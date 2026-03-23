Netflix v Česku opět zdražuje! Na kolik vás nově přijde nejlevnější tarif?

Netflix (netflix.com) aktualizoval svůj oficiální ceník pro Českou republiku a z něj vyplývá, že se bude zdražovat. Základní verze služby nově stojí 259 korun měsíčně, zatímco za prémiový účet diváci zaplatí 419 korun. Zvedla se i cena za přidání dalšího člena mimo domácnost. Vše shrnuje následující přehledná tabulka.
|Základ
|Standard
|Premium
|Cena
|259 Kč
|339 Kč
|419 Kč
|Rozlišení
|720p
|1080p
|4K + HDR
|Současné sledování
|1 zařízení
|2 zařízení
|4 zařízení
|Stahování
|1 zařízení
|2 zařízení
|6 zařízení
|Členové mimo domácnost
|NE
|1× za 109 Kč/měsíc
|2× za 109 Kč/měsíc a osobu
|Prostorový zvuk
|NE
|NE
|ANO
Naposledy v Česku Netflix zdražoval v srpnu 2024, kdy stramovací gigant zvedl ceny na českém trhu poprvé od září 2018, kdy zavedl platby v českých korunách místo původních eur. Před necelými dvěma lety poskočila cena základního tarifu ze 199 na 239 korun.