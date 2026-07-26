Pokud jste po přečtení naší recenze prvního robotického vysavače značky Dyson s označením 360 Vis Nav váhali, zda jde o skutečně univerzálního pomocníka schopného zastat všechny potřeby domácnosti, má pro vás věhlasný britský výrobce odpověď. Model Dyson Spot+Scrub AI přichází s o poznání všestrannějším konceptem, a oslovuje tak výrazně širší publikum. Jak si tento novinkami nabitý stroj vedl v našem redakčním testu?
Technické parametry Dyson Spot+Scrub AI
|Objem koše
|3 L
|Filtrace
|Dvojitá hygienická filtrace zachycuje mikroskopický prach již od velikosti 0,1 mikronu.
|Sací výkon: zvýšený
|18 000 Pa
|Doba provozu baterie
|200 minut
|Výška
|110 mm
|Délka
|370 mm
|Šířka
|373 mm
|Doba nabíjení
|3 h
|Hmotnost
|6,6 kg
Obsah balení: se vším všudy
Dyson Spot+Scrub AI dorazí v opravdu velkém a poměrně těžkém balení, které však ukrývá vše, co byste si jen mohli přát. Samozřejmě v něm nechybí samotný vysavač ani dokovací základna, stejně jako kompletní příslušenství zahrnující například „štětečky“ pro nahrnování nečistot do sacího otvoru, napájecí kabel a vše ostatní, co je k bezproblémovému provozu potřeba.
- vše potřebné
Design a konstrukce: futurismus à la Dyson
O modelu Dyson Spot+Scrub AI se dá hovořit jako o prvním plnohodnotném robotickém vysavači této značky, kterému nechybí tradičně velmi výrazný, až futuristický design. Zatímco samotný robot se z hlediska vzhledu drží osvědčených standardů, dokovací stanice se rozhodla vydat nepřehlédnutelnou cestou. Zaujme především průhledná nádoba s cyklonovou technologií, která připomíná řešení známé z tyčových vysavačů.
Z hlediska nápaditosti celému konceptu nechybí výrazně modré či spíše fialové akcenty a průhledné prvky. Jinak výrobce vsadil na černou barvu jakožto univerzální volbu do většiny domácností. V případě modelu 360 Vis Nav byl Dyson v odvážnosti barev štědřejší a popravdě by se nám velmi líbilo, kdyby se „nebál“ jiného odstínu ani u tohoto vysavače. Samotné složení zařízení je snadné a poradí si s ním i méně zdatní uživatelé. Použité matné plasty jsou poměrně praktické z hlediska ulpívání nečistot a představují lepší volbu než lesklý povrch typu klavírního laku, avšak i v tomto případě logicky dojde dříve či později k poškrábání. Jedinou estetickou nedokonalostí je náběhová rampa, na které se v průběhu testování objevily zaschlé nečistoty z mokrého válečku, jež zde zůstávají při nájezdu robota do stanice.
S výškou 11 centimetrů se vysavač bez větších problémů vměstnal pod většinu nábytku v dětském pokoji, ložnici i kuchyni. Jako vždy však platí, že pokud chcete mít jistotu, že se robot dostane do co nejvíce prostor, je ideální před jeho pořízením domácnost alespoň základně přeměřit. U modelu 360 Vis Nav se výšku povedlo udržet těsně pod úrovní 10 centimetrů, což znamená, že by se měl vměstnat skutečně všude, s tím u Spot+Scrub AI počítat (ve většině domácnostech) nelze.
Přítomnost průhledných prvků je sice stylová, ale ne vždy zcela praktická a svým způsobem nutí uživatele k častějšímu úklidu. Na jednu stranu je to pozitivní, neboť průběžné odstraňování nečistot je zcela na místě. Výrobce to ostatně doporučuje i u tyčových vysavačů , kdy by ideálně mělo dojít k vyprázdnění nádoby po každém použití. Na druhou stranu konkurenční vysavače odklízejí nepořádek do neprůhledných nádob, takže dokovací stanice vypadá stále stejně, resp. stále čistě. Své výhody a nevýhody má toto řešení i ve srovnání se sáčkem, protože jeho výměna je sice jednodušší a probíhá jen jednou za čas, je však finančně i environmentálně náročnější. Vytažení nádoby i vysypání obsahu u testovaného Dysonu je otázkou chvilky, k pohodlnosti vyprázdnění nádobky u tyčových vysavačů značky má však tento proces ještě co dohánět. Pochválit lze pak velký objem, viz tabulka na výš.
