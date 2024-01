O eDoklady je zájem, servery Identity občana pod náporem aktivací kolabují

Fotografie: Martin Fajmon, fZone.cz

Dnešek je dle plánu prvním dnem, kdy můžete oficiálně používat aplikaci eDoklady, a to i přesto, že aplikaci bylo možné aktivovat již včera. Aktuálně je sice podpora mizivá a eDoklady vám tak nepomohou pro prokazování se například v obchodech, ovšem i tak tato novinka vzbudila opravdu velký zájem. Svědčí o tom i fakt, že servery pod náporem aktivací zkolabovaly a aktuálně tak není možné aplikaci aktivovat.

Ufff! Děkujeme za obrovský zájem o eDoklady!🥳



Jak se ale bohužel někdy stává, ani naše systémy nejsou neomylné a váš nápor neustála Identita občana. Proto se mohou objevit problémy s registrací a přihlášením 📱.



Moc se za dočasné výpadky omlouváme a děláme vše proto, aby… pic.twitter.com/ItJSJP7yti — Digitální a informační agentura – DIA (@agentura_dia) January 20, 2024

Pokud se vám aplikaci nepovedlo aktivovat včera, nebo dnes ráno, máte zřejmě smůlu, minimálně do doby, než se servery z náporu zájemců opět „vzpamatují“. Problém jako takový není s aplikací eDoklady, ale s Identitou občana, což může zkomplikovat přihlášení i do Datové schránky. A kde vlastně budete moci eDoklady využít? Zatím pouze na tzv. Ústřední správní úřady. To jsou například různá ministerstva, ČTÚ, RRTV a další orgány, se kterými běžný člověk do kontaktu obvykle nepřichází. Naopak policie, soudy, kraje, obce a další úřady budou mít tuto povinnost až od 1. července 2024. V době psaní článku si aplikaci eDoklady aktivovalo zhruba 70 tisíc uživatelů.