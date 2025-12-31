fZone.cz na sociálních sítích

LEGO na CESu představilo chytrou kostku. Změní navždy způsob, jak si hrajete

Martin Pultzner
LEGO na CESu představilo chytrou kostku. Změní navždy způsob, jak si hrajete
Fotografie: Martin Pultzner, fZone.cz
  • LEGO přestavilo chytrou kostku s mnoha funkcemi
  • Chytrá kostka je součástí nové řady Smart Play
  • LEGO oznámilo integraci Star Wars stavebnic do světa Smart Play s chytrými kostkami

Lego překvapilo svoji přítomností na CESu v Las Vegas, největším technologickém veletrhu na světě. A představilo zde velké překvapení, které posouvá klasické LEGO ještě víc do digitálního věku.

Na tiskové konferenci, která byla mimochodem jednou z nejzábavnějších na CESu vůbec, světlo světa totiž uzřela nová chytrá kostička Smart Brick, která je plně kompatibilní s běžnými LEGO kostkami a zapadá do nového konceptu Smart Play. Nová kostka nemá žádná tlačítka, nemusí se zapínat, ale uvnitř se nachází chytrý čip, LED diody, akcelerometr, reproduktor a čtečky pro Lego Smart Tag, což je plochá kostka s NFC tagem, pomocí kterého lze chytrou kostku programovat. Chytré LEGO kostky dokonce dokáží spolupracovat, vědí, jak daleko jsou od sebe a podle toho dokáží reagovat. Dokonce se kostka může rozsvítit jen tehdy, když se skutečně dívá (směřuje k ní) na jinou kostku. LEGO také představilo figurku, která je také naprogramovaná tak, aby o sobě dávala informace, vydávala zvuky a interagovala s okolím.

Lego Smart PlayLego Smart PlayLego Smart PlayLego Smart Play
Lego Smart Play
Lego Smart Play
Lego Smart Play
Lego Smart Play
Na celou obrazovku

A co to vše znamená? Vše, co si z LEGA postavíte, můžete přivést k životu a povznést hraní na novou úroveň. Konečně tak můžete postavit model, který bude znít a blikat tak, jak chcete. A když do něj posadíte figurku, bude reagovat. Můžete uspořádat závody aut a chytré kostky ví, které z aut bylo první. LEGO na veletrhu demonstrovalo celou řadu zábavných příkladů, například když chytrá kostka zabudovaná do letadla vydávala zvuky dle toho, v jaké pozici letadlo bylo. A jeho pilot začal křičet, když letělo břichem vzhůru. Nebo když auto s chytrou kostkou narazilo do chytré figurky, která poté vtipně zakřičela.

Lego Smart Play Star WarsLego Smart Play Star WarsLego Smart Play Star WarsLego Smart Play Star Wars
Lego Smart Play Star Wars
Lego Smart Play Star Wars
Lego Smart Play Star Wars
Lego Smart Play Star Wars
Na celou obrazovku
Do konceptu Smart Play LEGO zapojilo i Star Wars. První stavebnice dorazí v březnu

Lego na veletrhu také oznámilo, že Smart Play bude podporováno také v rámci spolupráce se Star Wars a těšit se tak můžeme na chytré figurky ze světa hvězdných válek a podporu celé řady efektů vesmírných lodí, vozidel a dalších součástí ikonického světa hvězdných válek. První Smart Play LEGO sady ze světa Star Wars dorazí na trh v březnu tohoto roku.

,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze