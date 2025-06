Ty nejmodernější robotické vysavače už zvládnou opravdu precizní úklid, problém je však s jejich rozměry – moderní funkce vysavače je neustále zvětšují, a tak se již nehodí na úklid pod nízkým nábytkem. Společnost Roborock se rozhodla přijít s ráznou odpovědí, a to s modelem Saros 10R, který i tento problém elegantně řeší. Není však jen kompaktní, ale doslova technickými vymoženostmi nabitý – více prozradíme v dnešní recenzi.

Moderní interiéry kladou vysoké nároky i na prvky chytré domácnosti – nikdo totiž nechce, aby mu hezkou domácnost kazil nevzhledný vysavač, a už vůbec ne robotický vysavač, který je z podstaty věci na očích prakticky neustále. Kromě vzhledu jde i o praktičnost – moderní interiéry se často vyznačují nízkým nábytkem, pod který se jen tak nějaký robotický vysavač nedostane.

Odpovědí má být vysavač Saros 10R značky Roborock, který slibuje nejen špičkové výsledky úklidu, ale rovněž také nabízí nízký profil, díky kterému se snáze dostane i pod opravdu nízký nábytek, například sedací soupravu nebo komody. V dnešní recenzi se na tento zajímavý kousek zaměříme detailněji.

Roborock Saros 10R vyniká nízkým profilem i extrémním sacím výkonem

Technické parametry Roborock Saros 10R

Rozměry 35 × 35,3 × 7,98 cm Hmotnost cca 4,1 kg Aplikace Roborock pro Android i iOS Mokré mopování ano, dvě mopovací podložky Zvednutí mopu, kartáčů a těla vysavače ano Překonání prahů ano, až do výšky 4 cm Sušení mopu stanicí ano, horký vzduch Typ navigace RGB kamera s přisvětlením + 3D ToF Paměť pro více pater ano Režimy vysávání vysávání, vytírání, vysávání a vytírání, Smart Objem nádoby na čistou/špinavou vodu (stanice) 4 litry

3 litry Objem sáčku na nečistoty (stanice) 2,7 litru Objem odpadní nádoby (robot) 270 ml Objem nádrže na vodu (robot) 69 ml Hlasové ovládání ano, Hello Rocky Cena cca 38 000 Kč

Obsah balení: štědrý

V obrovské přepravní krabici s celkovou hmotností okolo 20 kilogramů toho najdete opravdu hodně. Kromě samotného vysavače s předinstalovanými kartáči jde o dokovací stanici s předinstalovanými nádobami na čistou (4 litru) a odpadní (3 litru) vodu a sáčkem na nečistoty (2,7 litru), včetně jednoho náhradního. Dále v balení naleznete přívodní kabel, dvojici mopovacích podložek a mopovacích textilií. Velikost krabice odpovídá velikosti samotné vyprazdňovací stanice, jen tedy pozor na hmotnost – ta by některé mohla při doručení trochu překvapit.

Líbilo se nám kompletní balení

Konstrukce a zpracování: čisté linie

Už na první pohled vás Roborock Saros 10R upoutá svým čistým designem – většinu moderních robotických vysavačů poznáte podle LiDAR majáčku na vrchní straně, zde se ovšem žádný nenachází. I to je důvod, proč mohl Roborock udělat zařízení opravdu kompaktní, primárně tedy nízké – jeho výška činí necelých 8 centimetrů. Takto nízký vysavač je už opravdu raritou, tato výška je typická pro základní robotické vysavače bez pokročilé navigace, kam ale Roborock Saros 10R rozhodně nespadá – o tom však až později.

Roborock Saros 10R je nabízen v černé barevné variantě, přičemž dominantně je tělo vyrobeno z plastu, kdy Roborock kombinuje lesklé a matné prvky. Na těle nalezneme dvojici hardwarových tlačítek, konkrétně jde o tlačítko pro spuštění/pozastavení úklidu a tlačítko pro návrat do domovské stanice, obě jsou samozřejmě podsvícená. Tělo je kulaté, v tomto případě se Roborock drží zažitého standardu. Zbylé rozměry činí 35 × 35,3 centimetru, což jsou naprosto standardní hodnoty, kterých se běžně drží i konkurence. Hmotnost vysavače se pohybuje okolo hodnoty 4,1 kilogramu, patří tedy mezi ty středně těžké.

