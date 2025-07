Samsung SmartThings ovládne i vaši chytrou domácnost. Jak ji využít naplno?

Fotografie: Martin Fajmon, fZone.cz

Pokud se rozhodnete budovat svoji vlastní chytrou domácnost, obvykle narazíte na problém s kompatibilitou – vybrat si můžete produkty, které komunikují s platformou Android, iOS, produkty, které vyžadují speciální hub, nebo třeba most, a to jak virtuální, tak hardwarový. Dalo by se říci, že v dnešní době dominuje pár hlavních hráčů – Apple se svou platformou Home (HomeKit), Google s platformou Home, Amazon a Aqara se stejnojmennou platformou, opomenout nesmíme ani Tuya Smart/Smart Life a Home Assistant. Mnozí často opomíjejí velmi silnou platformu Samsung SmartThings, přitom je to velká škoda – tato platforma chytré domácnosti se s roky výrazně zdokonalila a nic nebrání tomu, abyste pod jednu aplikaci od Samsungu soustředili produkty různých značek.

Ano, Samsung se dle moderních trendů vydal „otevřenou“ cestou, podporuje protokoly Zigbee, dříve také Z-Wave, ovšem časem se otevřel ještě více, a to díky podpoře protokolu Matter. Právě podpora tohoto protokolu by měla zajistit, že do budoucna budou všechny chytré produkty kompatibilní napříč značkami a operačními systémy.

Proč právě SmartThings?

Pokud jsme vám hned na začátek tak trochu zamotali hlavu, zkusíme to napravit – Samsung SmartThings je platforma pro chytrou domácnost od Samsungu, což ale neznamená, že ji můžete využívat jen s produkty této značky. Samsung připravil stejnojmennou aplikaci jak pro zařízení s Androidem (kam pochopitelně spadá i Samsung), tak pro zařízení s iOS. Stejně tak neplatí, že do platformy SmartThings můžete přidat jen produkty od Samsungu (lednice, trouby, varné desky, robotické vysavače, televize, projektory...), ale můžete přidat i zařízení, která s platformou spolupracují. V případě platformy SmartThings jde i o produkty jiných značek, jmenovitě můžeme zmínit značky jako Aqara, Nuki, Philips Hue, Yale, Nest, Sharp, ale díky podpoře již zmíněného protokolu Matter i nespočet dalších produktů, které tento protokol nabízí. I díky tomu je platforma SmartThings mnohem otevřenější, než se na první pohled může běžnému uživateli zdát. Jde tak o jeden velký a hlavně masivní ekosystém produktů chytré domácnosti.

Jaká zařízení jsou podporována?

Aby Samsung náležitě demonstroval, že je platforma SmartThings opravdu platformou otevřenou, připravil si i speciální webové stránky, na kterých uvádí kompletní seznam kompatibilních výrobků (ale i výrobců). Snadno si tak můžete ověřit, kolik z vašich již zakoupených prvků chytré domácnosti můžete do platformy SmartThings přidat, dost možná budete příjemně překvapeni.

Z nabídky můžete filtrovat jak pomocí dané značky, tak také certifikace a protokolu, vybírat můžete i z jednotlivých kategorií – do platformy SmartThings můžete přidat například pračky, robotické vysavače, sušičky, tyčové vysavače, čističky vzduchu, klimatizace, odvlhčovače, ventilátory, zvlhčovače, mikrovlnné trouby, myčky, sporáky, trouby, přehrávače, monitory, projektory, televize, hudební sestavy, reproduktory, soundbary, různé typy osvětlení, vypínače, elektrické zásuvky, monitory spotřeby elektrické energie, ale třeba i termostaty, chytré zámky, senzory pohybu, senzory kvality vzduchu, sluchátka, hodinky, chytré prsteny, teploměry, dávkovače krmiva, okenní rolety a zavlažovací systémy. Je až neuvěřitelné, kolik různých typů výrobků platforma SmartThings podporuje. Pokud hledáte zcela nové příslušenství do chytré domácnosti, vyplatí se sledovat logo „Works with SmartThings“, které zaručí, že daný produkt s tímto ekosystémem bude plně kompatibilní.

Stáhnout SmartThings

Co se týká párování, nejjednodušší práci budete mít s produkty Samsung – pokud si například pořídíte novou lednici Samsung Bespoke, stačí, když otevřete aplikaci, k lednici se přiblížíte a vyskakovací okno vám automaticky nabídne, abyste produkt do chytré domácnosti přidali – pohodlné, snadné, efektní. Stejně tak oceňujeme snadné ovládání televize – opět se stačí přiblížit a automaticky se objeví okno Quick Remote, které vám umožní zařízení ovládat, stejně jako za pomoci dálkového ovladače.

Je potřeba hub?

