Nová podoba Google Pay více připomíná chatovací aplikaci než platformu pro platby

Pokud rádi platíte telefonem a využíváte oblíbenou platformu Google Pay, jistě vás bude zajímat, jakým směrem se bude v následujících letech ubírat. Internetový gigant na oficiálním blogu totiž zveřejnil, na co se můžeme těšit. Chystá totiž hned několik novinek.

Redesignovaná platforma Google Pay, které se nejprve dočkají uživatelé v USA, dokáže nově rozdělit veškeré útraty do příslušných skupin. Pokud například půjde o platby týkající se vašich přátel, můžete si jednoduše vytvořit společnou skupinu, v níž každý snadno získá přehled o tom, kolik má komu zaplatit i naopak kolik komu dluží. Dokonce má být integrovaná funkce, která za uživatele sečte pohledávky i závazky vůči ostatním. K dispozici bude také sekce určená pro jednotlivce. Zajímavostí je, že v případě skupinových a jednotlivých transakcí navíc interface výrazně připomíná chatovací aplikaci. Nakonec nechybí ani Business sekce s možností si například objednat jídlo nebo zaplatit parkovné.

Google také slibuje lepší ochranu a vyšší bezpečnost. Platforma uživatele dokáže upozornit, pokud by mělo dojít k podezřelým transakcím. Další novinkou je integrace bankovního účtu přímo do Google Pay. Momentálně spolupráce probíhá se společností Plex, která na našem trhu nepůsobí, v budoucnu bychom se však mohli takovéhoto propojení dočkat i v České republice. Vhodným adeptem by podle nás mohla být MONETA Money Bank, která je lídrem na poli digitalizace.