- zajímavý design
- velký objem zásobníku
- bezsáčková technologie vyprázdnění nádoby s nečistotami
- nečistoty v zásobníku jsou neustále na očích
Funkce: čistící všeuměl
Zatímco Dyson 360 Vis Nav byl zaměřený na suchý úklid, Dyson Spot+Scrub AI je specialistou na mokré i suché čištění. Dokáže si navíc pomoci čisticím prostředkem a pracuje také s teplotou vody pro efektivnější smytí nečistot. Ve výsledku tak novinka zastane funkci vysavače i mopu a nabízí samozřejmě možnost automatizace i komfortního ovládání skrze mobilní aplikaci.
Zkratka AI v názvu láká na funkce umělé inteligence, která se rozhoduje na základě údajů z několika různých senzorů. Nechybí HD kamera ani zelené přisvícení známé z tyčových vysavačů tohoto výrobce, které napomáhá identifikaci objektů za všech podmínek. Novinka se mimo jiné chlubí schopností rozpoznat více než 100 různých předmětů a vyhnout se nečistotám, u kterých byste jednoduše nechtěli, aby do nich robot vjel. Typicky se jedná o situace, kdy měl domácí mazlíček nehodu. Právě těmto překážkám se vysavač raději obloukem vyhne, než aby se je pokoušel přejet.
Další předností má být sací výkon až 18 000 Pa a výsuvný kartáč, který dokáže odstranit nečistoty i v rozích, kam by se běžný robotický vysavač kvůli svému tvaru nedostal. Mezi schopnosti robota patří také opakovaná kontrola čistoty podlahy pomocí senzorů. V případě nedostatečného umytí prostor znovu přejede, aby dosáhl optimálního výsledku.
Samozřejmostí je automatické odsátí nečistot z vysavače do základny, odkud si přístroj dokáže načerpat čistou a teplou vodu pro efektivnější vytírání. V základně se nachází také úložiště pro čisticí prostředek, který si můžete dokoupit přímo v přidružené mobilní aplikaci.
- schopnost rozpoznat různé překážky
- důkladný úklid podél stěn
- detailní panoramatická navigace
- velké množství senzorů
Aplikace MyDyson: vždy k dispozici
Chování vysavače lze do detailu ovládat v mobilní aplikaci MyDyson dostupné pro systémy Android i iOS. Skrze ni necháte proběhnout první mapovací úklid, při kterém si přístroj pečlivě zmapuje prostředí, zjistí přesnou polohu tvrdých podlah či koberců a odhalí místa, kam se již nedostane. V mém případě šlo o zmapování horního patra rodinného domu, kde se nachází dětský pokoj, koupelna, chodba se schodištěm a ložnice. Zejména u schodiště jsem byl zpočátku opatrný a zvědavý, jak si robot s tímto prostorem poradí, vedl si však velmi dobře. Stejně tak se nesnažil projíždět místy, která byla zabarikádována hračkami či jinými předměty.
V aplikaci je následně možné upravit parametry čištění pro konkrétní místa nebo si mapové podklady dále přizpůsobit k dosažení kýženého výsledku. Vše je relativně jednoduché a oceňuji široké možnosti nastavení, mezi které patří například:
- výběr ze 4 režimů čištění, 4 režimů vysávání a 3 úrovní hydratace,
- používání mapy k výběru konkrétních místností a způsobu úklidu,
- vytváření pravidel a zakázaných zón, kterým se má robot vyhnout,
- kontrola již uklizených ploch přímo na mapě,
- plánování úklidů na konkrétní dny a časy,
- nastavení hlasového ovládání (Apple Siri, Amazon Alexa nebo Google Assistant),
- přímé kontaktování odborníků Dyson pro řešení případných problémů.
Spárování vysavače s mobilní aplikací přitom bylo velmi jednoduché a aplikace obsahuje také kompletní manuál (včetně videonávodů), jak tento robotický vysavač používat.
- snadné párování
- detailní nastavení zakázaných zón
- přehled o znečištění
- možnost nastavení časovačů úklidu
- vlastní režim úklidu pro každou místnost
Zkušenosti: dokonalý robotický vysavač?
Dyson Spot+Scrub AI je technologicky velmi dobře vybavený robotický vysavač. Nechybí mu vysoký sací výkon, posuvný mokrý válec pro vyčištění rohů a dalších obtížných míst ani propracovaná mobilní aplikace, to vše navíc podpořené nasazením umělé inteligence. V praxi by tak používání tohoto robota mělo být maximálně komfortní.
