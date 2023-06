Netflix představil nové hráče Hry na oliheň 2

Od chvíle, kdy se Hra na oliheň stala celosvětovým hitem, se fanoušci tohoto seriálu dožadují novinek o druhé sérii. Čekání je konečně u konce, protože Netflix na fanouškovské akci TUDUM představil první upoutávku na Squid Game 2, v níž se vedle vracejících se herců objeví i řada nových postav. Druhá řada seriálu by měla na Netlixu vyjít během roku 2024.

Krátká ukázka představuje řadu úryvků z první sezóny seriálu, například smrtící hru Červené světlo, zelené světlo a Závod o skleněný most, který se soutěžící museli pokusit vyhrát, aby získali obrovskou finanční odměnu. V upoutávce se navíc představila hvězda hry Squid Game, Seong, kterého hraje korejská ikona Lee Jung-jae, jenž se vrátí i v druhé sérii. Dále se do seriálu vrací tajemný maskovaný Front Man, kterého hraje Lee Byung-hun, spolu s náborářem, jehož hraje Gong Yoo, a fanoušky oblíbeným soutěžícím Hwangem v podání Wi Ha-jun.

Lee Jung-jae, Lee Byung-Hun, Wi Ha-jun, and Gong Yoo will all be returning for Squid Game Season 2!



And #TUDUM just revealed four new actors who will be joining the cast! pic.twitter.com/0iofoBQ1kB