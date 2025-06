Kolik energie a vody spotřebuje ChatGPT na jeden váš dotaz?

Fotografie: Emiliano Vittoriosi, unsplash.com

Ohledně umělé inteligence panují obavy, jak se její masivnější nasazení promítne do spotřeby energie. A co víc, i když se podaří najít čistý nebo obnovitelný zdroj, datacentra spotřebují na svůj provoz nezanedbatelné množství vody. Kolik to je, prozradil ředitel OpenAI ve svém blogovém příspěvku.

Průměrný dotaz ChatGPT spotřebuje přibližně 0,321 mililitru vody, tedy zhruba jednu patnáctinu čajové lžičky. A kolik energie spotřebuje dotaz ChatGPT? Ten spotřebuje asi 0,34 watthodiny, tedy zhruba tolik, kolik spotřebuje trouba za něco málo přes jednu sekundu nebo vysoce účinná žárovka za několik minut. Hodně ale záleží na tom, kde jsou umístěná datacentra, která váš dotaz zpracují. Používají totiž jiné zdroje chlazení a elektrické energie, takže zmíněné hodnoty nelze brát dogmaticky.