K zemi hleď. K čemu je na kole dobrý laserový projektor?

Je to problém, který zná každý řidič. Snažíte se zároveň sledovat přístroje a zároveň silnici, což ale moc dobře nejde. V lepších autech máte alespoň možnost nechat si promítat důležité údaje na čelní sklo, ale co na jízdním kole, kde žádné není a kde jsou řídítka ještě více dole než přístrojová deska?
Řešením má být IRISGreen od společnosti Ainstec IRIS, který představuje inovativní cyklistický displej typu AR HUD (Augmented Reality Head-Up Display), který zásadním způsobem mění způsob, jakým cyklisté vnímají svoje okolí i jízdní data. Hlavním cílem tohoto pokročilého systému je zvýšit bezpečnost, komfort a celkový zážitek z jízdy, a to zejména při nočních vyjížďkách, v hustém městském provozu i při dlouhých sportovních trasách.
Základní princip technologie IRISGreen spočívá v přímé projekci klíčových informací do zorného pole jezdce. Místo toho, aby cyklista musel neustále sklánět zrak k běžnému cyklopočítači nebo mobilnímu telefonu upevněnému na řídítkách, zůstává jeho pozornost neustále soustředěna na cestu před ním. Do zorného pole se promítá přehledná a intuitivní navigace, aktuální telemetrické údaje o jízdě (jako je rychlost, vzdálenost či čas) a především včasná bezpečnostní upozornění na případná rizika na silnici.
Projekce je navržena tak, aby byla perfektně čitelná za jakýchkoliv světelných podmínek. Systém exceluje zejména při jízdě za šera a v noci, kdy je reakční doba klíčová a riziko přehlédnutí překážky nejvyšší. Díky tomu, že jezdce nerozptyluje pohled dolů, se výrazně zvyšuje jeho situační povědomí a schopnost bleskově reagovat na nečekané situace.
Kromě bezpečnostních a navigačních funkcí přináší IRISGreen také prvek osobního vyjádření a komunitního propojení. Systém umožňuje cyklistům přizpůsobit si vizuální styl promítaného rozhraní, grafické prvky i zobrazované metriky podle vlastních preferencí. Propojení s mobilní aplikací a komunitní platformou navíc dovoluje snadno spravovat data o jízdách, sdílet dosažené výsledky a propojovat se s dalšími nadšenci do moderní cyklistiky.
Projekt se pomocí crowdfundingové kampaně podařilo dotáhnout do konce, expedice prvních kusů započne zhruba za měsíc. Na stránkách výrobce (irisarworld.com) se můžete přidat k předobjednávkám za 199 dolarů, tedy asi 5 tisíc korun po doměření české daně.
Někde jsem před pár dny četl recenzi, kde autor konstatoval, že za denního světla je to naprosto nepoužitelné.
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