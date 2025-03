Nuki Smart Lock Ultra v redakci: vůbec ten nejpokročilejší chytrý zámek dneška?

Fotografie: Martin Fajmon, fZone.cz

Není tomu tak dávno, kdy společnost Nuki představila svůj vůbec nejvyspělejší chytrý zámek současnosti – model Smart Lock Ultra. V prvních týdnech byl zámek beznadějně vyprodaný, ovšem nyní se dostává na pulty obchodníků. Nám svůj chytrý zámek zapůjčila přímo společnost Nuki, a tak jsme se rozhodli zámek hned vyzkoušet a přispěchat s prvními dojmy, které na nás zanechal...

Design je skvělý!

Chytré zámky společnosti Nuki vypadaly posledních několik let dost podobně – „krabička s kruhovým ovladačem“, která se lišila použitými materiály, ovšem hlavní designová linka byla vždy společná. To se s příchodem nové generace mění – konkrétně se to týká zámků Nuki Smart Lock Ultra a ještě o pár týdnů novějšího chytrého zámku Smart Lock Pro 5. generace. Oba nové zámky vypadají velice podobně, rozdíl je však ve způsobu instalace.

Námi testovaný Nuki Smart Lock Ultra má menší hloubku, protože k instalaci je zapotřebí vyměnit cylindrickou vložku. Smart Lock Pro 5. generace má hloubku větší, protože se instaluje „standardně“, tedy stejně jako u původních generací – necháte si původní cylindrickou vložku, do které dáte klíč, a robotické „rameno“ uvnitř zámku ovládá právě klíč, proto je hloubka těla větší. Pokud by vás zajímaly konkrétní rozdíly, Nuki Smart Lock Ultra má průměr 57 mm a hloubku 58 mm, Smart Lock Pro 5. generace má stejný průměr, ale hloubka je již 70 mm.

Ikonické multifunkční tlačítko samozřejmě nechybí

Oba zámky vypadají, jako kdyby Nuki vzalo původní Nuki a kompletně jej zbavilo spodní části. Design je velmi povedený, hlavní ovladač je z nerezové oceli a vypadá fantasticky. Aby Nuki Smart Lock Ultra lépe zapadlo do vašeho interiéru, v balení se nachází hned dvě barvy kroužků, konkrétně bílý a černý. Pokud tedy máte černé dveře, Nuki s nimi bude ladit ještě lépe.

V Nuki museli kompletně přepracovat vnitřnosti zámku – akumulátor je nově vestavěný a nabíjí se pomocí magnetického konektoru, který se nachází ze spodní části těla. To znamená, že zámek v průběhu nabíjení nemusíte deinstalovat ze dveří. Pokud se však rozhodnete zámek sundat, na svém místě jej drží pojistka, kterou uvolníte velmi snadno. Magnetická nabíječka je perfektní inovace, Nuki chválíme i za délku kabelu (zhruba 210 centimetrů) a za USB-C zakončení, k nabíjení lze tedy využít adaptér vašeho smartphonu. Nuki chválíme za velmi rychlé nabíjení, během 2 hodin je hotovo. Doplníme, že Nuki Smart Lock Ultra nabízí baterii Li-Pol, Nuki Smart Lock Pro 5. generace poté Li-Ion.

Design se opravdu povedl, vybrat si můžete ze dvou barevných variant ozdobného kroužku – obě jsou v balení

Velkou novinkou je také použití bezkomutátorového motoru – jak název napovídá, nemá komutátor a kartáče jako tradiční stejnosměrné motory. Místo mechanického komutátoru se používá elektronický řadič, který řídí přepínání vinutí podle polohy rotoru. Zdá se, že Nuki nemělo příliš na výběr, protože vnitřní rozměry už nedovolovaly použít původní motor, který používaly předchozí generace.

Instalace je stále snadná...

Jak už jsme uvedli, Nuki Smart Lock Ultra potřebuje ke svému provozu speciální cylindrickou vložku – nebojte, vložka je součástí základního balení a co je hlavní, je univerzální, alespoň pro dveře s klasickým kováním (europrofil). Jde o takové „lego“, kdy si pomocí přibaleného imbusového klíče cylindrickou vložku snadno prodloužíte nebo zkrátíte. V balení se nachází i měřicí karta a QR kód, který vás procesem instalace podrobně provede. Procesem instalace vás provede i aplikace Nuki – vy zadáte, jaké rozměry má vaše stávající cylindrická vložka, a Nuki vám řekne, jaké části musíte doplnit.

