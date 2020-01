Curve zpřístupňuje platby skrze Apple Pay, umožní platit libovolnou bankou

Sice na poslední chvíli, ale přece. Platební služba Curve, které jsme se detailně věnovali v rozsáhlé recenzi na mobilenet.cz, nově umožňuje přidat výchozí kartu do Apple Pay. Co to znamená? Díky Curve můžete skrze Apple Pay platit libovolnou bankou, i pokud ji do této doby ještě oficiálně nepodporuje. A to dokonce s jakoukoli evropskou bankou, nemusí jít tedy nutně o tuzemskou.

Už i Curve podporuje Apple Pay

Curve je platební služba, která umožňuje sloučit různé banky pod jednu aplikaci, respektive kartu. Vy si poté vyberete v aplikaci kartu dané banky, kterou chcete zaplatit, a Curve se postará o zbytek. Výhodou Curve rovněž je, že má velmi výhodnou směnu měny, pokud tedy často nakupujete v zahraničí, můžete dost ušetřit. Dokonce ještě o trochu více než v případě rozšířenějšího Revolutu. Doplníme, že platby skrze Google Pay a Samsung Pay zvládá Curve od listopadu loňského roku.

Enjoy all the benefits of your Curve card using Apple Pay. It’s the easy, secure,

and private way to pay. pic.twitter.com/V7v70mod6u — Curve (@imaginecurve) January 28, 2020

V Apple Pay je třeba přidat plastovou kartu Curve, která vám byla po objednávce doručena. Následně si v aplikaci vyberete výchozí kartu a můžete platit libovolnou kartou. Pokud byste zaplatili omylem špatnou kartou, můžete platbu do několika dnů dokonce přesměrovat na jinou přidanou kartu, a to přímo v aplikace Curve.

Přidání karty Curve probíhá stejně jako v případě jakéhokoliv jiného subjektu. Stačí opsat údaje z karty a potvrdit pomocí SMS kódu.