Pod magnetickou krytkou se nachází odpadní nádoba s kapacitou 270 mililitrů s uživatelsky vyměnitelným filtrem a plně integrovaná nádobka na vodu s kapacitou necelých 70 mililitrů. Zdá se vám to jako málo? Ano, i s takovou kapacitou nádrže dokáže Saros 10R skvěle hospodařit, vše samozřejmě ve spolupráci s dokovací stanicí, která se v průběhu úklidového procesu stará o průběžné doplňování vody a čištění mopovacích textilií, jak je koneckonců u moderních robotických vysavačů v této kategorii dobrým zvykem.

Díky nízkému profilu se dostane prakticky všude.

Zpět k navigaci – jak už víme, chybí LiDAR, podle čeho se tedy vysavač orientuje v prostoru? Na přední straně se nachází integrovaná kamera s přisvětlením, samozřejmostí je i ToF senzor, který detekuje nízké překážky. Bočnice vysavače slouží jako nárazník, pomocí kterého si vysavač testuje pevnost „neviditelných“ překážek, například těch černých, ve kterých se ztratí i laser ToF senzoru. Na těle samozřejmě nesmí chybět pod záslepkou ukrytý vývod prachových nečistot a konektor na čerpání vody do vnitřní nádobky – vše inteligentně rozmístěné tak, abyste na vysavač museli sahat co možná nejméně často.

Zajímavý je i pohled na spodní stranu vysavače – kromě senzorů proti pádu ze schodů se zde nachází dvojice mopovacích podložek, přičemž jedna z nich využívá systém FlexiArm Riser, stejně jako boční kartáč pro vymetání nečistot pod lištami. Nesmí chybět ani hlavní kartáč, který je tentokrát složen ze dvou částí – to kvůli efektivitě a eliminaci namotávání vlasů a chlupů.

Zapomenout nesmíme ani na popis dokovací stanice, která je dle moderních trendů multifunkční a je nepostradatelným parťákem pro většinu novějších robotických vysavačů s cenovkou nad 10 tisíc korun. Stanice rovněž kombinuje černé lesklé a matné plasty, díky čemuž se skvěle hodí k samotnému vysavači, rozměry činí 47,5 × 48,8 × 38 cm a hmotnost se pohybuje kolem 11 kg. Najdete v ní opravdu velkokapacitní nádoby, a to jak na čistou, tak i odpadní vodu, samozřejmě i hlavní sáček na prach a další suché nečistoty – ten by měl vydržet až na 7 týdnů průběžného úklidu. Dodáme, že nádoba na odpadní vodu má kapacitu 3 litry, nádoba na čistou vodu 4 litry a sáček na nečistoty ve stanici má kapacity 2,7 litru. Zmíním i jednu zajímavost navíc – zatímco konkurence má nádoby na výšku, Roborock Saros 10R má nádoby širší, ale více mělké – díky tomu vodu snadno dopustíte i menším umyvadle s nižší vodovodní baterií, například v koupelně, což osobně opravdu oceňuji.

Uvnitř se nachází další důležitá elektronika, která zajistí napuštění/vypuštění vody, samozřejmě nechybí ani vanička s „valchou“ pro čištění mopovacích textilií, a to teplou vodou až do 80 stupňů Celsia – sušení mopů poté probíhá teplotou 55 stupňů Celsia. Právě možnost čištění horkou vodou (a sušení horkým vzduchem) zajišťuje hygienický standard, který eliminuje množení bakterií a samozřejmě i nepříjemný zápach – dle výrobce se můžete spolehnout na eliminaci 99,99 % bakterií, umělá inteligence se navíc stará o detekci znečištění textilií, takže výsledkem jsou vždy dokonale čisté podložky.

