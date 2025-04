Máte TV od T-Mobile? Nově do ní příbývá i Netflix, do začátku dokonce zadarmo

Fotografie: Mollie Sivaram, Unsplash

T-Mobile dnes informoval, že Magenta TV se může pochlubit už více než 300 tisíci uživateli, kteří ji sledují zhruba 6 hodin denně, přičemž zhruba čtvrtina všech pořadů je sledována zpětným zhlédnutím. Oblíbená je Videotéka, BBC Player, rozhovory DVTV, CANAL+ i Max. K této již bohaté nabídce se T-Mobile rozhodl připojit ještě vůbec nejpopulárnější streamovací službu na světě, kterou je Netflix.

„MAGENTA TV přinesla revoluci v televizním zážitku – od živého vysílání po rozsáhlou Videotéku. S funkcemi jako zpětné zhlédnutí a nahrávání pořadů nabízí flexibilitu sledování, jež odpovídá modernímu životnímu stylu. Nově přinášíme možnost aktivovat si velmi populární službu Netflix – ta nabízí bez reklam tisíce filmů, seriálů a titulů, z nichž některé najdete jen na Netflixu, nechybí živé přenosy nebo hry. Vybere si opravdu každý," uvedl Maximiliano Bellassai, obchodní ředitel pro rezidentní zákazníky a člen management boardu společnosti T-Mobile.

Netflix bude zařazen do nabídka Magenta TV Plus, kdy z původního tarifu XL Plus vzniknou dva – XL Plus & Netflix (se Základní verzí) a XL Plus & HBO, oba v ceně 999 Kč. Díky Magenta 1 lze navíc získat při kombinaci této nabídky s dalšími službami získat slevu, přičemž uživatel vše najde přehledně na jediné faktuře. Noví zákazníci mohou tento tarif nyní pořídit za akční cenu 449 Kč/měs. na prvních 6 měsíců.

Nárok na Netflix v Základní verzi na 12 měsíců mají zákazníci v novém mobilním tarifu Next Extra neomezeně 5XL, avšak pořídit si Netlif lze jednoduše od 239 Kč (v Základní verzi) i jako samostatný balíček k ostatním MAGENTA TV Plus tarifům (S, M, L i nového XL HBO) nebo k jakémukoliv paušálnímu mobilnímu tarifu od T-Mobile.

Operátor nástup Netflix do své nabídky vylepšil také zajímavým dárkem. Jedná se rovnou o tarif Netflix Premium jako dárek, který najdou všichni v aplikaci Můj T-Mobile, kteří si do 31. 5. 2025 nově pořídí MAGENTA TV tarif Plus (S, M, L, XL &HBO). Po uplynutí volných 60 dnů se automaticky přechází na klasickou cenu, tzn. 379 Kč (v případě XL & Netflix doplatí zákazník 140 Kč rozdílu mezi Základní a Premium verzí). T-Mobile tedy zákazníkům zprostředkovává všechny tři tarify, které Netflix běžně nabízí na českém trhu.

Nabídka tarifů Netlifx