení). V takovém případě vám bude balíček fungovat do data vypršení, tedy do 30. dubna, poté se služba automaticky ukončí a jediným poplatkem bude ona symbolická koruna.

Stáhnout Lepší.TV

Lepší TV má aplikaci pro Android TV, Tizen a mnohé další, k dispozici je i vlastní set-top box pro starší televizory, který však již vyjde na 2 tisíce korun. Samozřejmostí je podpora platforem iOS a Android, aplikace jsou ve všech případech zdarma ke stažení.