Pamatujete si na naši nedávnou recenzi robotického vysavače Dreame X40 Ultra? Pokud ano, jistě si vzpomenete i na naši chválu ohledně možnosti automatického odpojení mopovacích podložek v momentě, kdy vysavač pouze vysává, nebo se chystá uklízet prostor, kde se nachází kusové koberce s vysokým vlasem. Stejnou vychytávku nabízí i Roborock Saros 10R – mopovací podložky umí stanice automaticky odpojit, ale i nasadit, to vše pomocí vnitřních magnetů. Drobnost, ale neuvěřitelně praktická. Další praktickou vychytávkou samovyprazdňovací stanice je integrovaný modul pro čisticí prostředek na tvrdé podlahy – nachází se vedle sáčku na suché nečistoty a má kapacitu zhruba 590 ml – použít můžete prostředek přímo od Roborocku, případně takový, který je nepěnivý a je určen přímo pro robotické vysavače.

Už tedy víme, co vše zvládne stanice automaticky, ale k čemu všemu ještě bude potřeba vaše pomocná ruka? Uklidníme vás – moc toho není. Stačí jednou za čas vylít nádobu na odpadní vodu a napustit vodu do nádoby na čistou vodu, ještě méně často se budete starat o vnitřní sáček na suché nečistoty – o vše ostatní se postará stanice nebo robotický vysavač. Nebudu přehánět, když řeknu, že údržba vám zabere zhruba 2 minuty týdně, a to počítám i čas, který budete potřebovat na občasné „oprášení“ stanice a vysavače od prachu – přeci jen, lesklé plasty si o trochu té pozornosti občas řeknou.

Líbilo se nám nízký profil

moderní typ navigace

elegantní design

magnetické víko

design multifunkční stanice

velké odpadní nádoby

velký objem na čistou i špinavou vodu

Nelíbilo se nám černé lesklé plasty se snadno umažou

vnitřní nádoba na vodu má malý objem

Výdrž a nabíjení: stihne toho hodně

Moderní robotické vysavače dokáží s výdrží hospodařit velmi dobře – a to díky průběžnému dobíjení v případě, kdy je to potřeba, reálně si tak vůbec nemusíte všimnout, že baterie vysavače je vybitá. Vysavač se po chvilce na nabíječce obvykle vrátí na původní místo, kde úklid přerušil, reálně tak maximální výdrž bude zajímat jen ty, kteří mají extra velkou domácnost, určitě větší než 150 metrů čtverečních. Roborock Saros 10R je osazen akumulátorem s kapacitou 6 400 mAh, který zajistí výdrž až 3 hodiny v automatickém režimu. To je skvělý výsledek, i přesto, že některá konkurence umí o pár desítek minut více.

Navíc, Roborock Saros 10R má jednu tajnou zbraň, která rozhodně není běžná – nabíjí se totiž opravdu velmi rychle, kompletně nabito máte za zhruba 130 minut. Čistě prakticky se však vysavač nikdy takto dlouho nabíjet nebude, protože před úplným vybitím se vysavač vrátí do základny, kde obnoví kapacitu baterie na zhruba 80 % a poté pokračuje tam, kde přestal. Nejčastěji tedy budete nabíjet pouze vzniklý „rozdíl po úklidu“, takže třeba 40 % kapacity baterie, a tu Roborock Saros 10R obnoví za zhruba 1 hodinu. Dodáme, že výrobce deklaruje, že na jedno nabití by měl Roborock Saros 10R uklidit prostor o velikosti až 250 metrů čtverečních – jde však o teoretickou hodnotu, protože takto rozsáhlý prostor (navíc bez schodů) má zřejmě jen málokdo.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

