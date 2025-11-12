Všimli jste si? Vysavače Roborock se naučily „mluvit“ česky

Není tomu tak dávno, kdy jsme vás informovali, že Roborock počeštil aplikaci, skrze kterou se ovládají. Tím to ale neskončilo, Roborock se rozhodl pro aktualizaci hlasů, ze kterých si můžete vybírat – a mezi nimi se objevila i čeština. V češtině vás tak vysavač informuje prakticky o všem – o procesu úklidu, o chybách nebo nutnosti vašeho zásahu u příležitosti dokovací stanice, například když dojde čistá voda nebo je zásobník na odpadní vodu plný.
Prozatím nefunguje jen jedna věc, a to hlasové ovládání asistenta Hey Rocky. Pokud jste si na hlasového asistenta u vybraných modelů zvykli, je potřeba přepnout vysavač zpět do angličtiny, používat dva jazyky totiž nejde. Dá se ovšem očekávat, že i tuto překážku Roborock do budoucna odstraní, čímž se stane pro našince ještě zajímavější než kdy dříve. Dodáme, že čeština se mezi podporovanými jazyky objevuje postupně, někteří uživatelé měli to štěstí již v průběhu minulého měsíce.
Podporu češtiny jsme si vyzkoušeli hned na několika modelech – Roborock Qrevo Curv, ale také na nejnovějším tyčovém vysavači pro mokré i suché vysávání, tedy Roborock F25 Ultra, který pro vás v redakci aktuálně intenzivně testujeme.