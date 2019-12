Vánoce jsou už za dveřmi a pokud patříte mezi příznivce chytré domácnosti, určitě jste už přemýšleli nad, zda by nešel proměnit v inteligentní prvek domácnosti i stromeček. Samozřejmě, že šel: potřebujete k tomu jen chytré osvětlení Twinkly, které se nabízí v mnoha různých variantách. My se dnes zaměříme na variantu Strings Special Edition, která zvládá opravdové divy!

I když se většinou snažíme o opak, vánoční svátky jsou většinou plné stresu. A čím se nejlépe odbourává stres? Za nás různými gadgety, které jsou nejenom zábavné, ale také poměrně sofistikované. To se dá říci i o dnešním produktu: chytrém osvětlení Twinkly, aktuálně ve své druhé generaci určené na vánoční stromeček.

Jistě jste se setkali v obchodech s nepřeberným množstvím světelných řetězů za různé ceny, některé z nich jsou sice programovatelné, ale stále to není ono. Pokud chcete více, například ovládat světýlka skrze telefon a nevadí vám si připlatit, jsou řetězy od Twinkly tím, co hledáte.

Obsah balení: co více je potřeba?

Obsah balení je poměrně strohý: kromě samotných světýlek s přívodním kabelem o délce 3,5 metru (varianta s 250 LED diodami), který je pevně spojený s řetězem, v balení nalezneme adaptér do sítě s kruhovým konektorem. Právě do toho se přívodní kabel „zašroubuje“. Samozřejmostí je základní manuál, který pomůže při prvním nastavení. Twinkly chválíme za design krabice i uskladnění řetězu, působí prémiovým dojmem.

Technické parametry Twinkly Special Edition 250 LED

Generace 2. generace Celková délka 23,5 metru Délka osvětlené části 20 metrů Počet LED 250 Barvy RGB+W (barevné spektrum + bílá) Konektivita Bluetooth, Wi-Fi Aplikace Android/iOS Cena cca 3,5 tisíce korun

Zpracování a konstrukce: musí dobře vypadat

Hned na první pohled poznáte, že řetěz Twinkly Strings Special Edition nepatří mezi sortiment, který byste běžně nalezli v obchodních centrech. Společnost se soustředila na jemné detaily, aby řetěz zaujal už v krabici. A to se také povedlo. Začít můžeme zpracováním samotných diod, respektive krytkami. U levných řetězů se na těchto částech často šetří, takový řetěz pak působí chatrným a ne zcela bezpečným dojmem. Ano, na stromku si takových detailů nevšimnete, ale o to tu nejde. Krytky jsou velmi kvalitně zpracované a pevně přidělané, takže nehrozí, že byste je omylem strhli.

Diody jsou v rozestupu 8 cm

Lampička diody má průměr 5 milimetrů a plochou hlavu opatřenou neprůhlednou vrstvou. Možná si říkáte, co má za smysl, že je část lampičky neprůhledná (ne však neprůsvitná). Nemusíte se obávat, neprůhledná část je zde schválně, intenzita rozptylu světla do stran je pak totiž výraznější a neprůhledná vrstva se i tak obarví.

Samotný kabel řetězu je poloprůhledný, což je jedna z běžně dostupných variant. K dispozici je ale i varianta s černým a zeleným kabelem. Rozteč lampiček činí 8 centimetrů, což je dostatečná vzdálenost. Celková délka řetězu je 23,5 metru, z toho 20 metrů řetězu je osázeno lampičkami, zbytek tvoří přívodní kabel do zásuvky. Délka řetězu je důležitým vodítkem při výběru. Takto dlouhý řetěz je vhodný pro stromky o výšce zhruba 2 až 2,2 metru, pokud by byl vyšší, efekt už by nemusel být takový. Pokud máte stromek menší, posetí lampičkami bude hustší, což není na škodu. Pokud si nejste jistí, kolik světýlek budete potřebovat, můžete využít kalkulačky přímo na webu výrobce.

Je vhodný pro stromky do výšky zhruba 2,2 metru.

Pokud by vám jeden řetěz s 250 LED nestačil, můžete zakoupit delší (už však ne ze série Strings Special Edition), případně zakoupit dva, které lze spárovat a využívat jako jeden. O tom však až později. Kromě samotného řetězu si všimnete také ovladače na přívodním kabelu. Je poměrně velký a hlavně velmi důležitý, slouží jak pro ovládání, tak i k prvotnímu párování.

Detail LED. Vrchní část je neprůhledná, avšak průsvitná

Doplníme, že řetěz se chlubí odolností vůči vodě a prachu dle certifikace IP44, lze ho tedy použít i venku. Potěší i životnost 30 000 hodin, spolehnout se můžete na to, že vydrží hned několik sezón. Celkově působí Twinkly Special Edition velmi kvalitním dojmem, takže prozatím velká spokojenost.

Líbilo se nám kvalitní krytky LED

průhledný kabel

dostatečně dlouhý přívodní kabel

kvalitní adaptér do zásuvky

velký ovladač pro párování

možnost použít i v exteriérech

Technologie: plné spektrum

Možná vás v průběhu čtení napadlo, čím se vlastně Strings Special Edition liší od zbylých variant. Odpověď je jednoduchá: svitem světýlek. Zatímco Strings Special Edition umožní svítit v RGB spektru a navíc i v teplé a studené bílé (zkratka W), ostatní to neumí a nabízí se jen výběr mezi barevnou a bílou variantou. Každá dioda se zde tak dokáže rozzářit libovolnou barvou, případně libovolnou teplotou bílé. Proto je cena nejvyšší.

Líbilo se nám kompletní spektrum barev a teplot bílé barvy

Párování a ovládání: je to hračka

Samotné párování je opravdu hračkou. Jakmile máte řetěz pověšený, stačí jej zapojit do sítě a následně stisknout tlačítko na ovladači. Jakmile se dioda na ovladači rozsvítí modrozeleně, aktivuje se Bluetooth a vy můžete otevřít aplikaci Twinkly na svém smartphonu. Ta je zdarma pro iOS i Android. Krátký průvodce vás párováním provede a zároveň umožní připojit řetěz do vaší Wi-Fi sítě, Bluetooth tedy slouží jen pro prvotní zprovoznění řetězu. Pokud Wi-Fi nemáte, můžete využít Wi-Fi řetězu, ovšem přijdete o možnost ovládání například skrze hlasové asistenty Amazon Alexa a Google Asistent. Ano, jde o opravdu chytrý řetěz, čili napojení na hlasové asistenty se přímo nabízí, škoda jen že chybí podpora HomeKitu od Applu. Hned na úvod také bohužel musíme poznamenat, že aplikace je pouze v anglickém jazyce, naštěstí orientovat se v ní je velmi snadné a pár základních anglických popisků zvládne snad každý.

Proces přidání a úvodní mapování

Jakmile řetěz úspěšně přidáte do aplikace, rovnou se nabídne možnost naskenovat rozestavění, tedy funkce „mappingu“. Tento krok je velice důležitý, protože na něm závisí kvalita efektů, které můžete vybrat. Skenování je snadné, aplikace otevře fotoaparát a diody se v ten okamžik rozsvítí na maximum, navíc všemi barvami. Skenování probíhá asi 5 vteřin, přičemž po skončení si aplikace sken vyhodnotí a doporučí případné opakování. Nám se však zadařilo hned napoprvé. I když se popis může jevit jako zdlouhavý, vězte, že i pokud neprostudujete návod, hotovo budete mít do 5 minut.

Líbilo se nám rychlé párování díky Bluetooth

podpora Wi-Fi

možnost ovládání skrze hlasové asistenty

rychlé nastavení

aplikace je zdarma