konečně i rychlé nabíjení

Specifikace: mistr úklidu

Nyní se můžeme pustit do popisu specifikací – a začít musíme navigací. Vzhledem k tomu, že vysavač nemá LiDAR, byl jsem docela zvědav, jak si poradí s orientací v prostoru. Naštěstí musím hned zkraje zmínit, že velice dobře. K navigaci využívá systém zvaný StarSight Autonomous System 2.0, který kombinuje 3D ToF laser s přisvětlením a RGB kameru, a právě kombinací těchto technologií je dosaženo velmi přesného mapování prostoru, ale co je hlavní – rozpoznání překážek. ToF je velice přesné řešení díky vyšší vzorkovací frekvenci, což ve výsledku znamená, že vysavač méně často naráží do překážek – to u LDS navigací neplatí, a to i přesto, že i LiDAR je velice přesnou metodou mapování prostoru. Roborock byl prvním v odvětví robotických vysavačů, kdo implementoval 3D ToF funkčnost pomocí duálního vysílače, kdy tato technologie byla oficiálně spuštěna na začátku roku 2024.

Osobně jsem byl nejvíce zvědav na úroveň rozpoznávání překážek – takový Qrevo Curv sice rozpoznal velké množství překážek, ovšem stále měl občasné problémy s menšími předměty a velmi tenkými kabely, například nabíječky od telefonů bez adaptéru do sítě. Jsem potěšen, že mohu oznámit, že Roborock Saros 10R „vidí“ opravdu vše, celkově má rozpoznat více než 100 objektů, což se v praxi potvrdilo. V rámci testování jsem mu přichystal hned několik překážek a všechny bez problému rozpoznal a vyhnul se jim – kabelu od telefonu, malé hračce, ale i ovladači k čističce vzduchu Dyson.

Navigace je opravdu precizní, LiDAR vám chybět nebude.

Již jsme zmínili robotické rameno mopovací podložky, robotické rameno má i boční kartáč, a to kvůli lepšímu vymetání nečistot z rohů místností, případně pod prahy, kam se bez problému kartáč rovněž dostane. Přední kolečko je opatřeno stěrkou, aby se eliminovalo „nabalování“ vlhkého prachu na gumový povrch, což je opět mimořádně praktická vychytávka. Hlavní kartáče se nachází uprostřed, jsou hned dva a jejich tvar eliminuje zachytávání vlasů a chlupů, což chválíme, Roborock tomuto systému přezdívá DuoDivide.

Sací výkon technologie HyperForce dosahuje až těžko uvěřitelné hodnoty 19 000 Pa (66 W), takže se řadí mezi ty vůbec nejvýkonnější modely na trhu. Ano, takto silný sací výkon použije vysavač opravdu jen výjimečně, ale to, že ho nabízí, potěší především majitele domácích mazlíčků, stejně tak ale i silné alergiky, kdy nízký sací výkon konkurenčních modelů nemusí stačit na dokonalé vysátí, například kusových koberců – s tím Roborock Saros 10R žádný problém nemá. Pokud tedy doma máte i kusové koberce a navíc i domácí mazlíčky, rozhodně se vám vysoký výkon bude hodit.

Kromě toho, že Roborock Saros 10R zvládne překonat prahy až do výšky 3 centimetrů (v některých případech dokonce až 4 centimetry, pokud jsou prahy dostatečně široké), dokáže sám pracovat i se svou výškou – v reálu to vypadá tak, že se vysavač přizpůsobí výšce podlahy či koberce tak, aby byl přítlak ideální a úklid perfektní – díky technologii AdaptLift se celý vysavač dokáže nadzvednout o 1 centimetr, přičemž mopy dokáže zvednout až do celkové výšky 22 mm nad povrch. Dodáme, že mopovací podložky se otáčí rychlostí zhruba 200 otáček za minutu, čímž se snižuje šance, že i zaschlé nečistoty zůstanou na svém místě. Možná si říkáte, že ruční práci tento robot nenahradí, ale opak je pravdou – v našem testu si poradil s jemnou instantní kávou, zaschlou nečistotou od kečupu, ale i s blátivou stopou. V průběhu úklidu můžete nastavit i intenzitu průtoku vody (vypnuto–30), případně vše ponechat na automatice. Díky tomu se nemusíte obávat, že by se například poškodila náchylná dřevěná podlaha, naopak na dlažbu je možné použít maximální průtok (zvlhčení).

