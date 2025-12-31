Samsung na CESu ukazuje 130" Micro RGB televizor. Chce být umění, ne elektronika

Loňský rok se ve světě televizorů nesl ve znamení technologie Micro RGB. Tu Samsung oficiálně uvedl v létě a na sklonku roku dorazila i do české prodejny. Na letošním veletrhu CES pak můžeme vidět větší verzi. Samsung Electronics (samsung.com) zde ukazuje první 130palcový televizor Micro RGB (model R95H) na světě, který je prvním největším displejem Micro RGB.
Díky rámu a vylepšenému zvukovému výkonu je 130palcový displej záměrně navržen tak, aby vypadal méně jako televizor a více jako obrovské, pohlcující okno, které vizuálně rozšiřuje místnost. Televizor nabízí moderní estetiku inspirovanou galerií díky rámu Timeless Frame, moderní evoluci designu Timeless Gallery společnosti Samsung z roku 2013, který ztělesňuje filozofii „technologie jako umění“. Inspirován rámem velkého architektonického okna, ultravelký displej jako by se vznášel uvnitř jeho hranic a proměňoval televizor v umělecký středobod, který utváří místnost. Zvuk integrovaný do rámečku displeje je pečlivě vyvážen podle velikosti obrazovky, takže obraz a zvuk působí v prostoru přirozeně propojeně.
Díky technologiím Micro RGB AI Engine Pro, Micro RGB Color Booster Pro a Micro RGB HDR Pro využívá umělou inteligenci k vylepšení matných tónů a zdokonalení kontrastu, čímž poskytuje živé barvy a jemné detaily jak ve světlých, tak v tmavých scénách, a zajišťuje tak realističnost a věrnost obrazu. A samozřejmě ani zde nemůže chybět umělá inteligence. Vylepšená Visual AI Companion na televizích vám nově řekne třeba vše o fotbalovém týmu, ukáže recept nebo doporučí hudbu k vaření.
Načíst všechny komentářePřidat názor