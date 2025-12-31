LEGO na CESu představilo chytrou kostku. Změní navždy způsob, jak si hrajete

Lego překvapilo svoji přítomností na CESu v Las Vegas, největším technologickém veletrhu na světě. A představilo zde velké překvapení, které posouvá klasické LEGO ještě víc do digitálního věku.
Na tiskové konferenci, která byla mimochodem jednou z nejzábavnějších na CESu vůbec, světlo světa totiž uzřela nová chytrá kostička Smart Brick, která je plně kompatibilní s běžnými LEGO kostkami a zapadá do nového konceptu Smart Play. Nová kostka nemá žádná tlačítka, nemusí se zapínat, ale uvnitř se nachází chytrý čip, LED diody, akcelerometr, reproduktor a čtečky pro Lego Smart Tag, což je plochá kostka s NFC tagem, pomocí kterého lze chytrou kostku programovat. Chytré LEGO kostky dokonce dokáží spolupracovat, vědí, jak daleko jsou od sebe a podle toho dokáží reagovat. Dokonce se kostka může rozsvítit jen tehdy, když se skutečně dívá (směřuje k ní) na jinou kostku. LEGO také představilo figurku, která je také naprogramovaná tak, aby o sobě dávala informace, vydávala zvuky a interagovala s okolím.
A co to vše znamená? Vše, co si z LEGA postavíte, můžete přivést k životu a povznést hraní na novou úroveň. Konečně tak můžete postavit model, který bude znít a blikat tak, jak chcete. A když do něj posadíte figurku, bude reagovat. Můžete uspořádat závody aut a chytré kostky ví, které z aut bylo první. LEGO na veletrhu demonstrovalo celou řadu zábavných příkladů, například když chytrá kostka zabudovaná do letadla vydávala zvuky dle toho, v jaké pozici letadlo bylo. A jeho pilot začal křičet, když letělo břichem vzhůru. Nebo když auto s chytrou kostkou narazilo do chytré figurky, která poté vtipně zakřičela.
Lego na veletrhu také oznámilo, že Smart Play bude podporováno také v rámci spolupráce se Star Wars a těšit se tak můžeme na chytré figurky ze světa hvězdných válek a podporu celé řady efektů vesmírných lodí, vozidel a dalších součástí ikonického světa hvězdných válek. První Smart Play LEGO sady ze světa Star Wars dorazí na trh v březnu tohoto roku.