Zde se hodí upozornit, že čím více vody, tím častěji se bude robot vracet zpět do základny, aby svoji nádržku doplnil. I když moderní robotické vysavače s integrovanou nádržkou na vodu (včetně Roborock Saros 10R) hospodaří s vodou velmi dobře, osobně bych ocenil, kdyby byla kapacita této nádrže větší, třeba dvojnásobná. Je však jasné, že výrobce musel myslet na každý centimetr čtvereční, a tak je menší kapacita zřejmě i kompromisem. Kompromisem je i hlučnost – v automatickém režimu se většinou pohybuje na hranici 60 dB, při mopování je hlučnost ještě nižší. Vyšší je naopak jen v případě, kdy se vysává koberec, ovšem jen dočasně.

Rockyho si zamilujete.

Mezi další zajímavé funkce patří pokročilý hlasový asistent – většinu modernějších vysavačů můžete ovládat skrze hlasové příkazy Amazon Alexa/Google/Siri, ovšem stejně jako Qrevo Curv má i Saros 10R vlastního asistenta „Rocky“ – i bez aplikace tedy můžete snadno zahájit úklid pouhým vyslovením „Hello Rocky, start cleaning“ – příkazů však rozpozná mnohem více, můžete ho vyslat na úklid vybrané místnosti, můžete jej pozastavit, nebo poslat umýt mopovací podložky. Jeho primární výhodou je, že hlasové příkazy fungují i bez Wi-Fi připojení, navíc u sebe nemusíte mít ani mobilní telefon. Musím uznat, že hlasový asistent Rocky je velice návykový a osobně bych si přál, aby alternativa fungovala i na dalších značkách – v této cenové relaci jde o opravdu skvělý benefit, na který si velmi rychle zvyknete.

Líbilo se nám skvělé mopování

vysoký sací výkon

povedený hlasový asistent

překoná prahy do výšky 4 centimetry

vysavač se dokáže nadzvednout

motorická ramena

magnetické připojení mopovacích podložek

Aplikace: zvládne mnohé

Aplikace Roborock je našim čtenářům důvěrně známá – například z recenze Qrevo Curv. Aplikace se vyznačuje přehledným prostředím a detailním nastavením, bohužel stále však není lokalizovaná. Začneme tím základním, tedy párováním – to je velmi snadné, nejdříve stačí vybrat vysavač mezi produkty, následně stisknout dvojici tlačítek a resetovat Wi-Fi připojení. Během chvíle stačí vybrat domovskou Wi-Fi síť a zobrazený QR kód na displeji přiblížit ke kameře vysavače do vzdálenosti asi 10 centimetrů. Roborock QR kód sejme a během chvíle se připojí k vybrané Wi-Fi síti. Vše zabere maximálně 1 minutu, méně zkušeným uživatelům o minutu déle. Dodáme, že připojení probíhá přes 2,4 GHz Wi-Fi, 5 GHz chybí. Ihned se zobrazí také průvodce, který se vás průběžně ptá, zda doma máte koberce, domácí mazlíčky a pomůže vám přizpůsobit DND mód (režim nerušit), včetně nastavení chování robotického vysavače ve vyznačeném časovém rozmezí.

Začít musíte prvotním mapováním vaší domácnosti, přičemž mapování prostoru o velikosti zhruba 30 metrů čtverečních zabralo jen jednotky minut – nutno podotknout, že obvykle je to rychlejší, ovšem můj interiér je poměrně členitý s mnoha překážkami, včetně schodiště do spodního patra. Vysavač si mapu uloží (pokud mu to dovolíte), překvapilo nás, že automaticky detekuje jak nábytek, tak také překážky a dokonce i typ podlahy. Výsledkem je mapa, na které dokonce naleznete i pojmenované místnosti – v našem případě odhadl všechny místnosti na 100 %, včetně typu podlahy, což je úctyhodný výkon. Pokud by se náhodou netrefil, mapu můžete libovolně modifikovat, přejmenovat, případně pomocí jednoduchého nástroje přidat i nábytek, který se na mapě zobrazí jak ve 2D, tak ve 3D zobrazení, které aplikace podporuje.

