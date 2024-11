Pokud hledáte bezdrátový přenosný reproduktor od renomovaného výrobce, který disponuje řadou doplňkových funkcí a zároveň dokáže ozvučit i větší prostory, ale není vyloženě obří, nabízí se ULT Field 7. K jakému závěru jsem došel během redakčního testu?

Nová řada produktů ULT myslí na všechny zákazníky. V minulosti jsme na fzone.cz testovali jak nejmenší Sony ULT Field 1, tak i největší ULT Tower 10. V portfoliu však najdeme také zlatou střední cestu v podobě ULT Field 7, která by mohla představovat ideální kompromis pro většinu typických uživatelů bezdrátových přenosných reproduktorů. Jak se novinka osvědčila?

Technické parametry Sony ULT Field 7

Rozměry 512 × 224 × 222 mm Hmotnost 6,3 kg Barevné provedení černá Podporované kodeky SBC, AAC, LDAC Konektivita Bluetooth 5.2

Obsah balení: kompletní

Balení reproduktoru obsahuje napájecí kabel, čímž také výčet příslušenství končí, avšak v podstatě není nic dalšího potřeba.

Líbilo se nám vše potřebné

Konstrukční zpracování: ideální velikost pro většinu

Sony ULT Field 7 se se svými 6,3 kg rozhodně neřadí do kategorie snadno přenosných reproduktorů, které byste si jen tak hodili do batohu a vydali se na piknik do parku. Nicméně jej lze stále bez problémů označit za přenosný či snad přenositelný (na rozdíl od zmíněného největšího modelu). Designově se jedná o sympaticky vypadající válec, který zapadá do portfolia dalších reproduktorů tohoto výrobce, ať už použitými materiály či špičkovou kvalitou zpracování.

Co se týče odolnosti, lze se spolehnout na ochranu IP67, což znamená, že je reproduktor kompletně odolný vůči prachu a vodě. Není tak problém jej ponořit pod vodní hladinu do hloubky 1,5 metru na dobu 30 minut, i když by se samozřejmě mělo jednat spíše o „pojistku“ než o něco, co byste chtěli běžně praktikovat. Reproduktor po stranách disponuje madly, která usnadňují jeho přenášení a zároveň částečně slouží jako stojánky. ULT Field 7 lze tedy postavit jak naležato, tak vertikálně.

Osobně jsem jej používal naležato, protože v této poloze má reproduktor nejlepší zvukový projev. Kromě zvuku vás mohou zaujmout také svítící a blikající světelné efekty, které zajišťují LED diody po stranách. Jedná se o pro Sony reproduktory typický prvek, který lze používat nebo deaktivovat podle potřeby.

Pokud se rozhodnete pro ovládání přímo na reproduktoru, máte k dispozici několik příjemně pogumovaných tlačítek určených pro klasické funkce, jako je spuštění/pozastavení přehrávání, přeskakování skladeb, párování, změna hlasitosti, vypnutí/zapnutí reproduktoru a také speciální tlačítko ULT, pomocí něhož měníte režim basového přednesu.

Líbilo se nám zvýšená odolnost IP67

zajímavý design

praktická madla

Konektivita: bez problémů

Po stránce konektivity se lze těšit na standardní přehlídku konektorů a možností u novodobých reproduktorů Sony této velikosti. Majitele smartphonů s Androidem potěší možnost instantního spárování skrze funkci Fast Pair, kdy se po zapnutí reproduktoru objeví na displeji telefonu nebo tabletu kontextové okno. V případě produktů společnosti Apple pak ke spárování dojde standardně v nastavení.

Reproduktor lze používat také spolu s aplikací Sony Music Center, která je dostupná jak pro iOS, tak pro Android, a nabízí několik možností nastavení, včetně ekvalizéru či nastavení automatického vypnutí reproduktoru. Z dalších možností stojí za zmínku podpora vícebodového připojení (maximálně dvě zařízení) skrze Bluetooth 5.2 či možnost připojení mikrofonu nebo kytary pro karaoke. V rámci konektorů najdeme také USB-A pro připojení flash disku s hudbou, případně pro nabíjení připojeného telefonu či jiného zařízení, bohužel však maximálně výkonem pouze 7,5 W.

