V redakci již pár týdnů intenzivně testujeme vysavač Roomba j7+ od značky iRobot. Nabízí velké množství unikátních funkcí, které u konkurence nenajdete. Radost z něj budou mít i majitelé domácích mazlíčků, protože disponuje zárukou, kterou jste zřejmě ještě nikdy neviděli. Že nevíte, o čem je řeč? To i mnohé další prozradíme v dnešní recenzi.

Jak jistě víte, na fZone.cz testujeme robotické vysavače poměrně často a rádi. Je jedno, zda jde o vysavač za 4, nebo 20 tisíc korun, každý si zkrátka nakonec svého majitele najde. Pokud patříte mezi opravdu náročné, jistě znáte značku iRobot, která u svých robotických vysavačů nabízí funkce, které jsou vše, jen ne typické.

Dnes testovaný model Roomba j7+ se navíc pyšní speciální zárukou, kterou potěší primárně majitele domácích mazlíčků, konkrétně psů. Nebudeme vás napínat, pojďte se spolu s námi seznámit se všemi funkcemi vysavače Roomba j7+.

Technické parametry iRobot Roomba j7+

Rozměry vysavače 33,8 × 33,9 × 8,7 cm Hmotnost vysavače 3,4 kg Rozměry stanice Clean Base 40,1 × 31 × 33,8 cm Hmotnost stanice Clean Base 3,95 kg Kapacita nádoby cca 0,3 l Kapacita stanice Clean Base až 30 sběrných košů Barva černá Kapacita baterie 2 210 mAh Doba provozu až 75 minut Doba nabíjení, spotřeba cca 135 minut, 33 W Konektivita Wi-Fi Typ navigace vSLAM s funkcí PrecisionVision Aplikace iRobot HOME Paměť pro více pater ano Cena cca 22 000 Kč

Obsah balení: takto by to mělo vypadat

iRobot Roomba j7+ k vám domů dorazí v poměrně velké krabici, což zpočátku může překvapit. Má to však pochopitelně svůj důvod. Uvnitř se totiž kromě robotického vysavače s předinstalovanou nádobou nachází také stanice Clean Base, která funguje jako „vysavač vysavače“. Po každém úklidu tak vyprázdní zásobník na nečistoty uvnitř vysavače, vy tak nemusíte přemýšlet nad tím, zda jste nádobu vysypali, nebo ne.

Součástí balení jsou i dva sáčky do stanice Clean Base, přičemž jeden vydrží minimálně na 30 plných nádob vysavače (9 litrů, 0,3 l × 30). Dále v balení naleznete náhradní filtr, náhradní boční kartáček a také dokumentaci v českém jazyce. Do začátku tedy vše potřebné přímo v rámci základního balení.

Líbilo se nám Clean Base v balení

dva náhradní sáčky

náhradní filtr i kartáč

dokumentace v českém jazyce

Zpracování a konstrukce: vypadá luxusně

Robotické vysavače jsou nedílnou součástí chytré domácnosti a většina z nich vypadá dost podobně. I když i iRobot Roomba j7+ je podobně jako konkurence kulatý, na první pohled jej snadno rozeznáte. Design je totiž jedním slovem výjimečný. Začneme ale postupně. Kruhový profil s průměrem 33,8 cm a výškou zhruba 8,7 cm vypadá v reálu až nečekaně kompaktně, přitom vysavač není o tolik menší než některé konkurenční modely. Oceňujeme nízkou výšku i fakt, že se na vrchní straně nenachází nic, co by vysavač uměle zvyšovalo, například laserový majáček. Váží pak 3,4 kg.

Vysavač můžete pořídit v černo-stříbrné variantě. Osobně se mi líbí, že boční plastová část je matná, vrchní kruhový kovový plát je rovněž matný a dodává vysavači na exkluzivitě. Povrch kovového plátu je kartáčovaný se soustředěnými kruhy, což působí zajímavě a nápaditě.

Uvnitř kruhového plátu je jediné podsvícené tlačítko, které může svítit, případně plynule po obvodu problikávat různými barvami. Slouží jak pro zahájení úklidu, tak pro návrat do domovské stanice Clean Base, případně i pro párování k domácí Wi-Fi a aplikaci iRobot HOME. To se mi líbí! Logo společnosti iRobot je přímo uprostřed, je však graficky velmi povedené a design vysavače nijak nenarušuje.

iRobot Roomba j7+ je samozřejmě opatřen gumovým nárazníkem s tlakovými a laserovými senzory na boku a spodní části, které zabrání zbytečným nárazům do překážek a zabrání pádům ze schodů.

