Vlastníte robotický vysavač od Roborocku? V aplikaci najdete milé překvapení

Pokud vlastníte robotický vysavač Roborock, například některý z vyšších modelů, dozajista jste si nejednou posteskli nad tím, že je aplikace prakticky kompletně v anglickém jazyce, tedy až na úvodní obrazovku. Společnost si pro majitele vysavačů přichystala příjemné překvapení v podobě lokalizace do češtiny – stačí si stáhnout poslední aktualizaci aplikace, a to jak v rámci systému Android (Obchod Play), tak v rámci systému iOS (App Store). Roborock přidal rovněž také podporu slovenštiny a maďarštiny.
Nutno podotknout, že překlad má stále své rezervy (například místo Hlasitost ukazuje aplikace „Hlučnost“), ovšem drobné chyby jistě opraví budoucí aktualizace. Zvláště u detailního nastavení chování může čeština pomoci, abyste využili všech možností, které produkt nabízí.
Co se týká „mluveného“ projevu, Roborock stále češtinu nepodporuje, a to ani v rámci asistenta Hello Rocky, který je k dispozici u vyšších modelů (například Qrevo Curv nebo Saros 10R).