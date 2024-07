Je televize opravdu plná reklam? Naše výsledky měření vás překvapí

Fotografie: pixabay.com

Pokud stále považujete běžné vysílání ve vaší domácnosti za dominantní, zřejmě jste už několikrát přemýšleli nad tím, kolik času strávíte sledováním reklamních bloků. Bavíme se pochopitelně o soukromých stanicích, pro které jsou reklamy hlavním zdrojem příjmů. Rozhodli jsme se, že pro vás připravíme srovnání tří soukromých televizních stanic, které jsou v České republice dominantní, alespoň co se dosahu týká. Nebudeme zkoumat kvalitu obsahu, ale čistě jen počet a délku reklamních bloků.

Aby bylo srovnání co nejvíce fér, vybrali jsme jeden konkrétní den, a to pátek 28. června. Ne, nesledovali jsme všechny tři stanice najednou, využili jsme zpětné přehrávání OTT televize. Zde se hodí upozornit, že OTT televizní vysílání (přes internet) má mírné zpoždění oproti klasickému vysílání, čili pokud bychom sledovali vysílání „naživo“, výsledky by se zřejmě o pár vteřin lišily. Všechny tři televizní stanice však měly rovnocennou výchozí pozici.

Pro úplnost informací dodáváme, že pro účely dnešního článku jsme mezi reklamu počítali vše, co není pořad. Jmenovitě jsme do času reklam započítávali:

reklamy jako takové

sponzory pořadu (a to i přesto, že sponzorství nelze zaměňovat za reklamu jako takovou (dle § 2 odst. 1 písm. s) zákona č. 231/2001 Sb. ze dne 17. května 2001)

teleshopping

prezentace vlastních pořadů (a upoutávky na ně)

prezentace vlastních streamovacích platforem

PP (Product Placement), tedy vložené reklamy

Do časů reklam jsme nezapočítávali krátké PP prvky (v délce trvání do 5 sekund), typicky pohled na zboží určitého výrobce. V některých případech je obtížné si takového produktu všimnout, výchozí pozice byla pro všechny stanice i v tomto ohledu rovnocenná.

Pokud vás reklamy přestaly bavit a hledáte alternativu na streamovacích platformách, sledujte fZone.cz, například naše pravidelného průvodce Na co se o víkendu podívat na Netflixu a HBO.

TV Nova

Začneme stanicí TV Nova, u které jsme sledovali počet reklamních bloků v pátek 28. června, od půlnoci do půlnoci. Do reklamních bloků jsme počítali vše, co lze považovat za reklamu, tedy kromě klasických reklamních bloků i pořady, které se věnují vlastní filmotéce Voyo, stejně tak pořadům, které prezentují určitý typ výrobků, nebo prezentují vlastní pořady, které se budou vysílat. Jak jsme již uvedli na začátku článku, do času jsme započítali i sponzory pořadů. Samozřejmě jsme do výčtu zkomponovali i teleshopping, což je v případě TV Nova nejdelší reklamní blok (od 04:47:56 do 05:55:00 ráno).

Zprůměrovaná délka reklamy, když nebudeme počítat nejdelší reklamní blok v podobě teleshoppingu, činí 6 minut a 18 sekund, nejčastěji se ale setkáte s reklamou, která trvá mezi 8 a 9 minutami. Tento interval je nejčastější v odpoledních hodinách a v hlavním vysílacím čase (19:00 – 23:00 hod.). Některé pořady, obzvláště v ranních hodinách, vám TV Nova umožní shlédnout prakticky bez reklamy, jde však o výjimky.

Reklamní bloky na TV Nova

Čas začátku reklamy Čas konce reklamy Délka v sekundách (specifikace) 00:11:00 00:19:45 525 00:42:29 00:50:48 499 01:00:58 01:09:25 507 01:47:29 01:55:30 481 02:10:00 02:18:22 502 02:34:38 02:35:37 59 03:16:03 03:17:20 77 03:49:41 03:50:51 70 04:47:56 05:55:00 4024 (teleshopping) 06:28:08 06:31:12 184 06:50:19 06:54:09 230 07:27:47 07:31:11 204 07:47:17 07:56:40 563 08:28:42 08:31:10 148 08:53:29 09:03:17 588 09:26:33 09:36:20 587 09:53:03 09:53:16 13 10:07:34 10:17:46 612 10:39:38 10:49:20 582 10:58:05 10:58:18 13 11:09:11 11:18:29 558 11:48:07 11:59:38 691 12:15:07 12:19:08 241 12:24:28 12:29:15 287 12:44:16 12:52:56 520 13:14:33 13:22:40 487 13:57:27 14:04:45 438 14:20:29 14:29:07 518 14:54:57 15:02:59 482 15:13:14 15:21:08 474 15:34:27 15:34:42 15 15:58:47 16:07:40 533 16:21:31 16:30:12 521 16:52:53 16:57:28 275 17:21:10 17:23:37 147 17:40:26 17:49:57 571 17:59:05 18:07:03 478 18:25:19 18:33:48 509 18:48:27 18:55:51 444 19:09:27 19:17:47 500 19:29:27 19:29:43 16 20:09:34 20:14:25 291 20:19:36 20:19:51 15 20:21:46 20:24:44 178 20:36:46 20:44:21 455 21:01:39 21:11:25 586 21:37:03 21:46:45 582 22:02:36 22:10:31 475 22:33:50 22:34:03 13 22:44:48 22:53: 25 517 23:22:04 23:30:22 498 23:47:09 23:56:03 534