Stanice Clean Base

Odpadní nádoba je ze zadní boční části, stačí stisknout pojistku a nádobu vysunout. Pojme 300 ml, což není moc, ovšem to vás trápit nemusí. Proč? Vysavač se totiž automaticky „vysype“ do stanice Clean Base, která je u modelu Roomba j7+ součástí základního balení. Díky tomu už nemusíte řešit, jestli můžete vysavač pustit, nebo jej nejdříve vysypat. Na takový luxus si zvykne každý.

Z přední části je to nejdůležitější, konkrétně kamera s přisvětlením. Proč kamera? Vysavač se pohybuje díky navigaci vSLAM, která využívá právě kameru, tedy ne LiDAR jako některé konkurenční modely. Každý typ navigace má své výhody i nevýhody, jedno je však jisté – díky kameře můžete vidět více. O tom však až později. Ze spodu vysavače nalezneme hned dva kartáče, jeden uprostřed, který sbírá větší nečistoty, druhý boční, který poslouží pro vymetání rohů a těžko přístupných míst, například pod lištou.

/ Navigace vSLAM používá pro orientaci v prostoru kameru s přisvětlením

Stanice Clean Base je v černé barvě, působí stejně jako vysavač opravdu luxusně. Jak už jsme uvedli, slouží pro samočištění vysavače, ale stejně tak i pro nabíjení. Jde tedy i o klasickou nabíjecí stanici. Jakmile vysavač najede do stanice, nádoba Clean Base pod tlakem vysaje z vysavače nečistoty přímo do stanice, tedy do sběrného sáčku. Ten se nachází pod víkem na vrchní straně a pojme až 30 plných nádob. Pod víkem je i druhý sáček, který lze vyměnit v momentě, kdy ten nainstalovaný naplníte.

Stanice potěší zajímavými detaily, například koženým poutkem, kterým zvedáte víko. Líbí se nám, že vzhled koresponduje s designem vysavačem, rozhodně tedy nehyzdí interiér. Rozměry stanice činí 40,1 × 31 × 33,8 cm a váží necelé 4 kg.

Osobně jsem z designu vysavače iRobot Roomba j7+ i stanice Clean Base nadšený. Vysavač vypadá luxusně, puristicky, přesto nápaditě. Stanice je sice rozměrná, přesto spolu se „zaparkovaným“ vysavače vypadá, že jde o doplněk do domácnosti. Navíc praktický, což potěší dvojnásob.

Líbilo se nám luxusní design vysavače i stanice Clean Base

rozměry a hmotnost

snadné odjištění nádoby na nečistoty

navigace VSLAM umožňuje snížit výšku vysavače

Funkce: to, co jiní neumí

iRobot Roomba j7+ má hned několik zajímavých funkcí, které rozhodně nejsou standardem. Nebudeme však předbíhat a začneme tím, jak se iRobot Roomba j7+ orientuje v prostoru. Používá navigaci vSLAM (Visual Simultaneous Localization and Mapping), která oproti LiDARu a LDS nevyužívá laserový majáček, ale kameru. Ta může být na vrchní/boční části, v případě iRobotu je vepředu, navíc s přisvětlením. To je důležité, pomáhá totiž s orientací v prostoru za šera.

Ano, kamerová navigace má oproti LiDARu problém v tom, že nemůže standardně pracovat za úplné tmy, protože vysavač skrze kameru zkrátka „nevidí“, ovšem ono přisvětlení je pomocníkem navíc. Díky tomuto typu navigace navíc nemusíte řešit otravný laserový majáček, kvůli kterému se například některé vysavače od Xiaomi, jež jsou průkopníkem v laserové navigaci, nevejdou pod nižší nábytek.

Záruka na exkrement v tomto případě není urážka, naopak.

Přiznám se, dlouhou dobu jsem navigaci vSLAM považoval za chudého příbuzného LiDARu, protože jsem laser považoval za tu nejpřesnější metodu orientace v prostoru. Ano, laser má nesporné výhody, například právě lepší orientaci za šera a tmy, ovšem má i nevýhody. Oproti vSLAM nevidí nízké předměty na zemi, navíc si většinu překážky „osahá“ nárazem. S tím Roomba j7+ problém nemá. Díky technologii PrecisionVision iRobot doslova vidí překážky kolem sebe a těm se pohodlně vyhne. Je jedno zda jde o prodlužovací kabel, pohozené spodní prádlo nebo nádobu s vodou, zkrátka vidí, co je před ním, a do překážky nenajede.