Vše se nachází v rámci základního balení, což znamená, že vás další investice nečeká. V balení se nacházejí i 3 klíče. Pokud vám tento počet nebude stačit, v balení je i bezpečnostní karta, se kterou můžete další klíče objednat – jeden klíč za 28 eur, tedy asi 700 Kč. Nuki vložku prodává i samostatně (Nuki Universal Cylinder 2. generace), vyjde na 99 eur, tedy zhruba 2,5 tisíce korun. Cylindrická vložka byla vyvinuta ve spolupráci se společností M&C, vyhovuje nejvyšší bezpečnostní třídě SKG a certifikaci EN 1303 a je kompatibilní s Nuki Smart Locks od 2. do 4. generace a také se Smart Lock Go – není však kompatibilní s Nuki Smart Lock Pro 5. generace. Může za to širší vnitřní část prostoru pro klíč, než jak tomu bylo u původních generací. Lze však očekávat, že i pro tuto generaci Nuki představí speciální univerzální vložku s delším a širším „jazýčkem“.

Na celou obrazovku Instalace je velmi snadná, i když vám to na první pohled nemusí tak připadat. Kompletní set naleznete přímo v základním balení, včetně 3 klíčů.

Nuki Universal Cylinder vám nabízí šest vnějších rozměrů a šestnáct vnitřních rozměrů (vnější: 30, 35, 40, 45, 50 a 55 mm, vnitřní: 30, 32,5, 35, 37,5, 40, 42,5, 45, 47,5, 50, 52,5, 55, 57,5, 60, 62,5, 65 a 67 mm). Zajímavé je, že patentované klíče lze vložit oboustranně (neexistuje žádná definovaná horní nebo dolní část klíče), někoho však může překvapit, že klíčový kanál Nuki Universal Cylinder je zarovnán vodorovně (tedy ne v pozici 12 hodin, jako je tomu standardně).

Nám „výroba“ vložky zabrala asi 3 minuty, vše je velmi přehledné a dobře popsané. Výměna cylindrické vložky je extrémně snadná – stačí vyšroubovat kotvicí šroub, původní vložku vytáhnout a novou zasunout, ukotvit šroubem a máte hotovo. Smart Lock Ultra se poté zajistí pomocí závitu, dokud neuslyšíte tiché „cvaknutí“.

Zkušenosti: zatím paráda

Osobně jsem z nového designu i způsobu instalace nadšený, vše bylo extrémně snadné a přehledné. Výhodou je i nový design – pokud máte na dveřích specifické kování (jako já), původní generace zámku Nuki nemusela sedět dokonale, protože zámek mohl vinou různých kotevních šroubů „odstávat“ od povrchu. Díky novému kompaktnímu designu takové problémy už nehrozí, protože zámek je velmi nízký, již jsme zmiňovali průměr 57 mm. Nuki si toho je dobře vědomo – zatímco u původních generací její produktové snímky s dveřním kováním moc nepočítaly, nově se Nuki na webu chlubí instalací přímo na dveřní kování. Sám mohu potvrdit, že nově instalaci nic nepřekáží.

Nový typ instalace přímo do univerzální cylindrické vložky navíc přináší benefit v podobě extrémně pevného spojení – kotva je pevně spojená jak s cylindrickou vložkou, tak se zámkem, čili nedochází k žádné vůli.

Na celou obrazovku Srovnání obou modelů – Nuki Smart Lock 5. generace má větší hloubku (posuvník zcela vpravo). Nuki Smart Lock Ultra má hloubku menší, pro instalaci je však nezbytné vyměnit cylindrickou vložku, která je součástí balení.

Všechny majitele původních generací zámků Nuki jistě potěší i to, že existující příslušenství zůstává kompatibilní – tedy jak velmi oblíbený Nuki Opener, Nuki Keypad (2), tak třeba i dveřní senzor. Nuki také zjednodušuje migraci dat, což usnadňuje prvotní nastavení zámku.

Novinek je více....

Novinek je samozřejmě mnohem více, další si necháme na připravovanou recenzi, na které už nyní pracujeme. Pokud máte nějaké otázky, ptejte se v diskuzi pod článkem.