LG slibuje robota, který za vás bude dělat domácí práce

Už od počátků sci-fi jsou v nich vyobrazeni roboti, kteří nejenže vypadají jako lidé, ale také dělají podobné práce. V domácnosti se jich najde více než dost, ale přesto sem roboti přes všechen pokrok nepronikli, tedy krom sporadických ukázek. To chce ale změnit LG (lg.com) se svým modelem CLOiD Home Robot, který ztělesňuje vizi společnosti LG Electronics o domácnosti bez práce. Jeho „fyzická“ umělá inteligence zvládne časově náročné úkoly každodenní domácí práce.
Robot se hodně podobá svým vzorům. Má dvě kloubová rameny a pět samostatně ovládaných prstů na každé ruce. LG slibuje, že ramena fungují se sedmi stupni volnosti, což naznačuje pohybový rozsah a flexibilitu podobnější lidským schopnostem. Kromě toho je robot vybaven displejem, reproduktorem, kamerou a senzory pro hlasovou interakci a navigaci. Disponuje také technologií „Affectionate Intelligence“ od společnosti LG, kterou společnost dříve popsala jako technologii založenou na umělé inteligenci, která má „lépe rozumět zákazníkům a vcítit se do nich“.
Na veletrhu CES 2026 LG předvádí CLOiDa v provozu v různých domácích prostředích. V jednom scénáři robot vyndá mléko z ledničky a vloží croissant do trouby, aby připravil snídani. Poté, co členové domácnosti odejdou, LG CLOiD spustí pračku a po vysušení prádlo složí a naskládá. Tyto úkoly demonstrují schopnost LG CLOiD porozumět životnímu stylu uživatele a přesně ovládat domácí spotřebiče.
Na podvozku vysavače
LG CLOiD se skládá z hlavové jednotky, trupu se dvěma kloubovými rameny a podvozku na kolečkách vybaveného autonomním navigačním systémem. Trup lze naklánět a nastavovat tak jeho výšku, což robotovi umožňuje zvedat předměty od úrovně kolen nahoru. Kolečková základna využívá technologii autonomního řízení odvozenou ze zkušeností společnosti LG s robotickými vysavači a modelem LG Q9. Tento tvar byl zvolen z důvodu stability, bezpečnosti a nákladové efektivnosti, s nízkým těžištěm, které snižuje riziko převrácení, pokud do něj narazí dítě nebo domácí zvíře.
Jeho hlava funguje jako mobilní domácí centrum umělé inteligence. Je vybavena čipovou sadou, která funguje jako mozek, displejem, reproduktorem, kamerami, různými senzory a generativní umělou inteligencí založenou na hlasu. Společně tyto prvky umožňují robotovi komunikovat s lidmi prostřednictvím mluveného jazyka a „výrazů obličeje“, učit se o prostředí a životním stylu svých uživatelů a na základě těchto poznatků ovládat připojené domácí spotřebiče.
Co však v tiskové zprávě představující tohoto robota zcela chybí je cena i odhad, kdy by se mohl skutečně dostat do domácností a kolik by mohl stát. Jde tak spíše jen o technologickou demonstraci a ochutnávku, kudy by se mohl vývoj ubírat.