Dnešní recenze bude speciální, do redakce se nám totiž dostal špičkový reproduktor dánské značky Bang & Olufsen, konkrétně model BeoPlay A9. Tento reproduktor s ikonickým kruhovým designem vytvořil dánský designér Øivind Alexander Slaatto a stvořil takovou menší legendu mezi prémiovými reproduktory. O tom svědčí fakt, že dnes testovaná verze je již 4. generací. Přečtěte si také Test Bang & Olufsen Beoplay A1 2nd Gen – Když legenda dozraje Ne, dnes nebudeme poměřovat cenu a výkon, dnes se budeme soustředit na nekompromisní zvuk a špičkové zpracování. Za zapůjčení reproduktoru Bang & Olufsen BeoPlay A9 děkujeme společnosti Smarty CZ a.s., provozující internetový obchod Smarty.cz, kde si zboží můžete i zakoupit. Technické parametry Bang & Olufsen BeoPlay A9 Rozměry včetně nohou 90,8 × 70,1 × 41,1 cm Hmotnost 14,7 kg Konektivita Ethernet (10/100 Mbit/s), Line-in/optický kombinovaný jack, Bezdrátová konektivita Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 Asistenti a další služby Google Asistent, Chromecast, Apple AirPlay 2, Beolink Multiroom, Spotify Connect, DLNA-DMR, Deezer, TuneIn, QPlay 2.0 Frekvenční rozsah 33–23 000 Hz Barevné varianty Nordic Ice, Black, White, Bronze Tone, Gold Tone, Brass Tone Cena od 65 tisíc Kč Obsah balení: zatoulaný kabel od žehličky? V obří krabici naleznete kromě reproduktoru také trojici nohou z kovu, nebo ze dřeva. Nám na test dorazila speciální varianta Nordic Ice, která má nohy kovové. Nohy je potřeba do těla reproduktoru našroubovat. V balení je i adaptér do sítě zhruba dva metry dlouhý. Kabel je potažen speciální tkaninou, která vzdáleně připomíná kabel od starších žehliček, vypadá však velmi cool a vlastně nás to více baví než překvapuje. Zdroj je součástí těla, nemusíte mít tedy strach, že by hyzdil kabel. Dále v balení naleznete krytku konektorů a dokumentaci. Líbilo se nám elegantní krabice

citlivé uložení jednotlivých částí Nelíbilo se nám krabice je obří a velmi těžká Design a zpracování: ikonický satelit Po reproduktoru BeoPlay A9 jsme pokukovali již delší dobu, ale teprve až nedávno se nám naskytla šance jej otestovat, a to hned v nejnovější 4. generaci. Ta je dostupná ve speciální barevné variantě Nordic Ice, která se na trhu objevila teprve nedávno. Je inspirována severem, jak název napovídá. Korpus reproduktoru je bílý, přední část, která kryje měniče, je ze speciální látky, šedá s nádechem do růžova a nohy jsou kovové, opět šedé a s malým nádechem do růžova. Jako celek působí reproduktor neuvěřitelně honosně. K dispozici jsou samozřejmě i jiné barevné varianty, klasická bílá se světle hnědými dřevěnými nohami, černá s tmavě hnědými dřevěnými nohami, bronzová, zlatá a tmavě šedá. Výhodou je, že přední panel ze speciální textilie lze sundat a vyměnit jej za jiný, zde však počítejte s investicí zhruba 2 tisíc korun a více. Návlek je možné sundat poměrně snadno, jeho nasazení však vyžaduje pomoc člověka navíc a vyplatí se také platební karta. Nejdříve s ní zaplatíte za nový potah, poté pomocí jí zatlačíte návlek do mezery mezi korpusem a kovovým okružím. Jde o prémiový kousek, a proto tolik nepřekvapí hmotnost 14,7 kg, varianta Nordic Ice je ještě těžší kvůli kovovým nohám. Ty jsou opět velmi těžké, aby zajistily dostatečnou stabilitu reproduktoru. Bang & Olufsen BeoPlay A9 je plný skrytých detailů. Logo nalezneme pouze na tenkém kovovém rámečku po obvodu reproduktoru, na přední straně nehledejte žádné ovládací prvky, stejně jako nic podobného. Na zadní straně je půlkruhový dotykový ovladač, který poznáte podle malých vystouplých teček, které míří z těla