S tím souvisí i vcelku pikantní záruka, které se jmenuje P.O.O.P. Kdo je angličtiny znalý, jistě ví, co je překladem a my jen můžeme říci: ano, jde přesně o to, co si myslíte. iRobot totiž garantuje, že pokud vysavač najede do zvířecího exkrementu (psa) a udělá, no, řekněme nepořádek ve vašem domově, vymění jej za zcela nový kus. Podrobné podmínky si můžete zobrazit na webu iRobotu. Video pak řekne více než tisíc slov…

Za rozpoznáváním předmětů i exkrementů samozřejmě stojí navigace vSLAM včele s kamerou. Díky ní může vysavač vidět, že se blíží překážka a vyhnout se jí. V praxi to funguje tak, že vysavač uklízí a po skončení úklidu zašle fotografie překážek, které zaznamenal. Vy můžete následně zvolit, zda jde o překážku dočasnou a vyhnout se jí, nebo zda ji ignorovat. A díky tomu se učí nejen přesné rozložení vašeho bytu či domu, ale i překážky, které má ignorovat, nebo se jim naopak vyhnout.

Právě v tom tkví hlavní výhoda vysavače iRobot Roomba j7+, překážku nejenže rozpozná, ale ještě pořídí fotografii a nechá na vás, jak s ní naložit. Osobně to vnímám jako mnohem lepší řešení, než se se například snažit „vysát“ prodlužovací kabel, do kterého je zapojen počítač.

Už víme, jak se robot orientuje v prostoru, ale jaké má předpoklady k tomu vysát kvalitně? iRobot přezdívá stylu vysávání AeroForce, což je patentovaný třístupňový čistící systém. Boční kartáček namete špínu zpoza rohů, zbytek uvolní a seberou gumové kartáče a z nich se vše do sběrného koše přenese díky silnému podtlaku. Sací výkon vysavače je 10× silnější oproti iRobot Roomba série 600.

Zajímavou funkcí je i Imprint Link. Ta funguje tak, že jakmile vysavač dokončí úklid, vyšle požadavek mopu Braava Jet m6, jenž podlahu setře. Pokud tedy máte domácnost vybavenou robotickými pomocníky od iRobotu, máte o starost méně.

Z dalších funkcí zmíníme Keep Out Zones, čili vyloučené zóny. Ty nejsou vysavačům s navigací vSLAM nikterak zapovězeny, na mapě si vyberete místo, kam vysavač zkrátka jezdit nemá a díky tomu nemusíte řešit, že by vám například najel do dětského koutku nebo do míst, kde máte květiny.

Líbilo se nám přesná navigace vSLAM

Imprint Link

zasílání fotografií

záruka P.O.O.P

Výdrž: tam a zase zpět

Co se týká výdrže, iRobot Roomba j7+ dokáže uklízet zhruba 75 minut, ovšem než se vybije, zajede do stanice Clean Base a následně pokračuje tam, kde přestal. Nabití není nejrychlejší, výrobce uvádí, že zabere zhruba 3 hodiny, ovšem v našem případě se potvrdila slova dTestu, který vysavač rovněž testoval a kterému nabití zabralo zhruba 130 minut, tedy lehce přes 2 hodiny. I tak, za 75 minut dokáže vysát díky přesné navigaci i opravdu rozlehlejší byt, takže bez námitek.

Líbilo se nám svižný úklid

návrat na místo, kde úklid přerušil

Nelíbilo se nám delší doba nabíjení

Aplikace: přehledná, povedená

Moderní robotický vysavač bez možnosti vzdáleného ovládání přes mobilní aplikaci? Pche, to se už nenosí, iRobot Roomba j7+ pochopitelně s mobilní aplikací komunikuje, konkrétně s iRobot Home, která je k dispozici pro iOS i Android. U té hned na začátek musíme pochválit, že je kompletně lokalizovaná do češtiny, designově velice povedená a přehledná. Tedy spojení, které si představujeme u všech podobných aplikací, ne vždy tomu však tak je.

Aplikace iRobot HOME

Prvotní párování zabere jen chvíli, aplikace vás přesně instruuje, jak postupovat. Je to snadné, na vysavači stačí stisknout ovládací tlačítko, následně již postupuje dle pokynů, které jsou dostatečně srozumitelné. Během dvou až tří minut máte hotovo a můžete se pustit do vzdáleného ovládání.

Hned na úvodní obrazovce máte možnost pomocí scén aktivovat příslušný uklízecí režim, v našem případě „Vysávat všude“. Pokud však iRobot Roomba j7+ už projel celou vaši domácnost, máte možnost na základě mapy vybrat místa, kde se má na úklid soustředit více a která naopak ignorovat. Líbí se nám, že oproti konkurenci umí Roomba j7+ nastavit tyto zóny opravdu extrémně malé, třeba 20 × 20 cm. Standardem je přitom rozměr 1 × 1 m, případně ještě větší. Roomba j7+ je tedy ideální do prostor, kde hrají doplňky prim a mají své místo, třeba malý květináč na nožičkách iRobot zkrátka nepovalí.

