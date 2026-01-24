ChatGPT podle vašich konverzací odhadne, kolik je vám let a přizpůsobí se tomu

Při registraci do určitých služeb obvykle musíte zadat datum narození, protože jejich používání je podmíněné určitým věkem. A pokud ho nedosahujete, podmínky se mění. Typicky třeba na Androidu, kdy dětské účty spravuje jejich rodič a může určovat například délku spuštění určitých aplikací nebo i celého telefonu.
ChatGPT od OpenAI (openai.com) má podobné zásady, které si vynucují různé směrnice a zákony. Ovšem problém je, že datum narození nikdo nekontroluje, a tak se dá snadno obejít. Proto společnost oznamuje, že zavádí dodatečné ověření v podobě „předpovídání věku“. Jinými slovy, chatbot se pokusí z vašich konverzací vyčíst věk, a to nejen na základě lexikální analýzy textu, ale i dalších ukazatelů, jako je čas používání chatu, datum registrace a další.
Pokud usoudí, že jste mladší než 18 let, upraví svoje chování. V praxi to znamená omezení sexu, násilí a dalších potencionálně škodlivých témat. Pokud vás vyhodnotí chybně, pak máte právo na odvolání, a to tak, že k analýze věku pošlete svoje selfie.