Nastal začátek konce vyhledávače od Googlu? Nahradit ho chce ChatGPT Search

Fotografie: vygenerováno pomocí AI DALL-E 3

Pokud patříte mezi předplatitele ChatGPT Plus, pravděpodobně na vás v průběhu včerejšího večera (nebo dnešního rána) v rámci webového prostředí vyskočila notifikace, že ChatGPT zavádí novou možnost vyhledávání na internetu. Tato možnost je spojena s prozatím nejpokročilejším modelem GPT-4o, u jiných modelů tuto novinku využít nelze. A jak poznáte, že máte ChatGPT Search aktivované? Pokud si nevšimnete notifikace, můžete novinku rozpoznat pomocí ikonky globusu pod kolonkou pro zadávání textu. Pokud globus svítí, ChatGPT Search je aktivní, tedy funkce využívá model GPT-4o.

Globus svítí? Máte vyhráno

A jak to funguje? Jednoduše zadáte dotaz a kliknete na ikonu globusu, která se rozzáří modře, a ChatGPT vás informuje, že bude vyhledávat na internetu. My jsme se například zeptali na otevírací dobu prodejny, přičemž ChatGPT odpověděl a zároveň poskytl odkaz na zdroj svých informací, včetně citací. Výhodou je, že dotazy můžete zadávat prakticky libovolně, zatímco u vyhledávání na Googlu je přeci jen nutné po položení dotazu trochu více pátrat.

Smysl je pochopitelně jasný – co nejvíce zjednodušit vyhledávání z veřejně dostupných zdrojů. Právě kvůli tomu ChatGPT Search potřebuje model GPT-4o, který je nejen rychlý, ale má k internetu přístup. Až s funkcí Search totiž dává vyhledávání na internetu smysl, protože výsledky odpovídají realitě, což je podpořeno právě zdroji s citacemi.

Rovnou s doplňkem pro Chrome

Pokud si chcete vyhledávání ještě více zjednodušit, ChatGPT nabízí i doplněk pro Google Chrome, který vás po zadání dotazu do adresního řádku rovnou přesměruje do prostředí ChatGPT. ChatGPT Search bude v následujících týdnech dostupný i v rámci mobilních a desktopových aplikací, časem by se měli dočkat i uživatelé verze bez předplatného.

A až vás vyhledávání přestane bavit, můžete si přes mobilní aplikaci ChatGPT popovídat s umělou inteligencí, klidně i brněnským hantecem.