Navštívili jsme super-chytrý dům od Samsungu v Koreji

Fotografie: Martin Pultzner, fZone.cz

Chytrá domácnost je téma, které zajímá stále více lidí, Čechy nevyjímaje. Možnost usnadnit a zpříjemnit si život je lákává, produktů stále přibývá, jejich cena klesá a naučily se už spolu i dobře komunikovat. A jak vypadá takový ideální chytrý dům? O tom jsme se měli možnost přesvědčit přímo v srdci Digital City, samostatném městě Samsungu vybudovaném v jihokorejském Suwonu, o kterém jsme psali už dříve. Samsung zde totiž postavil svůj vlastní vzorový chytrý dům, který ukazuje, co je dnes skrze ekosystém Samsungu možno ovládat a nastavit.

Dům prošpikovaný technologiemi podle Samsungu? Navštívili jsme ho v Jižní Koreji

Dvoupatrový rodinný dům v moderním stylu vypadá trochu jako malá pevnost s těmi dvěma obrovskými bezpečnostními kamerami nad garáží. V ní mají samozřejmě míst už jen elektromobily, disponuje dvěma nabíjecími stanicemi, které energii čerpají ze solárních panelů umístěných jak na střeše domu, tak na garáži.

Na celou obrazovku V garáži jsou místa už jen pro elektromobily. Nabíjecí stanice jsou samozřejmostí

V obývacím pokoji je vše propojeno do ekosystému Samsungu přes Smarthings. Asistence Bixby v telefonu tak stačí říct „movie time“ a začnou se dít věci. Všechny závěsy se zatáhnout, světla zhasnou, klimatizace se nastaví na mírný režim, zapne se televize, přepne se zdroj zvuku a mnoho dalšího.

V kuchyni pak nechybí ikonická dvoukřídlá lednice od Samsungu s velkým displejem, na kterém si můžete třeba přehrávat recepty nebo rodinný kalendář či nástěnku. Pouhým zobrazením receptu to ale nekončí. Chytrá domácnost totiž podporuje takzvané chytré recepty, které dokáží komunikovat se spotřebiči. Pokud je například v receptu, že potřebujete půl litru vody, odešle telefon pokyn chytré vodovodní baterii, která vám do hrnce napustí přesně potřebné množství vody. Po nasypání nudlí do hrnce si sklokeramická deska zase pohlídá, jak přesně dlouho se má pokrm vařit, zvolí ideální teplotu a vaření sama vypne.

Neméně propojená je ložnice. Stačí dát telefon na bezdrátovou nabíječku na nočním stolku a spustí se rutina na dobrou noc, kdy se zatáhnou závěsy, upraví se teplota, zhasnou světla a rozsvítí se pouze tlumené noční světlo. Samsung se zde předvádí dokonce s výsuvným plátnem a projektorem. Jediným pokynem po probuzení se roztáhnou závěsy, vysune se ono plátno, spustí projektor a zapne se vaše oblíbená zpravodajská stanice. A chytrá postel se dokonce napolohuje tak, abyste na plátno lépe viděli. Lenosti zdar.

Chytrá lednice je propojena třeba s vodovodní baterií nebo varnou deskou

V pracovně pak Samsung ukazuje svůj režim Dex a používá Galaxy Z Fold 4 jako počítač s velkým displejem. V domě nechybí ani pořádné herní doupě se dvěma obrovskými herními monitory, šatně zase dominuje automatický čistič oděvů, který je umí zároveň také vysušit. Chytrý dům má dokonce i party místnost s dalším projektorem, kde Samsung ukazuje propojení jiných produktů s Philips Hue světly a pásky. Když se spustí party reproduktor JBL a začne zuřivě blikat, ve stejném rytmu a barvách začnou do taktu blikat také všechna Philips Hue světla v pokoji. Že bych něco takového potřeboval doma, říci nemohu, ale jako ukázka schopností propojení, je to jistě působivé.

V každé místnosti v domě je pak množství senzorů hlídající kvalitu vzduchu, zda nikde neuniká plyn či voda a další parametry. Samozřejmě vše propojeno do jednoho ekosystému a pokud by někde nastal nějaký problém, chytrá domácnost vás o tom bude hned informovat.

Celý dům je vystavěn jako pasivní a plně soběstačný. Kromě již zmiňovaných solárních panelů disponuje také tepelným čerpadlem a klimatizacemi od Samsungu, přičemž vše hraje unisono spolu.

Chytrý dům od Samsungu ukazuje, co je už dnes možné. A nejlepší na tom je, že prakticky stejný si může obratem postavit každý. Sestaven je totiž z běžně prodávaných prvků chytré domácností a produktů Samsungu