Celkem 23 317 sekund, přepočteno na hodiny, minuty a sekundy tedy 6 hodin, 28 minut a 37 sekund reklam rozdělených do 52 bloků během 24 hodin. To je 26,99 % z celkové doby vysílání.

TV Prima

Pokračovat budeme TV Prima, u které jsme rovněž sledovali počet reklamních bloků v pátek 28. června, od půlnoci do půlnoci. Do reklamních bloků jsme počítali vše, co lze považovat za reklamu. Samozřejmě jsme do výčtu zkomponovali i teleshopping, což je i v případě TV Prima nejdelší reklamní blok, jen rozdělený do dvou částí (od 05:24:56 do 05:55:04 a od 06:49:21 do 07:04:29).

Zprůměrovaná délka reklamy, když nebudeme počítat nejdelší reklamní bloky v podobě teleshoppingu, činí 7 minut a 1 vteřinu. Nejčastěji se ale i v případě TV Prima setkáte s reklamou, která trvá zhruba 8 minut. V hlavním vysílacím čase se délka reklamy mírně prodlužuje a intervaly jsou kratší než v průběhu dne. V nočních/ranních hodinách je reklam nejméně a Prima vám mnohdy dopřeje shlédnout celý pořad prakticky bez reklamy.

Reklamní bloky na TV Prima

Čas začátku reklamy Čas konce reklamy Délka v sekundách (specifikace) 00:11:12 00:18:25 433 00:39:32 00:47:05 453 01:20:12 01:27:22 430 01:37:34 01:44:09 395 02:11:11 02:18:18 427 02:36:21 02:43:43 442 03:09:57 03:17:19 442 03:34:21 03:41:12 411 04:07:32 04:14:52 440 04:29:34 04:36:39 425 05:02:54 05:11:09 495 05:24:56 05:55:04 1808 (teleshopping) 06:49:21 07:04:29 908 (teleshopping) 07:39:10 07:47:17 487 08:10:33 08:18:13 460 08:40:52 08:49:00 488 09:08:59 09:17:06 487 09:45:35 09:53:20 465 10:09:32 10:17:42 490 10:55:42 11:03:48 486 11:18:02 11:25:52 470 11:52:02 12:00:13 491 12:17:21 12:25:23 482 12:48:55 12:57:07 492 13:07:50 13:16:01 491 13:49:49 13:57:44 475 14:15:10 14:23:07 477 14:51:57 15:00:15 498 15:16:09 15:24:05 476 15:51:09 15:59:12 483 16:20:21 16:29:04 523 17:00:04 17:07:11 427 17:40:45 17:47:40 415 17:51:13 17:58:11 418 18:17:28 18:18:45 77 18:19:19 18:27:19 480 18:50:13 18:53:51 218 18:54:21 18:54:35 14 19:38:34 19:42:58 264 19:52:53 20:00:02 429 20:11:10 20:19:52 522 20:48:48 20:57:20 512 21:08:07 21:16:13 486 21:24:55 21:25:11 16 21:55:09 22:03:33 504 22:24:07 22:32:28 501 22:43:14 22:51:33 499 23:01:41 23:05:51 250 23:35:15 23:39:20 245

Celkem 22 507 sekund, přepočteno na hodiny, minuty a sekundy tedy 6 hodin, 15 minut a 7 sekund reklam rozdělených do 49 bloků během 24 hodin. To je 26,05 % z celkové doby vysílání.

TV Barrandov

Asi nejsložitější sčítání nás čekalo u TV Barrandov. V první řadě, této stanice se týkala přestávka ve vysílání, která trvala zhruba 1,5 hodiny a kterou jsme museli od celkového času odečíst, aby byl přístup co nejvíce fér. Druhým problémem byl fakt, že mnoho pořadů TV Barrandov je zatíženo PP reklamou (Product Placement), i tyto části jsme tedy museli vyselektovat. PP reklamy má i TV Nova a TV Prima, ovšem většinou jde o nějaký produkt, který je součástí pořadu, v případě TV Barrandov jde o samostatnou reklamu, která je do pořadu včleněna.

Co se týká teleshoppingu, i ten na TV Barrandov funguje, nás ovšem překvapila celková délka, kterou jsme (pro jistotu) několikrát po sobě kontrolovali. V případě TV Nova i TV Prima zabíral teleshopping zhruba hodinu z denního vysílání, v případě TV Barrandov šlo o dva reklamní bloky, první od 01:43:49 do 01:48:58, druhý od 08:25:42 do 13:42:27, celkem se bavíme o více než 5 hodinách.