Domnívám se, že by bylo mnohem praktičtější, kdyby byl reproduktor napájen skrze USB-C kabel (nebo alespoň tuto možnost měl). Vzhledem k dostupnosti moderních napájecích (USB-C) adaptérů s výkonem snadno přesahujícím 100 W věřím, že by nebyl problém reproduktor uzpůsobit tomu, aby toto nabíjení podporoval namísto klasického kabelu do zásuvky. Reproduktor navíc (dle informací v blízkosti konektorů) vyžaduje k napájení „pouze“ 45 W.

Líbilo se nám rychlé párování díky Fast Pair

uživatelsky přívětivá aplikace

vícebodové připojení

možnost karaoke a připojení kytary

Nelíbilo se nám schází možnost nabíjení skrze (chybějící) USB-C

Zvuk a výdrž: párty kdykoliv a kdekoliv

Řada produktů ULT se netají tím, že cílí na mladší zákazníky, což platí i pro ULT Field 7. Reproduktor tak může být skvělým společníkem na venkovní párty, do skateparku apod. Já jsem jej používal konzervativněji, tedy doma, respektive na terase, a byl jsem naprosto spokojen s hlasovým projevem, který Sony prostě umí. To, že tento reproduktor tíhne k basové složce, je jasné již jen přítomností tlačítka ULT, které umožňuje spustit dva basové režimy. Zvuk se tak může pochlubit skutečně ohromující basovou složkou, zároveň však zůstává zachována velmi dobrá celková dynamika. Při nastavení nejvyšší hlasitosti je pak nutné počítat s tím, že celková čistota bude mírně trpět kvůli zvýrazněným basům. Pokud se budete držet na stále velmi vysoké hlasitosti okolo 70 % maxima, nemusí vás to trápit.

Naladěním zvuku je ULT Field 7 naprosto ideální pro žánry s výraznější basovou složkou, jako jsou typicky rap, drum and bass nebo elektronická hudba. Díky automatické optimalizaci zvukového pole na základě akustiky v místě poslechu se reproduktor automaticky nastaví pro co nejlepší zážitek. Stejně tak nechybí možnost spárovat tento reproduktor až se 100 dalšími kompatibilními reproduktory v rámci funkce Party Connect.

Co se týče výdrže, výrobce slibuje až 30 hodin na plné nabití a možnost během 10 minut nabít reproduktor na další 3 hodiny přehrávání hudby. Výdrž se pochopitelně odvíjí od hlasitosti a zvoleného basového režimu, ale obecně je více než dostačující, i kdybyste pouštěli hudbu pouze na maximum, což zřejmě nikdo nebude. Pokud bych spočítal úseky, kdy jsem reproduktor používal, respektive na něm přehrával hudbu, rozhodně bych se dostal nad úroveň 20 hodin a v podstatě se mi nepodařilo jej kompletně vybít.

Líbilo se nám výrazné basy s několika režimy

vysoká maximální hlasitost

velmi dlouhá výdrž na nabití

Zhodnocení

Sony ULT Field 7 je povedenou střední cestou pro všechny, kteří hledají něco mezi menším Fieldem a větším Towerem. Zvukový přednes je přitom více než dostačující i pro ozvučení velkých prostor a zároveň zůstává reproduktor stále relativně přenosný. Velkou pochvalu si pak zaslouží výdrž na baterii, méně pak absence nabíjení skrze USB-C konektor, respektive chybějící USB-C konektor jako takový. USB-A nabídne maximální výkon pouze 7,5 W, což je s ohledem na dnešní standard a cenu produktu málo.

Foto: Ioannis Papadopoulos, fzone.cz