Mytí oken má mnoho uživatelů spojené především s velkým sezónním úklidem, přestože by bylo (s ohledem na lokalitu nemovitosti, míru prašnosti a další faktory) obvykle vhodné čistit skleněné plochy mnohem častěji. Samotná příprava na tuto činnost navíc může být poměrně náročná, zejména pokud se rozhodnete vzít práci skutečně „z gruntu“. Namísto nárazového čištění jednou za čas se však nabízí možnost udržovat okna v čistotě průběžně a celou tuto nevděčnou lopotu ideálně přenechat robotickému pomocníkovi, třeba modelu Ecovacs Winbot W2S.
Technické parametry Ecovacs Winbot W2S
|Rozměry
|27 × 27 × 7,8 cm
|Obsah balení
|adaptér, kabel, robot, čistící prostředek, dvojice utěrek, manuály
|Inteligentní navigace
|WIN-SLAM 4.0 s vylepšenou detekcí hran a překážek
|Rychlost čištění
|1 m2 / 2 min (v režimu Rychlého čištění)
|Sací výkon
|při provozu 3 000 Pa (max 8 000 Pa)
|Hlučnost
|≤ 68 dB
Obsah balení: se vším všudy
V pečlivě zabalené krabici najdeme samotného robota, ale také čistící roztok a náhradní čistící hadřík/utěrku (celkem tak máte k dispozici 2). Dále nechybí manuály a samozřejmě i napájecí kabel s adaptérem a bezpečnostní karabinou.
- nic neschází
Konstrukce a zpracování: kvalitně zpracovaný, hezky vypadající
Od dob prvních robotických vysavačů jsme ušli pořádný kus cesty. A přestože je s námi kategorie robotických čističů oken již nějakou dobu, obecně vzato se nejedná o zařízení, která bychom měli neustále na očích – tak jako je tomu v případě vysavačů. Možná i proto se u nich na design často tolik nehledí. V případě modelu Ecovacs Winbot W2S se však výrobci podařilo navrhnout velmi zdařilý vzhled, který v interiéru rozhodně neurazí. Výrobce vsadil na kombinaci praktické bílé barvy s šedými akcenty (což je vzhledem k barvě většiny okenních rámů rozumná volba), decentní logo a překvapivě i kožené madlo s obšíváním. Manipulace s robotem je díky tomu velmi snadná; ostatně veškerá obsluha zpravidla spočívá pouze v tom, že Winbot W2S necháte „přilepit“ na sklo a po skončení práce jej opět sejmete.
Důležitým prvkem je pochopitelně napájecí kabel, neboť zařízení vyžaduje permanentní připojení k elektrické síti. Nenechte se však zmást – výrobce pamatoval i na krizové situace, jako je například náhlý výpadek proudu. Winbot W2S je proto vybaven záložní baterií, která jej podle oficiálních údajů udrží na okně více než 30 minut. Nejde tedy o zařízení fungující primárně na akumulátor, jako je tomu u vysavačů, k čemuž vlastně ani není objektivní důvod. Kabel je nadstandardně dlouhý (téměř 7 metrů) a jeho součástí je i jisticí lanko s karabinou, které se pyšní udávanou nosností 100 kg. Přestože v nižších výškách, kde se pod čištěnou plochou obvykle nikdo nenachází, nemusí být kotvení k pevnému bodu vyloženě nutné, z hlediska bezpečnosti by se rozhodně nemělo podceňovat.
Na samotném těle robota najdeme pohonné pásy a sadu senzorů zajišťujících orientaci a bezpečné uchycení k povrchu. Velmi oceňuji průhlednou nádržku na čisticí kapalinu, díky které máte okamžitý přehled o tom, zda je třeba tekutinu doplnit. V praxi jde o mnohem pohotovější řešení než kontrola indikátoru v mobilní aplikaci, byť vás pochopitelně i ta na nedostatek vody upozorní. Ostatně, čistič o sobě dává vědět i hlasovými oznámeními. Ačkoliv čeština mezi podporovanými jazyky pro hlasový výstup zatím chybí, povelům díky jejich srozumitelnosti porozumí i laik. Naopak mobilní aplikace je již téměř kompletně lokalizována do českého jazyka, což je jednoznačné plus.
