Čínská AI DeepSeek je tak dobrá, že rozkolísala západní akciové trhy

❤️‍🔥WebDev Arena Update: Exciting new entries!



- #2: @deepseek_ai DeepSeek-R1

- #4: New Gemini-2.0-Flash-Thinking



DeepSeek-R1 jumps to #2 with only <40 pts gap to Claude 3.5 Sonnet, showing strong capability in real-world coding tasks. Huge congrats to @deepseek_ai again!



Check… https://t.co/eBXmdbC5zo pic.twitter.com/o0W4O3Z1qr