Gemini for Google Home se dostává do dalších zemí

Ondřej Pohl
Fotografie: Google
  • Umělá inteligence ovládla Google Home zařízení v dalších zemích
  • Zároveň se rozšiřuje seznam podporovaných jazyků
  • Zrychluje i tempo zavádění novinek

Jak Google slíbil, tak to (i když velice pomalu) plní. Jeho velký jazykový model Gemini pomalu vytlačuje zastaralého Asistenta ze všech možných jeho platforem. Nejdříve došlo k přepnutí na chytrých telefonech, ale novinky už si můžeme užívat na některých televizorech nebo v automobilech. A samozřejmě také v chytrých domácnostech.

Google Home však u nás doposud nebyl příliš rozšířený, a to právě kvůli nedostupnosti češtiny. To se s příchodem Gemini samozřejmě změní, protože tato AI vládne našemu jazyku bez problémů. Následující zpráva má ale dvě strany mince. Ne, v nově zveřejněném seznamu zemí, kde bude funkce spuštěna, Česko chybí.

Konkrétně jde o země včetně Rakouska, Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Itálie, Nizozemska, Norska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Spojeného království, Austrálie, Japonska a Nového Zélandu. Současně došlo k významnému rozšíření jazykové nabídky o 7 nových jazyků.

Oznámil to Šéf Google Home Anish Kattukaran na X. Zároveň přislíbil další vlnu rozšíření na další týden, takže se zdá, že tempo zavádění zrychluje. Je tak možné, že na češtinu bychom nemuseli čekat moc dlouho.

