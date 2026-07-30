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K zemi hleď. K čemu je na kole dobrý laserový projektor?

Ondřej Pohl
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K zemi hleď. K čemu je na kole dobrý laserový projektor?
Fotografie: IRISGreen
  • Chytrý cyklistický displej IRISGreen, který promítá navigaci a jízdní data přímo do zorného pole jezdce
  • Tento systém zvyšuje bezpečnost noční i denní jízdy tím, že cyklista nemusí sklánět zrak k telefonu nebo cyklopočítači
  • Zařízení navíc umožňuje přizpůsobení vizuálního rozhraní a snadné sdílení jízdních výsledků v komunitní aplikaci

Je to problém, který zná každý řidič. Snažíte se zároveň sledovat přístroje a zároveň silnici, což ale moc dobře nejde. V lepších autech máte alespoň možnost nechat si promítat důležité údaje na čelní sklo, ale co na jízdním kole, kde žádné není a kde jsou řídítka ještě více dole než přístrojová deska?

Řešením má být IRISGreen od společnosti Ainstec IRIS, který představuje inovativní cyklistický displej typu AR HUD (Augmented Reality Head-Up Display), který zásadním způsobem mění způsob, jakým cyklisté vnímají svoje okolí i jízdní data. Hlavním cílem tohoto pokročilého systému je zvýšit bezpečnost, komfort a celkový zážitek z jízdy, a to zejména při nočních vyjížďkách, v hustém městském provozu i při dlouhých sportovních trasách.

Základní princip technologie IRISGreen spočívá v přímé projekci klíčových informací do zorného pole jezdce. Místo toho, aby cyklista musel neustále sklánět zrak k běžnému cyklopočítači nebo mobilnímu telefonu upevněnému na řídítkách, zůstává jeho pozornost neustále soustředěna na cestu před ním. Do zorného pole se promítá přehledná a intuitivní navigace, aktuální telemetrické údaje o jízdě (jako je rychlost, vzdálenost či čas) a především včasná bezpečnostní upozornění na případná rizika na silnici.

IRISGreenIRISGreenIRISGreenIRISGreenIRISGreenIRISGreen
IRISGreen
IRISGreen
IRISGreen
IRISGreen
IRISGreen
IRISGreen
Na celou obrazovku

Projekce je navržena tak, aby byla perfektně čitelná za jakýchkoliv světelných podmínek. Systém exceluje zejména při jízdě za šera a v noci, kdy je reakční doba klíčová a riziko přehlédnutí překážky nejvyšší. Díky tomu, že jezdce nerozptyluje pohled dolů, se výrazně zvyšuje jeho situační povědomí a schopnost bleskově reagovat na nečekané situace.

Kromě bezpečnostních a navigačních funkcí přináší IRISGreen také prvek osobního vyjádření a komunitního propojení. Systém umožňuje cyklistům přizpůsobit si vizuální styl promítaného rozhraní, grafické prvky i zobrazované metriky podle vlastních preferencí. Propojení s mobilní aplikací a komunitní platformou navíc dovoluje snadno spravovat data o jízdách, sdílet dosažené výsledky a propojovat se s dalšími nadšenci do moderní cyklistiky.

Projekt se pomocí crowdfundingové kampaně podařilo dotáhnout do konce, expedice prvních kusů započne zhruba za měsíc. Na stránkách výrobce (irisarworld.com) se můžete přidat k předobjednávkám za 199 dolarů, tedy asi 5 tisíc korun po doměření české daně.

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Diskuze ke článku
Prokop Buben
Prokop Buben
„Projekce je navržena tak, aby byla perfektně čitelná za jakýchkoliv světelných podmínek.“
Někde jsem před pár dny četl recenzi, kde autor konstatoval, že za denního světla je to naprosto nepoužitelné.
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