Během testování, kdy jsem v přízemí paralelně používal robotický vysavač jiné značky s obdobnou výbavou, jsem však u Dysonu pozoroval tendenci dostávat se relativně často do situací, kdy vyžadoval manuální zásah. V jednom případě se například na váleček namotal okraj dětského koberce s nízkým vlasem, takže robot nemohl pokračovat v práci. V několika dalších případech se paradoxně „zasekl“ o vlastní boční štětinky, které slouží k nahrnování nečistot k sacímu otvoru. V takové situaci obvykle stačilo spustit pokračování úklidu, případně tyto miniaturní štětečky odpojit a znovu přicvaknout. Vzhledem k tomu, že má vysavač udávanou dobu provozu přes 3 hodiny (200 minut), si lze snadno představit jeho využití ve větších bytech či domech. Právě podobné zaseknutí štětinek vyžadující lidskou intervenci by v nepřítomnosti majitelů mohlo být docela nepříjemné. Klasický scénář, kdy odjedete pryč a robota necháte pracovat za vás, abyste se vrátili do čistého, by totiž nebyl možný.
S čím jsem se naopak nikdy nesetkal, bylo namotání kabelů nebo zaseknutí v úzkých prostorách: například že by se nedokázal vymotat z rohu místnosti za pohovkou, kde neměl mnoho manévrovacího prostoru. Cestu ven si našel vždy. Stejně tak vysávání podél okrajů schodiště proběhlo bez problémů a robot s jistotou rozpoznal hranu, za kterou by ho čekal volný pád.
Dyson Spot+Scrub AI si poradí i v komplikovaných a stísněných prostorech.
Předností přístroje je také tichý provoz v automatickém režimu při čištění průměrně znečištěných (spíše zaprášených) podlah. Naopak avizovaná schopnost kontroly silněji znečištěného místa na zemi (například v případě rozlité a zaschlé tekutiny) není stoprocentní. Často se mi stalo, že robot takovým místem bez okolků projel, mop s využitím teplé vody plochu mírně vyčistil, ale poté už se k ní nevrátil, přestože nebyla ani zdaleka bez poskvrny. Vliv na to jistě může mít typ a barva podlahy – v mém případě však šlo o bílý povrch, u kterého bych očekával, že nečistotu vysavač snadno detekuje a úklid zopakuje.
Samotné vysávání koberců má rovněž prostor ke zlepšení. Pokud máte doma koberce s vyšším vlasem a domácí mazlíčky (v mém případě huskyho), je docela možné, že si s extrakcí zapadnutých chlupů neporadí úplně ideálně a mnoho z nich zůstane v koberci. Při mopování má zase Dyson Spot+Scrub AI místy tendenci zanechávat mokřejší stopy, což může být poměrně důležité téma pro majitele citlivějších dřevěných parket. Pokud však opomenu situace, kdy se nevrátil k dočištění politého místa, je celkový výsledek mopování solidní.
- mopuje i vysává
- velmi schopně se vyhýbá kabelům a volně položeným předmětům
- dlouhá doba provozu
- má tendenci se zaseknout o vlastní štětečky
- u „drhnutí“ nečistot není tak pečlivý
Zhodnocení: hlavně pro fanoušky
Dyson Spot+Scrub AI je robotický vysavač, který řadu oblastí zvládá na výbornou. Jde především o schopnost vyhýbat se překážkám poházeným na zemi (včetně kabelů), široké možnosti automatizace a nastavení skrze aplikaci či přítomnost výsuvného mopovacího válce pro důkladný úklid v rozích.
Na druhé straně stojí prémiová pořizovací cena a v této cenové kategorii se některé nedostatky promíjejí těžko. Nejvíce omezující byla tendence robota zasekávat se o vlastní štětinky a větší očekávání jsem měl také od automatické kontroly důkladného vyčištění silně znečištěných míst. Ve výsledku je tak tento model vhodný především pro fanoušky značky, kteří chtějí rozšířit jejich sbírku produktů s logem Dyson a jsou ochotni přimhouřit oko nad některými nedostatky. Pokud však pro Dyson nemáte (velkou) slabost, můžete s klidným svědomím sáhnout po konkurenci, která zpravidla nabídne zajímavější poměr cena/výkon.
Foto: Ioannis Papapadopoulos, fZone.cz