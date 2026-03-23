fZone.cz na sociálních sítích

Netflix v Česku opět zdražuje! Na kolik vás nově přijde nejlevnější tarif?

Ondřej Pohl
Fotografie: Tereza Lásková, fZone.cz
  • Netflix aktualizoval ceník
  • Cena nejlevnějšího tarifu povyskočila na 259 korun
  • Nabídka Premium přijde na 419 Kč

Netflix (netflix.com) aktualizoval svůj oficiální ceník pro Českou republiku a z něj vyplývá, že se bude zdražovat. Základní verze služby nově stojí 259 korun měsíčně, zatímco za prémiový účet diváci zaplatí 419 korun. Zvedla se i cena za přidání dalšího člena mimo domácnost. Vše shrnuje následující přehledná tabulka.

Základ Standard Premium
Cena 259 Kč 339 Kč 419 Kč
Rozlišení 720p 1080p 4K + HDR
Současné sledování 1 zařízení 2 zařízení 4 zařízení
Stahování 1 zařízení 2 zařízení 6 zařízení
Členové mimo domácnost NE 1× za 109 Kč/měsíc 2× za 109 Kč/měsíc a osobu
Prostorový zvuk NE NE ANO

Naposledy v Česku Netflix zdražoval v srpnu 2024, kdy stramovací gigant zvedl ceny na českém trhu poprvé od září 2018, kdy zavedl platby v českých korunách místo původních eur. Před necelými dvěma lety poskočila cena základního tarifu ze 199 na 239 korun.

Netflix.com
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze