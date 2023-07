Dbát o vlastní zdraví by mělo být samozřejmostí. Občas se však hodí nějaký chytrý pomocník, který pomůže sledovat klíčové oblasti a například i navrhne, co bychom mohli dělat lépe. Testem prošel vrcholný model chytré váhy Withings Body Scan, který se zdaleka neomezuje jen na hodnoty v kilogramech. Pomocí snímání paží, nohou a celého těla dokáže měřit EKG, svalovou i tukovou hmotu v těle a obecně vaši kondici.

Letos představená chytrá váha Withings Body Scan se rozhodně neřadí mezi standardní zařízení. Na první pohled prémiově vypadající váha totiž uhrane nejen cenou nad hranicí 10 tisíc korun, ale také náloží funkcí, která se pojí s barevným displejem přímo na váze, a propracovanou aplikací v telefonu. Na Body Scan si navíc nestačí jen tak stoupnout a čekat na číslo v kilogramech. Je zde i výsuvná rukojeť pro pokročilejší měření.

Technické parametry váhy Withings Body Scan

Rozměry 32,7 × 32,7 × 2,8 cm Nosnost 180 kg Typ váhy Inteligentní diagnostická (S funkcemi) Způsob měření Bioelektrická impedanční analýza Konektivita Bluetooth, Wi-Fi Kompatibilní OS iOS, Android Měřené indexy Hmotnost, BMI, tělesný tuk, kosterní svalová hmota, EKG, kvalita ovzduší, kondice nervové soustavy Ovládání Skrze mobilní aplikaci Kompatibilní baterie Li-Ion Barva Černá, bílá Cena 10 500 Kč

Obsah balení: jen spustit

V kompaktním balení, které samo o sobě není o moc větší než samotná chytrá váha, se neskrývá příliš mnoho dalších věcí. Kromě nezbytných manuálů jde ještě o USB kabel, který je na jedné straně zakončen USB-A a na druhé USB-C. Nic dalšího již není potřeba.

Líbilo se nám český návod

nabíjecí kabel

Konstrukční zpracování: elegantní, ale lesklá

Withings Body Scan na vás luxusem dýchne od prvního momentu, co ji spatříte. Skleněné tělo váhy, které kombinuje černé a stříbrné plochy, působí hodnotně. Příjemná tloušťka pouhých 18 mm dělá z chytré váhy elegantního společníka do každé místnosti. Působí totiž současně nenápadně, ale nejde o šedou myš.

Design podtrhuje rozměrný displej, ale třeba také rukojeť, která má své přesně dané místo v horní části váhy. Po stranách najdete zapínací tlačítko pro zcela první spuštění a rovněž USB-C konektor, kterým se chytrá váha nabíjí.

Zpracování je tedy opravdu příkladné, až luxusní. Lesklé plochy však fungují jako zrcadlo a přitahují nečistoty, prach a otisky nohou. Ideálně je tedy váhu minimálně jednou denně přeleštit.

Líbilo se nám elegantní design

rozumné rozměry

kvalitní provedení

Displej: váš spolehlivý parťák

Jak jsem již naznačili, váha je vybavena displejem. Na tom by samo o sobě nebylo nic neobvyklého, každá chytrá váha musí naměřené hodnoty nějak zobrazit. Je zde ale připraven skutečně rozměrný 3,2" barevný displej s rozlišením 320 × 240 pixelů. Rastr je tedy sice hrubší, ale vezměte v potaz, že na displej budete hledět z výšky. Velký displej dokáže přehledně zobrazit vše potřebné, co váha aktuálně naměří, dokonce nechybí grafy či jednoduché obrázky. V tomto ohledu je to skutečně příjemná přidaná hodnota.

Líbilo se nám barevný displej

přehledný

Nelíbilo se nám pro příště bychom rádi viděli vyšší rozlišení

Aplikace: brána k nepoznanému

Stejně jako ke každé chytré věci v domácnosti, je i k váze Body Scan potřeba aplikace, tentokrát s názvem Withings. Ta sdružuje veškeré informace, probíhá skrze ní párování a nabízí podrobné přehledy naměřených hodnot.

