Ondřej Pohl
Netflix omezuje streamování videa z mobilu do některých televizorů
Fotografie: Kristýna Dvořáčková, fZone.cz
  • Netflix zrušil možnost streamovat do televizorů, včetně zařízení Chromecast s Google TV a Google TV Streamer
  • Funke bude fungovat pouze na starších modelech Chromecastu bez dálkových ovladačů a televizorech s Google Cast

Pokud používáte funkce Chromecast, pak určitě souhlasíte s tím, jak návyková je. Požadovaný seriál si v klidu vyberete na displeji telefonu a pak ho jedním stiskem posunete na velký displej, aniž byste museli zápasit s dálkovým ovladačem. A to vše bez složitého nastavování, postačí, že je televize a mobil na jedné síti.

Jak ale upozornil serve (androidauthority.com), tato funkce pro některé uživatele zmizí z nabídky Netflixu. Stále však můžete vysílat na ještě starší Chromecasty, které nejsou vybaveny dálkovým ovladačem. V zásadě platí, že pokud má zařízení dálkový ovladač, vysílání je zakázáno. Pokud dálkový ovladač nemá, vysílání na něj stále funguje. Podrobnosti naleznete na stránkách nápovědy Netflixu (netflix.com).

Změna se dotkne všech uživatelů, bez ohledu na to, jaký cenový plán používají.