Úvodní obrazovka je velmi přehledná – kromě mapy zobrazí i rychlé možnosti úklidu (Full, Rooms, Zones, Routine), včetně možnosti změny typu úklidu (Vac&Mop, Mop, Vacuum, Customize a speciálního režimu SmartPlan) a nastavení domovské stanice (Docked) – na dvě kliknutí v aplikaci tak můžete vysypat odpadní nádobu vysavače, zahájit mytí mopů nebo zahájit jejich sušení. Nastavit můžete také to, jak často se bude vysavač vracet do stanice skrze mytí mopů (10, 15, 20, 25 minut nebo vždy po úklidu dané místnosti), můžete nastavit teplotu vody mytí, případně intenzitu mytí. Přizpůsobit si můžete i délku sušení mopovacích podložek a četnost automatického nasávání suchých nečistot. Aplikace rovněž upozorní, zda je nutné vylít odpadní vodu, napustit čistou vodu nebo doplnit nádržku na čisticí prostředek – pokud ovšem čisticí prostředek přidávat nechcete, nemusíte.

Detailnější nastavení naleznete pod ikonou ozubeného kolečka – zde se nastavuje rozvrh úklidu (Schedules), můžete si zde zobrazit životnost jednotlivého příslušenství, můžete podrobně nastavit, jak se má vysavač chovat při úklidu koberců, případně jak často se mají používat robotická ramena při úklidu v rozích. Pro majitele domácích mazlíčků se hodí přizpůsobit také to, jak blízko se má vysavač přiblížit pelíšku/zvířeti samotnému, aby zvíře zbytečně nestresoval – na to všechno má Roborock speciální záložku. Pokud chcete, můžete v aplikaci nastavit, aby vysavač pořizoval snímky domácího mazlíčka, případně s ním můžete vzdáleně komunikovat – díky kameře, reproduktoru a mikrofonu. Samozřejmostí je podrobné nastavení No-Go zón (pro vysávání, vytírání nebo globálních).

Aplikace nabídne extra podrobné nastavení.

Přímo v aplikaci lze nastavit také vzdálené sledování skrze RGB kameru – to je však nejdříve nutné aktivovat přímo na vysavači, aby se nestalo, že by vás skrze vysavač sledoval někdo nepozorovaně. Vysavač navíc v náhledu kamery automaticky průběžně informuje, že je kamera spuštěná, aby tak uživatele upozornil, že „se někdo dívá“. Důvěryhodnost produktu a důraz na bezpečnost zaručuje také certifikace TÜV Rheinland a ETSI EN 303 645.

Roborock Saros 10R podporuje protokol Matter, a díky tomu jej můžete přidat i do aplikace Domácnost – to pokud vlastníte iPhone nebo iPad. Vzhledem k tomu, že aplikace Domácnost a HomeKit obecně již podporuje robotické vysavače, můžete přímo skrze aplikaci Domácnost spustit pár vybraných scén – Vysávání, Vytírání nebo Vysávání a vytírání – nastavit můžete také účinnost (Rychlý, Hluboké čištění, Automatické), vysavač samozřejmě můžete poslat do domovské stanice. Možností je zde tedy výrazně méně, ale pokud preferujete ovládání skrze aplikaci Domácnost, Roborock vám to umožní. Protokol Matter je budoucnost chytré domácnosti, kdy bude víceméně jedno, jaký produkt vlastníte, přesto bude kompatibilní jak s iPhony, tak Androidy. Roborock je na tuto budoucnost připraven a my musíme jen tleskat.

