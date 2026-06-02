Levné létání už nebude bez internetu. Wizz Air zavede Starlink do celé flotily

Maďarská nízkonákladová aerolinka Wizz Air oznámila, že od roku 2027 začne do své flotily zavádět satelitní internet Starlink od společnosti SpaceX. Jak informovala agentura Reuters, stane se tak první evropskou ultra-low-cost aerolinkou, která tuto technologii nabídne svým cestujícím. Cílem je nabídnout rychlé a spolehlivé internetové připojení i během letu.
Starlink využívá síť satelitů na nízké oběžné dráze Země a oproti tradičním palubním Wi-Fi systémům slibuje vyšší rychlost i nižší odezvu. Cestující by tak měli bez větších omezení používat sociální sítě, komunikovat přes messengery, vyřizovat pracovní povinnosti nebo sledovat streamovaný obsah podobně jako na zemi.
„Naši zákazníci by si neměli vybírat mezi dostupnou cenou letenky a kvalitním internetovým připojením na palubě,“ uvedl obchodní ředitel společnosti Ian Malin. Wizz Air zatím neupřesnil, zda bude služba zdarma pro všechny cestující, ani jak bude případně zpoplatněna.
Oznámení je zajímavé také z pohledu konkurence. Ryanair totiž ještě letos technologii Starlink veřejně zpochybňoval. Jeho šéf Michael O'Leary tvrdil, že instalace satelitních antén zvyšuje odpor vzduchu i spotřebu paliva a na krátkých evropských linkách nedává ekonomický smysl. Kvůli svým výrokům se následně dostal do slovní přestřelky s Elonem Muskem na sociální síti X.
Wizz Air se naopak rozhodl jít opačným směrem a nabídnout cestujícím konektivitu během letu. Pokud bude zavádění probíhat podle plánu, první letadla vybavená systémem Starlink se objeví v roce 2027 a milionům cestujících nabídnou možnost být online prakticky po celou dobu letu.
Satelitní internet od Starlinku se v posledních měsících stále častěji objevuje i u dalších světových dopravců. To, co bylo ještě před několika lety považováno za prémiovou službu, se tak postupně stává běžnou součástí letecké dopravy. Wizz Air nyní ukazuje, že rychlé internetové připojení nemusí být výsadou standardních síťových aerolinek, ale budeme se s ním potkávat i v segmentu levného létání.