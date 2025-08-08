Empatická encyklopedie? OpenAI uvádí ChatGPT-5, který ihned drtí konkurenci

Kdo by neznal ChatGPT? Asistent s umělou inteligencí zvládá možné i nemožné, to však neznamená, že není co vylepšovat. Dokazuje to i nový model s označením ChatGPT-5, který má za cíl rozdrtit konkurenci napříč celým trhem. A jak ukazují první výsledky, našlápnuto k tomu má více než dobře. ChatGPT-5 byl představen teprve včera, už dnes je však jasné, že své konkurenci způsobí nejednu vrásku na čele.
Hlavní výhoda? Zdarma pro všechny
ChatGPT-5 přichází s velkým benefitem hned od startu, nový model má být totiž dostupný zdarma, a to pro všechny. Ano, prioritu budou mít platící uživatelé, ovšem postupem času se objeví i v základním režimu bez předplatného. Nová generace nahrazuje všechny předchozí, čímž OpenAI zpřehlední nabídku všech dosavadních modelů, která začala působit trochu, respektive hodně, nepřehledně. Stále budou existovat subvarianty, ovšem ty už budou vycházet z hlavního modelu GPT-5 a asistent mezi nimi bude moci přepínat automaticky, v závislosti na požadavku, který bude řešit. OpenAI předpokládá, že s k novému modelu týdně dostane zhruba 700 milionů unikátních uživatelů.
Chytřejší, rychlejší a empatičtější
Hlavní výhody jsou trochu očekávatelné, přesto je potřeba je zdůraznit – ChatGPT-5 je (i dle prvotních testů a srovnání) rychlejší, dokáže řešit složitější úlohy a novinkou je i to, že bude méně často odmítat odpovědět na „hraniční“ dotazy. To znamená, že témata, kterým se ChatGPT dříve bránil, bude nově vysvětlovat, jen obecněji. Velkou výhodou nového modelu má být i to, že si bude méně často vymýšlet, což je bohužel hlavní problém většiny dnešních asistentů s umělou inteligencí. OpenAI demonstrovalo výkon nového modelu na tvorbě aplikací, kde se projevila extrémní rychlost – hotová byla během pár vteřin.
ChatGPT-5 by měl poskytovat přesnější a relevantnější informace v oblasti zdravotnictví a zároveň lépe rozpoznat známky duševní nepohody u uživatele, na které přizpůsobí své odpovědi s ohledem na jeho aktuální psychický stav.
Aby mohl ChatGPT lépe konkurovat Gemini, nový model dostal napojení na Gmail a Kalendář od Googlu, což usnadní zanášení různých událostí, případně schůzek. Časem se ChatGPT integruje i do aplikací od Microsoftu. Tyto dovednosti budou zprvu dostupné pouze pro platící uživatele, časem se však dostanou i do bezplatné varianty, ostatně jako většina funkcí, které ChatGPT doposud představil.