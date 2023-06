Horkovzdušné fritézy už nějakou dobu válcují ty klasické. Jejich použití je snadné, rychlé a hlavně zdravější. Jídlo můžete připravit i bez gramu tuku a fritéza si poradí s výběrem jídel od snídaní až po večeře. Pořád však mnoho z nás zastává názor, že zdravě uvařená jídla nechutnají prostě tak dobře jako ta nezdravá. Možná vás ale dnes přesvědčíme o opaku.

Vaření je pro některé z nás zábava, pro jiné nutné zlo. Horkovzdušná fritéza Cosori je vhodná pro začátečníky i pokročilé kuchaře. Díky jejím přednastaveným funkcím nemusíte přemýšlet nad časem ani teplotou a aplikace vás upozorní, že je jídlo hotové. A pokud se bojíte, že jídlo nebude mít tu správnou kůrku, pak vás můžeme ubezpečit, že bude.

Technické parametry horkovzdušné fritézy Cosori CS158-AF Premium

Rozměry 299 × 364 × 321 mm Hmotnost 5,4 kg Objem fritovacího koše 5,5 l Doba přípravy 1 až 60 minut Časovač/udržování tepla Ano Rozmezí teplot 75 až 230 °C Počet přednastavených programů 9 Možnost mytí v myčce Ano, fritovací koš a nádoba Wi-Fi Ano Aplikace Android, iOS Výkon 1 700 W Cena cca 4 200 Kč

Obsah balení: i něco navíc

Fritéza je uložena ve větší čtvercové krabici a je navíc pevně vložena do polystyrenu z hodní i dolní části. Aby nedošlo k poškrábání, je v sáčku a displej má ochrannou fólii. Každá součást, která by se mohla při přepravě pohybovat, je připevněna páskou/izolepou. Kromě fritézy v balení najdete návod, knížku s recepty, mřížku na grilování a 5 jehel na špízy.

Líbilo se nám včetně knížky s recepty

Konstrukce a zpracování: vkusná a nezabere příliš místa

Povrch fritézy je celý z matného plastu. Působí jednolitě, je celý černý a co považuji za plus je, že není lesklý – není na něm tedy vidět každý otisk prstu. Černý plast je masivní a jemně žíhaný, naopak ovládací panel je naprosto hladký a dostatečně velký. Vejde se tak na něj s přehledem 9 přednastavených programů, včetně předehřátí fritézy. O samotných funkcích si povíme později. Displej je od ostatních částí oddělen jemným lesklým proužkem.

Na spodní části jsou čtyři protiskluzové nohy a na bočních stranách jsou vykrojené úchytky pro lepší manipulaci. V zadní části najdete pouze vývod pro vzduch, který z fritézy lehce vyčnívá, a napájecí kabel.

Fritovací koš se dělí na vnitřní a vnější, tyto části lze také mýt v myčce. Pokud chcete vnitřní část koše vytáhnout, stačí jednoduše posunout průhledný plastový kryt na tlačítko. To následně zmáčknete a vnitřní část koše vytáhnete. Výhodou také je, že bez zadělání krytu koš do fritézy nezastrčíte, nemůže se tak stát, že by se od sebe části následně oddělily. Jak vnitřní, tak vnější část je z vysoce nepřilnavého povrchu, který vám usnadní čištění. Ve vnitřní části jsou také průduchy, kterými cirkuluje vzduch, a je k ní připevněna rukojeť.

Součástí setu je také mřížka na grilování a pět jehel na špízy. Vychytávkou je, že rukojeť mřížky je vlnitá a přesně do prohlubní pasují jehly. Pokud vytáhnete koše a nahlédnete dovnitř fritézy, uvidíte v horní části topné těleso uspořádané do kruhu. Na horní části fritézy se nic nenachází a má to své opodstatnění. Výrobce upozorňuje, abyste na vrchní část nic nepokládali, jelikož můžete narušit proudění vzduchu.

Líbilo se nám robustní plast

nejdou vidět otisky

velký displej

nepřilnavý povrch

koše lze mýt v myčce

Aplikace: v angličtině, ale včetně receptů

Aplikace VeSync je dostupná zdarma pro Android a iOS. V návodu najdete QR kód pro stažení, případně ji můžete najít ručně. Nejdříve bude nutné se registrovat a poté vyberete přístroj, který chcete připojit. Při prvním zapnutí fritézy vám automaticky bliká znak Wi-Fi, takže není potřeba na ní cokoliv nastavovat. Připojení je otázkou minuty. I když je aplikace v angličtině, intuitivně vás navádí.

Po přihlášení se zobrazí hlavní stránka, kde jsou recepty. V horní části je můžete i vyhledávat/filtrovat od předkrmů až po dezerty. Aplikace také umožňuje oblíbené recepty vložit zvlášť do složky (Favorites) a můžete si zde také uložit vlastní recepty (My Recipes). Je zde i tlačítko History, kde vidíte historii fritování, včetně počtu minut a stupňů. Pokud jste si nastavili vlastní volbu, můžete ji jednoduše zopakovat – stačí dané fritování rozkliknout a zvolit volbu Cook This Recipe.

Jakmile fritéza začne pracovat, ve spodní části aplikace uvidíte, kolik času zbývá do ukončení. Pokud možnost rozkliknete, ukáže se vám i čas, kdy bude jídlo hotové, případně zda najdete tlačítko na ukončení vaření. Tady však máme jednu výtku: pokud zvolíte program, kde je přednastaveno i protřepání koše – klasicky jsou to třeba hranolky – v aplikaci upozornění najdete v notifikacích. Na hlavní stránce při zapnutém programu se neobjeví, což je trochu nepřehledné.