Aplikace sice nekomunikuje česky, což je poměrně zásadní mínus, ale i se zcela základní znalostí angličtiny si poradíte. Zásadní je, že Body Scan zvládá správu až 8 uživatelů, spolehlivě ji tak může využívat celá domácnost. Podmínkou však je, že každý má vlastní zařízení s nainstalovanou aplikací. Příkladná je synchronizace, která díky připojení váhy k Wi-Fi probíhá okamžitě, jakmile na telefonu spustíte aplikaci. Kdyby náhodou něco nefungovalo, nemusíte se ihned děsit, že o data přijdete. Body Scan udrží v paměti celkem 16 kompletních měření.

Jakmile všechny uživatele Body Scan napáruje, vždy je už bezpečně pozná díky proporcím těla, které si pamatuje. To je velká výhoda, nemusíte vůbec nic hledat, nastavovat či vybírat. Jednoduše na váhu stoupnete, ta se v okamžiku zapne a přivítá vás vaším jménem na displeji.

Jelikož nejde o zcela obyčejnou chytrou váhu, nestačí si jen tak stoupnout. Ke správnému změření všeho možného je nezbytné uchopit správě rukojeť tak, aby palce obou rukou směřovaly na čidla na rukojeti. Kdybyste tápali, v aplikaci jsou videa, která vám poradí, jak správně rukojeť uchopit i jaký zaujmout postoj během měření.

Jakmile vás váha přivítá, začne měření. V prvé řadě jde o hmotnost. Uvidíte přesnou hodnotu s přesností na dvě desetinná místa, přičemž okamžitě se na displeji dozvíte z grafu, jak se vaše hmotnost vyvíjí v posledních dnech a jak se přesně změnila od posledního měření. Dále proces automaticky pokračuje na detekci tuku a svalů v těle v procentech. Poté přijde na řadu zjištění kondice vašeho srdce, což probíhá skrze pulzní vlny, kdy se primárně dozvíte tepovou frekvenci. Následuje nejdelší měření trvající celých 30 vteřin. Body Scan totiž umí prostřednictvím 6svodového elektrokardiogramu změřit EKG, a rozpoznat tak případné anomálie v srdečním rytmu a včas upozornit na možné zdravotní potíže.

Mějte ovšem na paměti, že ani prémiová váha Body Scan nenahradí lékařské vyšetření a jde spíše jen o vodítko k tomu, abyste dokázali případné zdravotní potíže odhalit včas. Po proměření EKG, kdy jednotlivé grafy najdete podrobně v aplikaci, přijde na řadu vaše nervová soustava, jejíž měření probíhá skrze chodidla. S tím souvisí důležitá věc: stoupat byste na váhu měli pouze naboso. Vše pak zakončí měření kvality ovzduší v místnosti a předpověď počasí na nejbližší dva dny, čímž se s vámi váha rozloučí a celý proces měření, který zabere tak 1,5 minuty, končí.

V aplikaci si každý uživatel může nastavit cíle, ke kterým směřuje, případně zvolit, zda je aktivní sportovec, dítě, nebo například těhotná žena.

Líbilo se nám vše základní rovnou přehledně na displeji váhy

podrobné výsledky

rozezná 8 uživatelů

Nelíbilo se nám každý musí mít vlastní aplikaci

aplikace neumí česky

Baterie: vydrží dlouho

V útrobách váhy je Li-Ion baterie, kterou dobíjíte skrze USB-C, avšak skutečně jednou za čas. Záleží na stylu používání, avšak pokud se zvážíte jednou denně, vydrží váha pracovat klidně i tři měsíce na nabití.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

snadné nabití přes USB-C

Zhodnocení: pro skutečně nejnáročnější

Chytrá osobní váha Withings Body Scan míří na nejnáročnější. Má prémiový design, nečekaně velký a barevný displej + perfektní funkčnost, kdy se o nic nestaráte a váha vše provede automaticky. Bonusem je měření EKG a podrobné analýzy. Aplikace překypuje nastavením a je přehledná, avšak kazí to chybějící lokalizace. Ani to však nezabránilo ceně vystoupat nad hranici 10 tisíc korun, kde je model Body Scan zcela osamocen a v podstatě sám v tuto chvíli vytváří prémiovou třídu chytrých osobních vah.

