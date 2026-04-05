Gemini for Google Home se dostává do dalších zemí

Jak Google slíbil, tak to (i když velice pomalu) plní. Jeho velký jazykový model Gemini pomalu vytlačuje zastaralého Asistenta ze všech možných jeho platforem. Nejdříve došlo k přepnutí na chytrých telefonech, ale novinky už si můžeme užívat na některých televizorech nebo v automobilech. A samozřejmě také v chytrých domácnostech.
Google Home však u nás doposud nebyl příliš rozšířený, a to právě kvůli nedostupnosti češtiny. To se s příchodem Gemini samozřejmě změní, protože tato AI vládne našemu jazyku bez problémů. Následující zpráva má ale dvě strany mince. Ne, v nově zveřejněném seznamu zemí, kde bude funkce spuštěna, Česko chybí.
You asked. We listened. 🌍— Anish Kattukaran (@AnishKattukaran) April 8, 2026
Gemini for Home is officially going global! We’re expanding early access to 16 new countries across Europe and APAC with support for 7 new languages.
Konkrétně jde o země včetně Rakouska, Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Nizozemska, Norska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Spojeného království, Austrálie, Japonska a Nového Zélandu. Současně došlo k významnému rozšíření jazykové nabídky o 7 nových jazyků.
Oznámil to Šéf Google Home Anish Kattukaran na X. Zároveň přislíbil další vlnu rozšíření na další týden, takže se zdá, že tempo zavádění zrychluje. Je tak možné, že na češtinu bychom nemuseli čekat moc dlouho.