reproduktoru ven. Pokud prst posunete směrem doprava, hlasitost se zvýší, naopak se zase sníží, kliknutím můžete hudbu pozastavit či opětovně zapnout, případně přeskakovat mezi skladbami. Elegantní, krásné. Abyste věděli, že reproduktor zaznamenal požadavek, rozsvítí se malá LED a dojde i na zvukový signál. LED je také pod předním látkovým potahem a patří Google Asistentovi. Design vás nudit nezačne. Na zadní straně také nalezneme poměrně velký úchyt, za který lze reproduktor vzít a přemístit jej z místa na místo. Slouží také pro zasunutí držáku, pokud se rozhodnete vyměnit nohy za držák na zeď, ale počítejte s investicí zhruba 4 000 Kč. Ve spodní části pak najdete vstup pro napájecí kabel, optický kombinovaný jack a také ethernetový port. K tomu jsou ještě k dispozici dvě tlačítka – jedno pro vypnutí/zapnutí mikrofonu, druhé pro vypnutí/zapnutí reproduktoru. Tlačítka jsou však opravdu důkladně skrytá, často je tedy používat nebudete. Na celou obrazovku Bang & Olufsen použil pouze a jen prémiové materiály jako tvrzený plast, dřevo, hliník a tkaninu. Téměř v jakémkoli interiéru působí reproduktor jako šperk. Na výšku (i s nohami) má měří 90,8 cm, na šířku 70,1 cm (což je také průměr) a hluboký je (opět včetně nohou) 41,1 cm. Pokud si reproduktor budete chtít pověsit na zeď, s držákem bude hluboký 21,3 centimetru. Profil není jednolitý, nýbrž vypouklý. Na celou obrazovku Design je nadčasový, což potvrzuje i fakt, že se od první generace téměř nezměnil, originální a neuvěřitelně sexy. Designér si dal záležet jak na provedení, tak na ovládacích prvcích, skrytí nezbytných konektorů a myslel i na snadné zavěšení na zeď. Líbilo se nám nadčasový design

možnost vyměnit nohy či látku na přední panel Kapitoly článku Úvod, obsah balení, parametry a konstrukce Konektivita, zvuk, závěr Konektivita a asistenti: vše potřebné Jak už víme, reproduktor je možné připojit k síti skrze ethernet (10/100 Mbit/s), k dispozici je ale i line-in/optický kombinovaný jack, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Chromecast, Google Asistent, Apple Airplay 2, Beolink Multiroom (pro spárování dalších reproduktorů BeoPlay), Spotify Connect a nechybí ani podpora DLNA-DMR. Z hudebních služeb je podporován Deezer včetně Deezer HiFi), TuneIn internetové rádio a QPlay 2.0. Běžná spotřeba činí 23 W, v režimu standby pak 3,3 W. Jak si můžete povšimnout, reproduktor opravdu spojíte téměř jakkoli, nás konkrétně potěšila podpora Apple AirPlay 2, díky které můžete streamovat hudbu skrze aplikaci Domácnost na iOS. Jen ještě doplníme, že na trhu můžete najít verzi jak s Google Asistentem, tak také bez něj, cena se přitom neliší. Záleží tedy na vašich preferencích. Líbilo se nám podpora Apple AirPlay 2

nízká spotřeba Nelíbilo se nám líbila by se nám podpora Bluetooth 5.0 Zvuk: to jste ještě neslyšeli Začneme jednou zajímavostí, Bang & Olufsen doporučuje používat reproduktor v místnostech a prostorech o velikosti 15 až... chvilka napětí... 100 metrů čtverečních. Těžko říct, zda Bang & Olufsen spoléhá na to, že majitelé mají obří byty, nebo snad míří do tělocvičen a galerií, tak či tak, jde o první znak toho, že tento reproduktor opravdu necílí na každého. Na celou obrazovku Ptáte se, zda hraje reproduktor ve všech prostorách stejně, tedy tak, jak zamýšlel výrobce? Ano, a to díky funkci Kompenzace místnosti. Jakmile reproduktor poprvé spárujete s aplikací Bang & Olufsen, nabídne vám právě funkci Kompenzace místnosti, která přehraje krátký zvukový sled zvuků a díky zpětné kalibraci vypočítá, jak nastavit basy a výšky, aby zvuk zněl zkrátka stejně. Neznamená