Máte děti a chtěli byste vědět, jaká je kvalita vzduchu u vás doma? Nebo byste to chtěli vědět jen tak? Od toho tu je monitor kvality vzduchu od Netatma, který jsme měli možnost otestovat.

Produkty značky Netatmo jsou známé svým pěkným designem, kvalitním zpracováním a také zajímavými funkcemi. Nedávno jsme pro vás přichystali recenzi na termostatické hlavice, seznámit jste se však mohli i s inteligentní kamerou. Dnes se podíváme na monitor kvality vzduchu, který vám poměrně přesně poví, jak to u vás doma s kvalitou vzduchu.

Obsah balení

Netatmo Smart Indoor Air Quality Monitor

napájecí adaptér do sítě

základní dokumentace

Design a zpracování: má duši

Netatmo, to je hezký design. Monitor kvality vzduchu sdílí konstrukci s chytrou bezpečnostní kamerkou, kterou jsme na fZone.cz testovali dříve. Opět se tak můžete těšit na kovový váleček, konkrétně s rozměry 45 × 45 × 155 mm a navíc se špičkovým zpracováním a elegantním designem, na rozdíl od kamerky v lehce růžové barvě. Design je velkou předností Netatma. Senzor nebudete chtít někam schovávat, naopak se na poličce hezky vyjímá a vypadá skoro jako dekorace.

Vrchní část je plastová a skrývá neviditelné dotykové tlačítko. Stačí se dotknout a kamera na přední straně ukáže pomocí barevných LED, jaká je kvalita vzduchu v místnosti. Chytrý senzor musí být neustále připojen ke zdroji elektřiny, baterii bohužel nemá. Připojení pak probíhá skrze Wi-Fi k vašemu domácímu routeru a nastavení je velmi snadné.

Funkce: kvalita vzduchu na jeden dotyk

Chytrý senzor bez mobilní aplikace by byl skutečně pouze příliš drahou designovou ozdobou. Proto Netatmo připravilo aplikaci Home Coach, která podrobně zobrazí údaje o prostředí v pokoji. Aplikace se liší od aplikace Security, kterou Netatmo používá pro chytré kamery, sirény a další bezpečnostní zařízení. Je to trochu škoda, praktičtější by bylo ovládat všechny produkty od Netatma z jedné aplikace, ale na druhou stranu zaměření chytrého senzoru a bezpečnostních přístrojů je dost odlišné, takže to tolik nevadí.

Senzor sleduje 4 parametry v místnosti – teplotu, vlhkost, CO2 a hluk. Naopak bohužel chybí měření koncentrace prachových částic. Měření probíhá průběžně v pravidelných 5minutových intervalech, případně okamžitě na vyžádání po spuštění aplikace/stisku tlačítka na vrchní části senzoru. Podle výsledků pak aplikace zobrazuje celkové hodnocení prostředí i detaily jednotlivých veličin.

Zároveň ukazuje škálu, kde by se hodnoty měly pohybovat, a nabízí užitečné tipy, které se liší podle toho, v jakém typu místnosti senzor je. Pokud nastavíte dětský pokoj, ukazuje jiné doporučené hodnoty a tipy, než pokud se jedná o místnosti pro dospělé.

Notifikaci dostanete, i pokud jste mimo domov.

Pokud některý ze sledovaných parametrů překročí určitou mez, dokáže vás na to aplikace upozornit notifikací, vy tak můžete jednat. Mně osobně přišlo velmi užitečné upozorňování na koncentraci CO2 nebo teploty v dětském pokoji. Okamžitě jsem pak věděl, kdy je vhodné vyvětrat. Díky Wi-Fi připojení pak dostanete notifikaci, i pokud jste mimo domov. Tyto notifikace se pak můžou hodit i při nouzových situacích.

Aplikace: přehledná

Aplikace má velmi povedený a elegantní design, snadno se ovládá a nechybí ani zajímavé funkce v podobě možnosti „přetáčení času“, díky čemuž se můžete podívat například na to, jakou teplotu měly děti v pokoji v noci. Do aplikace je samozřejmě možné přidat i více senzorů a dokonce si můžete s Netatmem povídat přes messenger. Mnohem užitečnější by byla možnost chytrý senzor propojit s Google Home, to však bohužel možné není.

Netatmo Healthy Home Coach

Je to zvláštní, protože jiné produkty od Netatma, například chytrá kamera nebo termostaty, s Google Home propojit lze. Podporován je na druhou stranu však Apple Homekit.

Stáhnout Healthy Home Coach

Podporován je alespoň Apple Homekit.

Závěr: pomocník do domu

Netatmo Smart Indoor Air Quality stojí zhruba 2 tisíce Kč, za které získáte velmi elegantní chytrý senzor s Wi-Fi a dobře zpracovanou mobilní aplikací. Pokud si například chcete být jistí, že je prostředí v dětském pokoji v pořádku a chcete být informování o tom, když se něco změní, jde o ideální doplněk chytré domácností.

Bohužel si nerozumí s Googlem, neměří prachové částice a vyžaduje neustálé připojení do zásuvky, jinak je ale splňuje přesně to, co slibuje, bonusem je pak hezký design.