Líbilo se nám snadné propojení s aplikací

možnost ukládat vlastní recepty

Nelíbilo se nám upozornění na protřepání koše jen v notifikacích

aplikace v angličtině

Zhodnocení a zkušenosti: funguje na jedničku

Koupi horkovzdušné fritézy většinou lidé zvažují, pokud chtějí jíst zdravěji. To je nesporná výhoda smažení bez tuku, ale při testování jsem také zjistila, že ušetří čas, a to hodně. Fritéza funguje na principu cirkulace horkého vzduchu, stejně jako některé trouby. Jelikož je ale nádoba menší, nahřátá je prakticky ihned.

Ať už děláte jakékoliv jídlo, můžete si vybrat z předvoleného programu a případně si čas i teplotu poupravit. Slouží k tomu tlačítko, na kterém je napsáno TEMP, pod tím pak TIME. Pokud jej jednou zmáčknete, měníte pomocí tlačítek plus a minus teplotu, podruhé snižujete/zvyšujete nastavený čas.

Fritéza má také funkci PREHEAT, kde si můžete koš před vložením jídla nahřát. Je zde přednastaven čas 5 minut a 205 °C. Stupně můžete měnit pomocí tlačítka plus/minus a čas se případně upraví automaticky. Šikové je také tlačítko, které udrží vaše hotové jídlo teplé až po dobu 60 minut. Vyberete funkci KEEP WARM a na displeji se ukáže teplota 75 °C – ta je nastavena pevně. Čas můžete nastavit od 1 do 60 minut. A výhodou je, že pokud chcete nastavit vyšší čas, není potřeba mačkat tlačítko po minutách – pokud jej přidržíte, automaticky se začnou minuty načítat/odečítat.

Na přednastavené programy, se lze spolehnout. Ohlídat je potřeba čas u těch jídel, která mohou měnit velikost – například hranolky, které se dají koupit tenké i tlusté a čas je podle toho potřeba změnit. Pokud použijete jeden z receptů přímo od výrobce, můžete se řídit přesně pokyny a jídlo se zaručeně povede.

Ve fritéze jsem vyzkoušela různá jídla a za celou dobu testování se mi nestalo, že by pokrm byl vysušený nebo připálený. Kuřecí křidýlka byla křupavá i ze spodní strany, jelikož vzduch cirkuluje i pod vnitřním košem a případný tuk odkapává do vnějšího. Hranolky byly křupavé, zelenina dobře upečená s krustou na povrchu. A pokud chcete do některého jídla přidat olej, můžete, jen myslete na to, že oleje se zde dává opravdu jen malé množství, v žádném případě nesmí koš ležet v oleji.

Některé programy obsahují i protřepání, které probíhá většinou v půlce nastaveného času. Fritéza vás na to upozorní třemi pípnutími za sebou. Pokud k protřepání nedojde, pracuje dál, ale upozornění opakuje po minutě. Stejně tak se upozornění ukáže na displeji. Jakmile koš vytáhnete, program se pozastaví a po vrácení koše se opět spustí. To platí i v případě, že se chcete podívat, zda již není jídlo hotové.

Co se týče sladkých jídel, můžete fritézu použít na stejná jídla jako u trouby. Tady záleží, jak velké porce chcete dělat. Pokud budete chtít péct například banánový chléb nebo buchtu, je potřeba dokoupit malou formu, která se do fritézy vejde. Dobře upeče ale i muffiny či listové těsto, které můžete připravovat na sladko i na slano.

Mřížku na grilování můžete využít u potravin, které jsou po fritování měkké, usnadní vám s nimi manipulaci. Mřížku také využijete na uchycení jehel, kdy je položíte do prohlubní na rukojeti.

Rukojeť ani vnější část koše nepálí.

U této fritézy se nemusíte bát popálení, pokud s ní budete pracovat tak, jak se má. I když je fritéza nahřátá, je teplo dobře odizolované a rukojeť ani vnější část koše nepálí. A kladně musím hodnotit i čištění. Vnitřní povrch je opravdu nepřilnavý, stačí jen koš odmastit. Nepoužívejte tak drsné strany houbiček na nádobí nebo drátěnku, jelikož byste povrch poškodili. Bez použití hrubé síly jsem bez problému odstranila sýr, který protekl skrze otvory vnitřního koše do vnějšího. Na umytí však ale vždy vyčkejte, než koše zchladnou.

Líbilo se nám dobře přednastavené programy

jednoduché ovládání

možnost předehřátí

udržování jídla v teple

rukojeť nepálí

Závěr: jedna z nejlepších

Musím uznat, že tato fritéza mě opravdu překvapila. Příprava jídel v ní byla jednoduchá, rychlá a hlavně chutnala dobře. Maso bylo šťavnaté s křupavou kůrkou, hranolky nebyly gumové a zelenina si díky úpravě mohla zachovat vitamíny. Za dobu testování jsem vyzkoušela nespočet jídel a všechna byla dobrá. Díky tomu, že fritéza funguje na horký vzduch, je vhodná pro ty, co musí dodržovat určitou dietu, pro přípravu jídel pro děti, ale i pro kohokoliv, kdo se chce začít stravovat zdravěji. Aplikace vám navíc nabídne nespočet receptů a kontrolu při přípravě jídla. Horkovzdušnou fritézu Cosori tak nemůžeme ohodnotit jinak než jedničkou.

Foto: Tereza Lásková, fZone.cz