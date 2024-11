Další slepá ulička, Netflix končí s interaktivními filmy

Fotografie: unsplash.com

Interaktivní televize měla být podle některých způsobem, jak toto médium přežije do 21. století. Zatímco u běžného vysílání se můžete pustit do ovlivňování programu maximálně při posílání hlasů do nějaké soutěže, moderní streamovací platformy jako by byly přímo uzpůsobeny pro to, aby překlenuly prázdné místo mezi lineární vysíláním a hraním. Přesně to zkoušel Netflix a nejznámějším pokusem v tomto oboru se stal Black Mirror: Bandersnatch. Speciální díl Černého zrcadla vás v klíčových okamžicích nechá ovlivnit rozhodnutí a tím i děj nebo případný konec.

To, co vypadalo jako zajímavý experiment, se nakonec rozrostlo na 24 interaktivních titulů, většinou speciálních dílů známých show. V celkové nabídce této streamovací služby je to však jen zanedbatelné množství, což dávalo tušit, že tento druh zábavy nepřijímají diváci příliš nadšeně. A nyní server theverge.com informuje o tom, že Netflix nejen přestane s výrobou interaktivních pořadů, ale také sníží jejich nabídku, která bude čítat pouhé čtyři tituly. Vedle již zmiňovaného Bandersnatche to bude Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend, Ranveer vs. Wild with Bear Grylls, and You vs. Wild.

Tento krok je jen střípkem v mozaice toho, jak se Netflix snaží odklonit o moderních hledání nových cest konzumace obsahu. Jeho mobilním hrám se sice daří, ale zároveň Netflix zavřel vlastní AAA herní studio, aniž by vydalo jediný titul. A beta verze streamování her od Netflixu je stále ve fázi testování.