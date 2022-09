Máte chytrou domácnost, ale pračku stále ovládáte jako zastara? Tak to by chtělo napravit. Zaujmout by vás mohla například značka Hoover, která u svých praček nabízí pokročilé ovládání skrze Bluetooth i Wi-Fi. Když k tomu přičteme povedenou mobilní aplikaci, která myslí za vás, máme tu produkt, který nesmí chybět v žádné chytré domácnosti.

Chytrou pračku Hoover ovládnete díky mobilnímu telefonu i tabletu. Nevěříte? Tak se nechte přesvědčit dnešní recenzí. Technické parametry Hoover H5WPB447AMBC/1-S Rozměry 85 × 60 × 45 cm Hmotnost 60 kg Typ pračky „slim“, přední plnění Kapacita prádla 7 kg Typ motoru invertorový motor Eco-Power Maximální rychlost odstřeďování 1 400 otáček za minutu Energetická třída A (2021) Program pro alergiky ano, Allergy Care Pro Program s párou ano, Steam Care Pro Odložený start ano, až 24 hodin Účinnost a hlučnost odstřeďování B, 77 dB Jazyky čeština a všechny světové jazyky (včetně menu pračky) Vzdálené ovládání aplikace hOn pro iOS a Android Komunikace Bluetooth BLE, Wi-Fi Cena cca 13 000 Kč Konstrukce a zpracování: i do menších místností Hoover H-WASH 550 (H5WPB447AMBC/1-S) patří mezi slim pračky, což znamená, že má menší hloubku a díky tomu je vhodnější do stísněnějších prostor, například menších koupelen nebo technických místností. Tomu odpovídají rozměry 85 × 60 × 45 cm (díky zadní kabeláži je nutné počítat se zhruba 50 CM). Design je klasický, přesto nápaditý. Hoover použil klasickou bílo-černou barevnou kombinaci, díky čemuž působí pračka moderně, ale také opticky menší a užší. Dominantou přední strany je ovládací panel, který napodobuje kartáčovaný kovový povrch, jde však jen o plast. Přímo uprostřed se nachází otočné tlačítko, kterým přepínáte programy, tento pohyb doprovází zvukové upozornění. Nalevo je zásuvka, kam můžete nalít prací prášek a aviváž. Kapacitní senzory jsou napravo od kruhového ovladače, stačí na ně lehce přiložit prst. V této části nastavujete například teplotu pracího cyklu, rychlost otáček odstřeďování, odložený start, předpírku, ruční praní, míru zašpinění prádla a samozřejmě je zde nachází tlačítko pro spuštění/pozastavení programu. Při stisku senzoru se opět ozve zvukové upozornění, oceňujeme také LED panel, který informuje o nastaveném programu, času cyklu a jsou zde i piktogramy, které informují o různých funkcích (Wi-Fi, zámek a pára). Tento panel oceníte i při prvotním párování s aplikací hOn. Hoover musíme pochválit za to, že je prostředí pračky v češtině, samozřejmě nechybí ani další evropské a světové jazyky. Líbilo se nám povedený design

