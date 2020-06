I startupy musí vydělávat. Twisto a Revolut mění podmínky, klienty nepotěší

Fotografie: Martin Fajmon, fZone.cz

Možná vás to překvapí, ale i startupy, které jsou běžně velmi agresivní v náběhu nových služeb, musí po čase začít vydělávat, tedy i zpomalit rozmach. Koronavirová krize velkému rozmachu příliš nepomohla, právě naopak. Startupy ví, že nejdůležitější aktuálně bude udržet se při životě, což má přednost před rychlou expanzí, alespoň pokud se jedná o zavedené subjekty, kterými Twisto i Revolut jsou.

Twisto ani Revolut vám asi představovat nemusíme, seznámili jste se s nimi totiž v našem čtyřdílném seriálu na mobilenet.cz, na závěr jste si mohli přečíst i jejich srovnání. V uplynulých dnech přišly oba startupy s novinkami, které spíše než úsměv vykouzlí udivený obličej. Tedy alespoň do doby, než se pokusíte vcítit do jejich kůže.

Twisto v uplynulých dnech informovalo o tom, že vyúčtování půjde od 1. srpna 2020 uhradit kartou jen tehdy, pokud bude do výše 10 000 Kč, v opačném případě (u vyšších účtů) budete muset zvolit převod na účet, například pomocí QR kódu, který Twisto vygeneruje. Společnost upozorňuje, že převod může trvat delší dobu, což je logické, doporučuje tak platbu uhradit několik dnů předem. O těchto několik dnů se tak zkrátí možnost, do kdy můžete vyúčtování uhradit, tedy pokud chcete mít jistotu, že peníze přijdou včas. V opačném případě vás totiž mohou čekat sankce. Ptáte se, proč Twisto k tomuto kroku přistoupilo? Z každé platby musí uhradit poplatek poskytovateli platební brány a v součtu se může jednat o sta tisíce korun měsíčně, v závislosti na tom, jakou formou klienti své vyúčtování uhradí. Michal Šmída, CEO společnosti uvádí, že měsíčně je stojí zaplacení měsíčního vyúčtování kartou bezmála milion korun.

„Ačkoliv se to nezdá, nevyděláváme na vašem každodenním používání Twisto karty a zaplacení vyúčtování hned první den v měsíci. Z každé platby sice dostaneme 0,2 procenta (stanovuje EU regulace), to ovšem nepokryje náklady, které máme na kapitál, za platební bránu, karty samotné, Apple Pay & Google Pay apod.“, reaguje na změny Michal Šmída, CEO Twista na firemním blogu.

Twisto chce být flexibilnější, proto od srpna začne platit i flexibilnější změna podmínek za odložení splatnosti. Pokud se Twisto rozhodne poplatek navýšit, musí vás o tom informovat nejpozději 10 dnů předem, poté se mohou podmínky změnit dle libosti.

Twisto bohužel zasáhlo i do placeného tarifu Premium, který stojí 99 Kč měsíčně. U toho byla doposud směna měny jednou z nejvýhodnějších, navíc do libovolné částky. To se ovšem mění a maximem bude směna v hodnotě 16 500 Kč za nejlepší kurz, poté se bude počítat kurz podle bankovního, který už výhodný není. Kvůli tomuto omezení je maximem, které můžete ušetřit mezi bankovním a nebankovním kurzem, zhruba 500 Kč.

Jedna novinka může být pozitivní – Twisto nově dovolí rozložit do splátek nákup v hodnotě 1 500 Kč, avšak do maximální výše 10 000 Kč. Právě na splátkách Twisto vydělává, proto v současné době tento produkt výrazně propaguje.

To Revolut toho nemění tolik, přesto se jedná o zásah do aktuálních podmínek. Rovněž od srpna (avšak až od 12.) u základního tarifu, který je zdarma, omezuje výhodnou směnu zahraniční měny do částky 25 000 Kč, do této doby šlo o 120 000 Kč. Placených tarifů (Premium a Metal) se však změny nedotknou, tam může být výhodná směna v neomezené hodnotě, tedy dle podmínek vašeho tarifu (i Revolut totiž uplatňuje podmínky pro férové využívání). Pokud hranici překročíte, Revolut vás informuje a bude uplatňovat poplatek 0,5 % při směně během pracovního týdne.

Ve všední dny budete moci i nadále využívat stejné mezibankovní měnové kurzy, avšak u směn o víkendu se zvyšuje přirážka pro hlavní měny z 0,5 % na 1 %. Pokud provedete převod do země, která není ve své národní měně, bude účtován poplatek 90 Kč za převody USD (např. USD do Brazílie), případně 150 Kč pro převody mimo USD (např. GB Libry do Brazílie.) Pokud provedete jakýkoli převod na účet mimo svou zemi, první platba každý měsíc zůstává zdarma. Za každou další se však bude účtovat poplatek 15 Kč. Platby v rámci České republiky a platby uživatelům služby Revolut budou zcela zdarma i nadále.