- povedený design
- dostatečně dlouhý napájecí kabel (s jištěním)
- snadná manipulace
Zkušenosti z používání: láska na první pohled
S robotickým čističem oken Ecovacs Winbot W2S mám již více než měsíční zkušenost, během níž jsem jej nechal čistit různé typy oken s různou intenzitou zašpinění. Mohu rovnou prozradit, že při dodržení víceméně jediné klíčové zásady lze s tímto přístrojem dosáhnout excelentních výsledků – ale nepředbíhejme a pojďme na to pěkně popořadě. Samotný proces čištění obstarává hadřík z mikrovlákna, který stírá sklo navlhčené vodou, respektive čisticím prostředkem. Tento na první pohled jednoduchý úkon však samozřejmě doprovází schopnost robota udržet se na skle díky vysokému sacímu výkonu, plynule se pohybovat a především bezchybně navigovat v rámci specifických tvarů či rozměrů daného okna.
Samotnému spuštění předchází nasazení hadříku a kontrola dostatku tekutiny v nádržce. Objem 80 ml sice není kdovíjak závratný, zpravidla mi však vystačil na umytí dvou velkých francouzských oken. Hodně však záleží na zvoleném režimu. V nabídce najdeme například režimy „Důkladné čištění“, „Čištění velmi špinavých oken“, „Hloubkové čištění“ nebo specializované „Čištění okrajů“. Robota lze navíc ovládat i manuálně skrze aplikaci – stačí aktivovat dálkové ovládání a po klasickém úklidu ručně dočistit případné problematické části. Líbí se mi, že se aplikace předem dotáže, ze které strany se na robota díváte (zda je madlem k vám, či nikoliv), a podle toho upraví orientaci ovládacích prvků tak, aby bylo manévrování co nejpřirozenější.
Mobilní aplikace jako taková je velmi svižná, přehledná a obsahuje spoustu užitečných tipů k používání. Během vánočního období byla dokonce doplněna o personalizované téma se Santa Clausem – sice jde o drobný detail, ale v kontextu uživatelského zážitku působí velmi sympaticky. Celkově ovládacímu softwaru nemám v podstatě co vytknout, vše funguje plynule a bez pádů.
Pokud jde o kvalitu samotného čištění, naprosto klíčové je udržovat hadřík v čistotě. I kdybyste však tento aspekt příliš neřešili, u běžně ušpiněného okna vám hadřík vystačí na přibližně 10 cyklů bez jakékoliv údržby. Hadřík je sice možné otočit a pokračovat v práci, pro dosažení skutečně perfektních výsledků bez šmouh jej však doporučuji po každém větším umývání propláchnout pod tekoucí vodou. Právě čistota mikrovlákna je totiž onou jedinou věcí, která dělí průměrný výsledek od toho excelentního.
- kvalita odvedené práce
- různé čistící režimy
- povedená mobilní aplikace
- nádržka na čistící tekutinu by mohla být větší
Zhodnocení
Ecovacs Winbot W2S je vynikajícím domácím pomocníkem, který vás dost možná přivede k zamyšlení, jak jste bez něj doposud mohli fungovat. Samotné čištění oken je vysoce efektivní, za což novinka vděčí nejen vysokému sacímu výkonu, ale také technologiím, díky nimž si poradí i s precizním úklidem v rozích – což je mimochodem, přinejmenším pro vaše návštěvy, vcelku efektní podívaná. Zařízení nabízí několik různých režimů, propracované bezpečnostní systémy a v neposlední řadě velmi povedenou mobilní aplikaci. V té si snadno nastavíte vše potřebné, přičemž samotný Winbot W2S nevyžaduje v podstatě žádnou údržbu. Jedinou oblastí, kde vnímám prostor pro mírné zlepšení, je snad jen objem nádržky. Ten je sice pro běžné mytí dostačující, ovšem jeho zvětšení by bezstarostnost při používání posunulo na ještě vyšší úroveň.
Foto: Ioannis Papadopoulos, fzone.cz