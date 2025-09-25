Popovídejte si se svým televizorem. Gemini přichází do Google TV

Jak Google inzeroval hned na začátku, Gemini postupně vytlačí zastarávajícího Asistenta ze všech jeho platforem. Gemini se tak stane konverzačním asistentem, který vám pomůže najít obsah ke sledování na velké obrazovce a získat další informace o vašich oblíbených pořadech a filmech – nebo aspoň tak to slibuje Google (blog.google) na svém blogu.
Všechno, co už děláte s Asistentem Google, funguje i nadále, ale Gemini na Google TV jde nad rámec jednoduchých příkazů a umožňuje vám navázat volnou konverzaci s velkou obrazovkou. Pomůže vám najít ideální pořad pro jakoukoli náladu, vymyslet rodinný výlet nebo odpovědět na složité domácí úkoly. Stačí říct „Hej Google“ nebo stisknout tlačítko mikrofonu na dálkovém ovladači televizoru a otevře se vám nový svět možností.
Jako příklady uvádí Google následující situace:
- Filmový večer nemusí začínat hádkou. Najít něco, na čem se všichni shodnou, je tak jednoduché, jako se zeptat: „Najdi mi něco, na co bychom se mohli dívat s manželkou. Já mám rád dramata, ale ona má ráda odlehčené komedie“.
- Když začne nová sezóna vašeho oblíbeného seriálu, můžete se do ní okamžitě zapojit. Stačí se zeptat: „Co se stalo v minulé sezóně seriálu Outlander?“
- Nemůžete si vzpomenout na název toho nového seriálu, o kterém všichni mluví? Jen ho popište. „Jak se jmenuje to nové nemocniční drama, o kterém všichni mluví?“
Ovšem nejenom zábavou je živ člověk, a tak Google v dalších příkladech naznačuje, že nově můžete svůj chytrý televizor využívat i pro vzdělávání, a to jak dětí, tak dospělých.
- Pomáháte svému dítěti se školním projektem? Zeptejte Geminiho: „Vysvětlete mému třeťákovi, proč sopky vybuchují.“
- Jste připraveni naučit se novou dovednost? Ptejte se: „Jak se naučit hrát na kytaru jako začátečník?“
- Plánujete večírek? Zeptejte se Gemini: „Jaký dezert mohu připravit za méně než hodinu?“
Gemini je k dispozici v řadě TCL QM9K. Později v tomto roce bude Gemini k dispozici na dalších zařízeních, včetně Google TV Streamer, Walmart onn. 4K Pro, 2025 modelů Hisense U7, U8 a UX a 2025 modelů TCL QM7K, QM8K a X11K. To je teprve začátek, další možnosti Gemini v televizorech se objeví již brzy.