Nastavovat můžete i různé časové plány, stejně jako se spolehnout na automatizace. Ty fungují jednoduše, na základě polohy aplikace pozná, že nejste doma a začne úklid, a to jak celého bytu, tak třeba i vybrané místnosti. Jakmile aplikace detekuje, že se vracíte domů, vysavač vyšle zpět do nabíjecí stanice, aby vás po příchodu nerušil. Využívá k tomu aplikaci IFTTT, kterou zřejmě nemusíme přestavovat. Stačí se v aplikaci zaregistrovat a pak už si jen užívat toho, že vysavač udělá vše potřebné v době, kdy nejste doma.

Líbí se nám, že aplikace je prošpikována různými vysvětlujícími návody. Ihned víte, proč je nutné udělat to či ono, případně zda je potřeba vaší reakce. Potěší také přehledné statistiky úklidu, například jakou plochu vysál, jak dlouho mu to zabralo a zda se vysypal obsah nádoby do stanice Clean Base, nebo ne. Na závěr si jen povzdechnu, kéž by takový cit pro detail měli všichni výrobci robotických vysavačů.

Líbilo se nám přehledná aplikace

úklid na základě polohy

no-go zóny mohou být opravdu malé

vysvětlivky v rámci aplikace

kompletní a přesná lokalizace aplikace

Zkušenosti a zhodnocení: parádní práce

Vysavač jsem testoval několik týdnů, a tak s klidným svědomím mohu říci, že jsem měl možnost se s ním důkladně seznámit. V první řadě musím poznamenat, že prvotní úklid sice zabere delší čas než vysavačům s LiDARem, ovšem poté je úklid velice svižný, možná ještě více než u laserové konkurence. Líbí se mi, že vysavač přesně zaznamená každou překážku a nestane se to, že by se snažil vysát něco, co do jeho útrob nepatří. Může za to již několikrát zmíněná kamera systému vSLAM, která nabízí poměrně široký záběr, navíc ani kvalita zaslaných snímků není špatná.

Kamera vám všechny překážky naservíruje.

Za zhruba 75 minut dokáže vysavač vysát i poměrně velký prostor, v našem případě čtyři větší místnosti, navíc různě členité. Až při testování iRobot Roomba j7+ jsem se konečně zbavil své obsedantně kompulzivní poruchy, která se projevovala tím, že v momentě, kdy měl vysávat robotický vysavač, místnost jsem nejdříve takzvaně před-uklidil. To obnášelo zvednutí nabíječek, odstranění obuvi, případně dalších předmětů, které se na zemi vyskytovaly. Ano, teoreticky vzato by některé z překážek měl zvládnout překonat i vysavač s LiDARem, ovšem nikdy jsem nezískal takovou jistotu jako s modelem Roomba j7+.

Zpočátku jsem samozřejmě před-uklízel i zde, ovšem postupem času jsem se ujistil, že to není potřeba. Pokud náhodou iRobot Roomba j7+ nějakou nečekanou překážku zaznamenal, aplikace mi zaslala notifikaci a já měl možnost volby, což konkrétně já velmi oceňuji. Jde o to, že robotický vysavač má sloužit vám, ne naopak.

Spokojen jsem byl i s výkonem, iRobot Roomba j7+ si poradil i s většími nečistotami, sací výkon je opravdu vysoký, vysavač přitom není tlak hlučný, aby vás obtěžoval. To samé se sice nedá říci o stanici Clean Base, která nasává obsah nádoby vysavače, ovšem to je u podobných nádob (i od konkurence) standardní. Celkově vzato jsem tedy více než spokojen jak s přesností navigace, tak s úrovní rozpoznávání překážek.

Nějaké nevýhody? Ano, vysavač nevytírá, což je škoda. Někoho může zaskočit i vyšší cena, která činí zhruba 22 tisíc korun. To je však daň za technologie, které zkrátka konkurence nenabízí. Když k tomu přičteme extrémně povedenou aplikaci a luxusní design, nemám důvod, proč vysavač nedoporučit. A pokud si přejete pár tisícikorun ušetřit, můžete zakoupit model bez přídomku +, akorát se musíte smířit s absencí stanice Clean Base. Vzhledem k tomu, že jde o dalšího skvělého pomocníka, osobně bych se jí vzdával jen stěží.

Vysavač není pro každého, což je jasné všem, kteří se podívají na cenu. I nás napadlo: proč je tak drahý, vždyť konkurence je klidně i o polovinu levnější. Možná ano, ovšem zde si platíte za pohodlí, které vám iRobot dopřeje. Nemusíte se starat o malou nádobu vysavače, nemusíte řešit hlučnost nebo to, že se zamotá do spadlé ponožky na zemi. A pokud máte mazlíčka, oceníte, že jeho případnou nehodu „neroztahá“ po celém domě.

Foto: Martin Fajmon, fZone.cz