provedení „slim“

snadné ovládání

prostředí v češtině Nelíbilo se nám plastový díl bude náchylný na škrábance Kapitoly článku Úvod, specifikace, balení a konstrukce Aplikace, další funkce, zhodnocení Aplikace hOn: umí více, než myslíte Pračka Hoover H-WASH 550 je chytrá a díky Wi-Fi ji lze párovat skrze mobilní aplikaci hOn, kterou stáhnete zdarma jak pro iOS, tak Android. A jak pračku vlastně spárujete? V aplikaci hOn projdete kolečkem registrace a následně vás aplikace vyzve, ať nasnímáte QR kód, ve kterém se ukrývá sériové číslo pračky. Poté je nutné zavřít dvířka pračky a aktivovat Wi-Fi tak, že kruhovým ovladačem zvolíte program 1, tedy ten se symbolem Wi-Fi. Poté stisknete tlačítko se symbolem časovače, čímž se pračka přepne do režimu párování, o čemž informuje i LED panel pračky. Během chvíle se pračka spáruje s vaší domácí Wi-Fi sítí a je hotovo. Stáhnout hOn Ihned ze začátku vás aplikace seznámí se všemi funkcemi, které lze skrze aplikaci ovládat. Například spustit nový cyklus praní, samozřejmě za předpokladu, že jste dopředu naplnili pračku prádlem a zavřeli dvířka. Velkou výhodou je, že po dokončení praní vám aplikace zašle notifikaci, nemusíte tedy spoléhat na svoji paměť nebo roztodivné zvuky, který některé pračky vydávají (tímto zdravíme všechny majitele praček Samsung). To ale není vše. Do aplikace si můžete naskenovat štítky a vytvořit si virtuální šatník. Jak to funguje? Stačí vyfotografovat štítky oděvů, na kterých se nacházejí speciální symboly. Ty aplikace rozpozná a na základě nich prádlo rozřadí tak, aby se při praní nepoškodilo/neobarvilo. Proces párování V dnešní době se vyplatí i funkce sledování spotřeby. Aplikace vám v přehledném grafu ukáže vaši energetickou stopu a navrhne řešení, jak uspořit energie. Mezi benefity aplikace patří i množství přednastavených cyklů. Mezi těmi můžete listovat i upravovat je, každý cyklus je popsaný, takže víte, na co je vhodný. Díky tomu se pračka hodí skvěle i pro začátečníky, kteří mají strach o to, aby si nepoškodili své dražší kusy oblečení. Hoover spolupracuje i s výrobci pracích prostředků, proto se některé cykly jmenují právě po těchto výrobcích. To samozřejmě neznamená, že musíte produkty dané značky používat. Pokud se vám program líbí, můžete jej uložit mezi oblíbené, což doporučuji. V obrovské nabídce pracích cyklů se poměrně zdlouhavě orientuje, avšak pokud si vyberete pár oblíbených programů, spuštění toho správného bude otázkou pár vteřin. Pračku je možné ovládat odkudkoli. Jak to celé funguje? Jednoduše. Naplníte pračku prádlem, zavřete dvířka a nastavíte program Wi-Fi, díky kterému se pračka přepne do režimu Wi-Fi připojení. Pračku pak lze ovládat nejen v rámci domácí Wi-Fi sítě, ale i vzdáleně přes mobilní data. Z aplikace si vyberete vhodný program, například Ariel Ultimate Clean, který vyhovuje teplotou, odstřeďováním i funkcí páry. Pokud se vám například nelíbí rychlost otáček odstřeďování/teplota, můžete daný program upravit dle libosti. Aplikace vás informuje, kolik kilogramů prádla je pro daný program vhodných, stejně jako o čase, který daný cyklus zabere. Dopředu tedy víte, kdy pračka cyklus dokončí. Pokud jste s nastavením spokojeni, můžete si vybrat buď možnost odloženého startu, nebo program rovnou spustit. Vybraný prací cyklus je možné editovat. Potěší i inteligentní notifikace V tento moment by se mohl cyklus praní spustit, ale také nemusí. Proč? Primárně v letních měsících, kdy věšíte prádlo na zahradě či balkoně, oceníte notifikaci, která vás může informovat o tom, že v době dokončení programu se očekává špatné počasí. Pračka rovnou navrhne odložení programu o určitý počet hodin, kdy se očekává počasí vhodné na to, abyste prádlo sušili venku. Jde o drobnost, ale může jít o velmi příjemný benefit. Pokud budete prádlo sušit uvnitř, samozřejmě vám pračka nebude bránit v okamžitém spuštění. Skrze aplikaci lze dále sledovat cyklus doslova on-line. Můžete sledovat, zda pračka zrovna pere, ždímá nebo je program ukončen. Každý krok cyklu praní je v reálném čase přenášen do aplikace a opět platí, že vše lze sledovat doslova odkudkoli, kde máte k dispozici Wi-Fi či mobilní data. Program můžete v průběhu praní pozastavit i rovnou zastavit. To pokud se na poslední chvíli rozmyslíte, že si například nepřejete ždímání. Celá aplikace má velmi jednoduché prostředí, ovšem přehledné. Potěší, že je v češtině, nemusíte tedy luštit anglická slovíčka. Líbilo se nám detailní správa

jednoduché ovládání

možnost ovládat skrze mobilní data

inteligentní notifikace

detailní nabídka pracích cyklů

vzdálená správa

možnost úpravy pracích cyklů Stále je to pračka, ale umí toho hodně Hoover H-WASH 550 je sice chytrá pračka, ovšem stále jen pračka, od které očekáváte kvalitně vyprané prádlo. A jak to zvládá? Stejně jako vzdálené ovládání, velice dobře. I přestože se jedná o slim pračku, pojme až 7 kilogramů prádla. Dlouhodobý provoz je zaručen díky invertorovému motoru Eco-Power, na který dává Hoover 10letou záruku. Určitě nejen v tuto náročnou dobu potěší energetická třída A, díky čemuž je pračka také úsporná. Oproti energetické třídě G se můžete spolehnout na více než 50% úsporu elektrické energie. Hlučnost při odstřeďování činí stále rozumných 77 dB. I přestože je pračka slim, pojme až 7 kilogramů prádla Musíme zmínit také přítomnost alergického režimu Allergy Care Pro, případně program s párou Steam Care Pro. Ten se hodí na odstranění zápachu, například sportovního oblečení. Kromě toho dokáže pára změkčit vlákna, podobně jako napařovací žehlička. Skvěle se hodí i jako dezinfekce oblečení. Tento režim lze navíc použít i samostatně, vaše oblečení tedy nemusí přijít do kontaktu s vodou. Pokud pračka dopere, ale vy ještě nejste připraveni prádlo pověsit, můžete aktivovat udržovací režim. Pračka bude prádlo dále „pohazovat“ po bubnu z důvodu, abyste nevyndali jen hroudu mokrého oblečení. Zhodnocení: kvalita za rozumnou cenu Pračku Hoover H-WASH 550 jsme testovali několik týdnů. Osobně jsem byl příjemně překvapen mobilní aplikací, která reagovala okamžitě a nikdy nezahlásila problém. Líbila se mi i účinnost praní, stejně jako doprovodné funkce, například režim s párou, který dokázal oblečení bez problému zbavit všech pachů. To se hodí primárně u sportovních kousků, které stejně musíte prát odděleně. Pračka jako taková je navíc elegantní a ve variantě slim se vejde i do menších prostor. Za cenu zhruba 13 tisíc korun se jedná o pomocníka, který vám bude dlouho sloužit. Hoover H-WASH 550 od nás získává palec nahoru a doporučení k nákupu. Foto: Martin Fajmon, fZone.cz