Mafia: The Old Country

Málokterá videohra rezonuje s českými hráči tolik jako série Mafia, která je pro mnohé vzpomínkou na „staré dobré (videoherní) časy“. Nejnovější díl Mafie s podtitulem The Old Country (Domovina) se vrací ke kořenům, a to na Sicílii na začátek 20. století, kde jsou tradiční hodnoty spojené s touto kriminální organizací, jako je loajalita, důvěra a kodex mlčení, o to důležitější. Jak se novinka povedla a dokázala naplnit vysoká očekávání?
Sicílie krutá i romantická
Příběh hlavního hrdiny Enza začíná v sirných dolech, kde se dozvíme, že je sirotek, kterého otec v útlém věku fakticky prodal do otroctví. Z něho se však může postupem času vykoupit. Klaustrofobické prostředí dolů, neexistující bezpečnost práce, smrt kolegy a nadřízený, který si na Enza zasedl, se přetaví v rozhodnutí uniknout. Následně již netrvá dlouho a Enzo se s pořádnou dávkou štěstí stane součástí rodiny Dona Torrisiho.
Příběhová linka si na nic nehraje a rozvíjí se tak, jak byste očekávali, pokud jste v životě zhlédli pár tematických filmů nebo četli knihy o mafii. Na druhou stranu se neustále něco děje, přičemž se vývojářům povedlo dosáhnout kýžené rovnováhy mezi akcí, prozkoumáváním a seznamováním se s různými kulturními aspekty Sicílie v zasazené době. Mnohdy se tak jen tak zaposloucháte do konverzace NPC nebo budete s oblibou sbírat různé spisy, které vám umožní získat lepší přehled o situaci.
Velmi pěkně fungují také některé herní prvky, jako je možnost upravit vzhled Enza, případně navštívit stáj, kde můžete vybírat koně dle různých parametrů, což platí také pro automobily. Do hry jsou všechny tyto prvky zakomponovány tím způsobem, že se vždy jedná o příjemné zpestření, které gameplay oživí, přitom vás do ničeho nenutí a nemáte pocit, že byste museli různé mechanismy nějak víc studovat.
Aktuálně vycházející patch rovněž odstraní některé drobné technické nedostatky, kdy musím zmínit, že v rámci hraní na konzoli PlayStation 5 jsem se s žádným problémem nesetkal, až na mírně matoucí misi v přístavu, kde bylo potřeba zachránit alkohol zabavený celníky. Hra vám totiž dává obecně u všech stealth situací na výběr, kdy můžete strážného nebo nepřítele obecně pouze obejít bez nutnosti konfrontace, v tomto případě však bylo nutné strážníka uspat. Tento jediný neduh, na který jsem během hraní narazil, je tedy nyní rovněž vyřešen.
Vizuální stránka i audio vám vykouzlí úsměv na tváři
Hra využívá moderní Unreal Engine 5, s nímž dokáže udělat skutečně mnoho parády. Během hraní jsem tak nenarazil na jakékoliv problémy, co se týče práce se světlem či fyzikou. Stejně tak vypadá velmi pěkně samotný vizuál, kterému nechybí dostatek detailů. Mafia: The Old Country tak rovněž využívá MetaHuman framework pro realističtější podobu různých NPC a pokročilé techniky práce se světlem. Obecně vzato hra jednoduše vypadá parádně, ať už se nacházíte v dole, nebo na otevřeném prostranství. Tvůrci si také dali záležet na výrobě různých drobných detailů, které hezky dotvářejí atmosféru. Výhodou rovněž je, že ani na základním PlayStationu 5 jsem se nedočkal žádného poklesu FPS při náročných scénách, například během automobilových honiček s množstvím výbuchů okolo apod.
Samostatnou kapitolou je pak zvuk a především dabing. Nazvučení hry jako takové je na parádní úrovni, ať už se jedná o zvuk motoru, cválání koňských kopyt při dostizích nebo třeba zvuk jednotlivých zbraní. Také úvodní melodie je chytlavá stejně jako další hudební doprovod a ihned po zapnutí hry vás tak Mafia: The Old Country okamžitě dostane do té správné atmosféry.
Třešničkou na dortu je pak samozřejmě český dabing, který je vzhledem k velikosti českého/slovenského trhu vždy milým překvapením, a v tomto případě se povedl na jedničku. Sympatický hlas Enza, ale třeba i Dona Torrisiho, se k postavám skvěle hodí a je radost poslouchat zajímavé a mnohdy i zábavné rozhovory. Pro fajnšmekry co nejvíce autentického zážitku je pak k dispozici i sicilština. Špičková je pochopitelně také textová lokalizace do ČJ.
- Oskar Hes (Enzo Favara)
- Don Bernardo Torrisi (Jakub Saic)
- Agostino 'Tino' Russo (Zdeněk Junák)
- Cesare Massaro (Ondřej Kokorský)
- Isabella Torrisi (Nikola Heinzlová)
- Gianluca 'Luca' Trapani (Martin Donutil)
- Baron Raffaele Vittorio Fontanella (Jan Grygar)
V rámci gameplaye se dostanete do situací, kde bude potřeba střílet, závodit (autem, ale také na koňském hřbetu), plížit se, ale také se ohánět nožem. Právě utkání s nožem jsou obvykle součástí menších boss fightů, kde každý typ nože má určité výhody a nevýhody. Například stiletto je velmi odolný, zatímco rasolu dokáže zabít nepřítele na jeden zásah a scannaturi lze vrhat. Musím uznat, že souboje s nožem, kde můžete používat dva druhy výpadů a dva druhy vykrytí/úskoku, jsou povedené, nejsou až přehnaně snadné, a bavil jsem se u nich.
Zábavné je také střílení nepřátel, kdy si však ve vícero lokacích můžete všimnout ne příliš vysoké inteligence vašich soků, kteří mnohdy nepříliš strategicky běhají na místa, kde jsou snadno na odstřel. Jedná se každopádně o primárně příběhovou hru, kde nebylo účelem vytvořit co nejpropracovanější gunplay, které by měly být o realističnosti, ale přinést hráčům zábavu, což se tvůrcům rozhodně povedlo.
Zhodnocení: kupujte!
Mafia: The Old Country je hrou, která právem sklízí vysoká hodnocení v rámci recenzí, ale také od samotných uživatelů. Stačí se podívat na agregátory hodnocení, kde se skóre pohybuje okolo 80 %, a i já jsem si ji náramně užil. Zásluhu si přitom nezaslouží jen kvůli českému dabingu a faktu, že se jedná o české dědictví, ale také kvůli zábavnému příběhu i povedenému gameplayi. Hra je navíc přesně tím, po čem podle mého názoru prahne většina hráčů ve věku 30 let a více s dětmi, kteří už zkrátka nechtějí investovat desítky hodin do dlouhých příběhových her, kdy jste i po dvou dnech hraní víceméně stále jen na začátku a procházíte tutoriálem. Chtějí si spíše užít dobře napsaný příběh a hru odehrát třeba i během volného víkendu. Právě to Mafia: The Old Country nabízí, navíc se vývojáři rozhodli od začátku nastolit na dnešní poměry extrémně atraktivní cenu 1 299 Kč, které se takřka nedá odolat, a podpořit je (i za ten český dabing) je takřka povinností každého hráče.
Foto: Hangar 13 (screenshoty zachyceny na konzoli PlayStation 5)