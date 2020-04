DJI Mavic Air 2 oslní 48Mpx snímačem a podstatně vylepšenou výdrží

Známý výrobce DJI představil svůj nejnovější dron s označením Mavic Air 2. Novinka o hmotnosti 570 gramů disponuje novou 48Mpx kamerou (snímačem Sony IMX586) se schopností natáčet 4K videa při 60 snímcích za sekundu (s bitratem 120 Mbps). Senzor je umístěn na tříosém gimbalu, který zajistí perfektní stabilizaci a kromě 4K videa dokáže natáčet rovněž 8K HyperLapse. Zajímavostí je rovněž podpora HDR videa (nanejvýš ve 4K při 30 FPS) či HDR panoramat.

Up your game with Mavic Air 2. With intelligent features like FocusTrack, QuickShots, as well as 8K Hyperlapse, Mavic Air 2 puts cinematic masterpieces at your fingertips 📸



Learn More: https://t.co/q9pDCsdZKj pic.twitter.com/ENs2FXbmf0