Jednoduše řečeno, ano, pokud chcete využít plného potenciálu a přidávat i zařízení a produkty, které nejsou od Samsungu – SmartThings Hub se vyplatí i proto, že seskupuje ovládání rutin pro různá zařízení na dálku, bez ohledu na to, jaký produkt jaké značky se rozhodnete ovládat. Pokud jsou zařízení vybavena Wi-Fi připojením, můžete je stále ovládat v rámci domácí sítě, ovšem přítomnost hubu se vyplatí. V tomto ohledu se vyplatí připomenout, že Samsung prodej svého hubu ukončil, je plně nahrazen hubem společnosti Aeotec (Aeotec Smart Home Hub), která se o tento segment pro Samsung stará. Hub vyjde zhruba na 2 700 Kč. Tento hub podporuje nejen platformu SmartThings, ale rovněž také všechny moderní protokoly, skrze které propojená zařízení komunikují, jmenovitě jde o Matter, Thread, Z-Wave a Zigbee 3.0. Podpora těchto protokolů zajišťuje, že jsou kompatibilní produkty napříč značkami a zaměřením.

Nákupu hubu se možná vyhnete, a to za předpokladu, že doma máte Samsung TV, která byla zakoupena od roku 2022. Novější televizory si dokonce poradí i s protokoly Matter a Thread, již tedy není potřeba pořizovat speciální hardware. Samsung počet zařízení, která sama o sobě fungují jako hub, pravidelně rozšiřuje, což znamená, že jednoho dne už žádnou samostatnou „krabičku“ potřebovat nebudete.

A jak příslušenství ovládat?

Ovládání je zajištěno jak aplikací Samsung SmartThings pro mobilní telefony, tablety, nebo třeba televizory, tak také hlasovými povely, a to skrze asistenty Google Assistant, Amazon Alexa nebo Bixby. Jak je tomu u podobných platforem obvyklé, svoji virtuální domácnost můžete následně sdílet s dalšími členy domácnosti, kterým můžete udělit i různý typ práv – někdo může zařízení editovat a upravovat, jiný pak pouze ovládat – což se hodí například pro děti nebo návštěvy vaší domácnosti. Osobně se nám líbí i speciální 3D pohled na vaši domácnost, který vám pomůže zorientovat se v tom, kde se jaké chytré příslušenství nachází, což usnadní i jeho následnou správu.

Co všechno lze skrze SmartThings kontrolovat?

Možná právě přemýšlíte nad tím, co vše lze skrze platformu SmartThings ovládat a co od ovládání očekávat – nyní se můžeme podívat na hlavní možnosti, které tato platforma nabízí. Pokud máte vhodný hub nebo ovládáte příslušenství skrze Wi-Fi, můžete se spolehnout na dálkové ovládání mimo vaši domácnost. To v reálu znamená, že můžete například už po cestě domů skrze SmartThings zapnout třeba klimatizaci, což se obzvláště nyní, v létě, může velmi dobře hodit. Ovládat ale stejným způsobem můžete prakticky všechny produkty – na dálku můžete kontrolovat stav uzamknutí vašich dveří (kde je chytrý zámek s podporou SmartThings), nebo třeba stav rolet. Osobně často a rád využívám chytrou domácnost z důvodu, že si mohu na dálku zkontrolovat, zda jsem vypnul světla nebo třeba žehličku – kterou mám připojenou k chytré zásuvce, kterou mohu vzdáleně ovládat. Pro lidi s OCD ideální!

Ano, Samsung se nebojí ani iPhonů

Aplikace SmartThings se samozřejmě postará i o automatizace, což je alfa a omega chytrých domácností. Ano, vzdálené ovládání je jedna věc, ovšem automatické scény jsou leckdy mnohem důležitější. Snadno si tak můžete nastavit, že po vašem příchodu se automaticky zapne vybrané osvětlení, televize, zapnou se vybrané zásuvky a robotický vysavač ukončí svoji práci. Všechny tyto automatizace poté zjednoduší každodenní fungování, samozřejmostí je možnost nastavit si vícero různých automatizací, které budou závislé buď na vaší přítomnosti/nepřítomnosti, nebo třeba denní době. Vše je samozřejmě zabezpečeno, a to pomocí Samsung Knox.

A co umělá inteligence? Ani ta nechybí!

Umělá inteligence vznikla proto, aby zjednodušovala každodenní a rutinní úkoly, a tak je nasnadě, že Samsung začal AI integrovat i do aplikace SmartThings, která má za úkol to stejné – zjednodušit a zpříjemnit fungování vaší domácnosti. A jak to funguje v praxi?

Umělá inteligence monitoruje vaše chování a dle toho nabízí automatizace, které by se vám mohly hodit. Reálně to funguje tak, že se např. vysavač spustí, když odejdete do práce (na základě polohy telefonu), nebo se klimatizace přizpůsobí venkovní teplotě. AI může rovněž doporučit, kdy spotřebiče spouštět, aby byly levnější sazby. Je toho ale mnohem více – AI pračka doporučí cyklus podle znečištění prádla a spotřeby vody, televize se sama přepne do ambient režimu, když v místnosti nikdo není. Integrace AI do SmartThings začne dávat největší smysl v momentě, kdy máte od Samsungu více produktů, a výhodou je, že se postupně zdokonaluje – stávající produkty tak mohou s každou novou aktualizací získat další a další možnosti, kterými se vám budou snažit zpříjemnit každodenní fungování.

V dalších dílech našeho seriálu zaměřeného na SmartThings se zaměříme na reálné ukázky ovládání příslušenství a rovněž také na automatizace (rutiny), které výrazně zjednoduší provoz vaší chytré domácnosti.