Reklamní bloky na TV Barrandov

Čas začátku reklamy Čas konce reklamy Délka v sekundách (specifikace) 00:14:56 00:22:35 459 00:34:50 00:35:20 30 00:46:49 00:52:46 357 01:26:09 01:33:41 452 01:38:46 01:39:47 61 01:43:49 01:48:58 309 (teleshopping) 01:58:01 01:59:06 65 02:04:24 02:10:32 368 02:17:31 02:18:31 60 02:38:13 02:44:23 370 03:11:33 03:11:56 23 03:11:56 04:40:00 5284 (přestávka ve vysílání) 04:40:00 04:40:35 35 04:52:51 05:00:44 473 05:12:53 05:20:35 462 05:39:32 05:47:20 468 06:09:50 06:17:38 468 06:39:05 06:46:55 470 07:00:34 07:08:21 467 07:37:45 07:45:44 479 08:07:33 08:15:21 468 08:19:44 08:25:42 358 08:25:42 13:42:27 19005 (teleshopping) 13:42:28 13:48:34 366 13:53:27 14:01:20 473 14:17:47 14:25:34 467 14:52:36 15:00:22 466 15:18:12 15:25:30 438 15:39:53 15:47:46 473 16:07:12 16:15:15 483 16:30:47 16:38:59 492 17:07:34 17:15:26 472 17:31:09 17:38:57 468 18:04:42 18:12:40 478 18:27:38 18:35:24 466 19:04:32 19:13:10 518 19:26:37 19:32:47 370 19:50:00 19:53:04 184 20:05:15 20:08:25 190 20:31:37 20:36:29 292 20:52:08 20:59:53 465 21:15:58 21:23:51 473 21:41:03 21:48:51 468 22:08:33 22:16:31 478 22:36:43 22:44:50 487 23:07:20 23:15:03 463 23:40:47 23:48:35 468

Celkem 36 105 sekund, přepočteno na hodiny, minuty a sekundy, tedy 10 hodin, 1 minuta a 45 sekund reklam rozdělených do 46 bloků během 22 hodin, 31 minut a 56 sekund (zbytek času byla přestávka ve vysílání). Reklamy tak tvoří zhruba 44,51 % z celkové doby vysílání. To je s přehledem nejvyšší hodnota.

Přehled reklamních bloků

TV Nova TV Prima TV Barrandov Počet reklamních bloků 52 49 46 Průměrná délka reklamy 6 minut a 18 sekund 7 minut a 1 sekunda 6 minut a 22 sekund Počet reklam v Prime-Time (19-23 hod.) 11 9 10 Průměrná délka reklamy v Prime-Time 5 minut a 30 sekund 6 minut a 55 sekund 6 minut a 33 sekund Průměrný rozestup reklam v Prime-Time 21 minut a 32 sekund 23 minut a 5 sekund 23 minut a 35 sekund Počet reklamních bloků od 00:00 do 07:59 hod. 13 14 19 Počet reklamních bloků od 08:00 do 15:59 hod. 18 16 9 Počet reklamních bloků od 16:00 do 23:59 hod. 20 19 18 % reklam z celkového vysílání 26,99 % 26,05 % 44,51 %

zelená barva značí nejnižší/nejlepší hodnotu, červená barva značí nejvyšší/nejhorší hodnotu

Z tabulky je patrné, že zatímco TV Nova a TV Prima postupně zvyšují počet reklamních bloků v průběhu dne, přičemž maximum jich je v hlavním vysílacím čase, TV Barrandov má nejvíce reklamních bloků od půlnoci do 8 hodin ráno, a to i přesto, že v této době má navíc odstávku vysílání. I během 6,5 hodin vysílání se na obrazovkách objevilo 19 reklamních bloků, každý s průměrnou délkou 5 minut a 9 sekund.

Nejlepší z nejhorších?

Zatímco u TV Nova a TV Prima zabírají reklamy zhruba čtvrtinu denního vysílání, v případě TV Barrandov jde o necelou polovinu vysílání. Na svědomí to má primárně délka teleshoppingového bloku, subjektivně působily reklamy na TV Barrandov nejvíce obtěžujícím dojmem. Hned na druhé místo bych umístil TV Nova, a to i přesto, že délka reklam v hlavním vysílacím čase je nejkratší. TV Prima subjektivně vychází ze srovnání nejlépe, má i nejmenší procento reklam z celkového vysílacího času. Pokud reklamy vyloženě nenávidíte a pořady FTV Prima sledujete skrze IPTV/OTT, můžete si zakoupit balíček, který vám umožní reklamy přeskočit – ne však u všech poskytovatelů. Jednoznačného výherce však v dnešním srovnání nehledejte.