to, že nemůžete zvuk dále vyladit, ale pokud na to nemáte čas či náladu, vystačíte si s touto funkcí. Jakmile reproduktor přesunete, stačí opět aktivovat tuto funkci a o nic více se nemusíte starat. Osobně jsem byl s nastavením funkce Kompenzace místnosti spokojen, trochu jsem si však navýšil basovou složku, díky které byl zvuk ještě bohatší, a dosáhl jsem pořádné festivalové atmosféry, sousedům se dodatečně omlouvám. Co se týká hlasitosti, mohu vás ubezpečit, že i pokud sousedy nemáte, na více než 70 % si reproduktor pustit nedovolíte. Ne, že byste to nechtěli vyzkoušet, ovšem v takovém případě hrozí, že vám spadne střecha na hlavu. A teď vážně, hlasitost nad 100 dB není něco, co byste byli schopni v uzavřeném prostoru dlouho vydržet. Zvuk je čistý, podání je jedním slovem fantastické. Dostáváme se k faktické stránce věci. Reproduktor má celkem 7 měničů (1× 8" basový s výkonem 400 W, 2× 3" středový s výkonem 2× 200 W, 2× 1 1/2" širokospektrální s výkonem 2× 200 W a 2× 3/4" výškové s výkonem 2× 150 W), k tomu je k dispozici i 7 zesilovačů dedikovaných ke každému z nich. Ze zvuku je slyšet absolutní jistota a je prakticky jedno, co posloucháte. Zvuk je čistý, podání jedním slovem fantastické, je přitom jedno zda posloucháte oblíbenou popovou pecku, nebo se zaposloucháte do audioknihy, vše získá zcela nový rozměr a na sluchátka v ten moment zapomenete. Co reproduktor rozhodně neodpouští, to je nízká kvalita vstupního souboru. Pokud tedy předpokládáte, že si pustíte starou MP3 a budete slyšet luxusní audio, zapomeňte. Uslyšíte každou kompresní chybu. Proto doporučujeme streamovat jen z kvalitních zdrojů, které si Bang & Olufsen BeoPlay A9 zaslouží. I při vyšší hlasitosti nedochází k jakémukoli zkreslení zvuku, naopak je zachován prostorový efekt, zvuk jako kdyby mířil ze stran reproduktoru, ne z jeho čela. Jde o situaci, kterou jde těžko popsat slovy, nahrát rovněž nejde, to zkrátka musíte zažít. Pokud by vám byl jeden reproduktor málo, lze jej díky funkci Multiroom spárovat s dalšími podporovanými kusy z nabídky Bang & Olufsen. To si však zřejmě dovolíte jen v opravdu rozlehlých prostorech. Závěr: za více peněz více muziky. Opravdu Chtělo by se říct: přichází facka na závěr. A to taková, že se vám objeví hvězdičky před očima. Proč? Budeme totiž mluvit o ceně. V základu reproduktor stojí 82 tisíc korun, ovšem varianta Nordic Ice vychází levněji – pořídíte ji za 65 tisíc korun. Stále jde však o sumu, kterou si z logiky věci nemůže dovolit každý. Pokud však finance neřešíte (gratulujeme), nezbývá nám nic jiného než nákup doporučit. Jedná se totiž o úžasný kus hardwaru, který je navíc ozdobou každého interiéru. Schopnosti reproduktoru vás uchvátí, stejně jako zvuk, který rozezní i opravdu velký prostor. Ne, Bang & Olufsen BeoPlay A9 není pro všechny. Mnozí totiž začnou argumentovat tím, že plnohodnotného stereo efektu s jedním reproduktorem nedocílíte, že je lepší ta a ta značka, zesilovače, kabely... Ano, souhlasíme, určitě za tyto peníze můžete sestavit i něco hlasitějšího, studiovějšího atp. O to ale v případě tohoto reproduktoru nejde. Jde o kombinaci luxusního provedení a luxusního zvuku pro náročnou klientelu, která nemá zájem řešit sestavení něčeho velkého, ale naopak chce produkt, který zapojí do zásuvky a o nic víc se nemusí starat. Rada na závěr? Pokud na něj máte, kupujte. Za zapůjčení reproduktoru Bang & Olufsen BeoPlay A9 děkujeme společnosti Smarty.cz, provozující internetový obchod Smarty.cz, kde si zboží můžete i zakoupit. Foto: Martin Fajmon, fZone.cz Klady naprosto uchvacující zvukové podání

