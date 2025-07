Vláda zakázala používat ve státní správě produkty čínské společnosti DeepSeek

Fotografie: pixabay.com

Předseda vlády Petr Fiala upozornil na to, že na DeepSeek se jako na čínskou společnost vztahuje povinnost poskytovat součinnost orgánům čínského státu. Mohlo by to vést k neoprávněnému přístupu k datům uživatelů. Zároveň varoval před tím, že data jsou ukládána na serverech v Číně a v Rusku a nejsou dostatečně zabezpečena. „Na základě těchto zjištění a analýzy NÚKIB vláda rozhodla o zákazu používání všech produktů, aplikací, řešení, webových služeb poskytovaných společností DeepSeek v české státní správě,“ řekl premiér.

Před činností DeepSeek varovaly v červnu i zástupci americké administrativy. Činitel amerického ministerstva zahraničí agentuře Reuters řekl, že DeepSeek sdílí informace a statistiky o uživatelích s pekingským sledovacím aparátem a snažil se využívat krycí společnosti z jihovýchodní Asie k získání přístupu k pokročilým polovodičům, které podle amerických pravidel nelze z USA dovážet do Číny.