Líbilo se nám přehlednost

funkčnost

detailní nastavení

automatická detekce různých typů překázek

automatická detekce podlahy i místností

Nelíbilo se nám aplikace není lokalizovaná

Zkušenosti: mistr úklidu

Roborock Saros 10R je nekompromisní kousek – v prostoru se orientuje perfektně, nerozhodí jej ani pohozené kabely, ani kusy oblečení nebo třeba malé hračky na zemi. V mém případě se dokonale vyhnul také tmavému lesklému nábytku (který je pro většinu robotických vysavačů oříšek) a dokonale si mě získal tím, že nenarážel ani do mého celoskleněného konferenčního stolku se zakřiveným podnožím – jde o vůbec první vysavač, který si s ním poradil naprosto bez problémů. Díky úctyhodnému výkonu ve spojení s robotickými rameny bočního kartáčku a mopovací podložky se skvěle dostane i do rohů místností, případně pod lišty, což ještě více zlepšuje konečný výsledek.

Velmi příjemně potěšen jsem byl rovněž z mopování – vysavač si poradil i se zaschlými nečistotami, díky pravidelnému umývání mopů se nestalo, že by nečistými mopy uklízel další místnost. V tomto ohledu jsem se spoléhal na automatický program – vysavač vždy sám správně rozpoznal, kdy je čas zajet do domovské stanice si mopy vyčistit, bez toho, aniž bych musel cokoliv kontrolovat – vysavač k tomu využívá umělou inteligenci, pokud tedy detekuje zaschlé nečistoty, později se k nim sám vrátí.

Automatická detekce nečistot opravdu funguje.

Velkým benefitem je již zmíněný hlasový asistent, kterého jsem si po čas testování velmi oblíbil. Dosah mikrofonů je velmi slušný, takže mě vysavač „slyšel“ i z vedlejší místnosti, což je praktické. Osobně oceňuji i podporu protokolu Matter a napojení na ekosystém HomeKit, už jen proto, že Matter je budoucnost. Co se týká rychlosti úklidu, řadí se Roborock Saros 10R mezi ty rychlejší – metr čtvereční úklidu (mopování i vysávání) mu zabere asi minutu, což se může zdát jako dlouhá doba, ovšem za precizní výsledek to opravdu stojí.

Hlavním benefitem je samozřejmě i jeho kompaktnost – díky výšce pod hranicí 8 centimetrů se snadno dostal i pod moji komodu v kuchyni, která má výšku nožek asi 9 centimetrů a pod kterou se žádný robotický vysavač s LiDAR navigací nedostal. Díky tomu jsem si mohl ušetřit vysávání tyčovým vysavačem, což opravdu oceňuji. Pokud doma máte například nízkou sedačku nebo třeba postel, určitě tuto výšku oceníte také.

Roborock Saros 10R se skvěle hodí i do domácností s mnoha kusovými koberci, kde navíc „kraluje“ i váš čtyřnohý člen domácnosti. Díky vysokému sacímu výkonu je důkladný právě i úklid koberců, případně kolem pelíšků.

Líbilo se nám rychlý a precizní úklid

nízký profil

podpora protokolu Matter

napojení na Apple HomeKit

detekce domácích mazlíčků

skvěle si poradí i s koberci

prakticky autonomní provoz

Zhodnocení: získal si mě

Roborock Saros 10R je robotický vysavač pro ty nejnáročnější – kombinuje všechny moderní dovednosti s precizním úklidem a multifunkční dokovací stanicí, která zvládne prakticky vše. Na vás tak zůstane jen občasné dolití čisté vody, vylití odpadní nádoby a jednou za pár měsíců výměna odpadního sáčku ve stanici. Díky automatickým programům a umělé inteligenci se nemusíte trápit s detailním nastavováním, takže vás vysavač zdržovat opravdu nebude. Dokonce i úvodní nastavení všech podrobností zabere maximálně 5 minut, po kterých si můžete užívat zaslouženého klidu.

Hledáte nějaké nevýhody? Narazil jsem jen na drobnosti – aplikace stále není lokalizovaná, což může někomu činit problémy. Osobně bych ocenil také bílou barevnou variantu, protože černá varianta v kombinaci s lesklými a matnými plasty dokonale přitahuje jak otisky prstů, tak také vlasové škrábance – což není zrovna ideální. Nutno ale podotknout, že v záplavě bílých robotických vysavačů jde o velmi příjemné zpestření, takže nemohu vyloženě říci, že bych byl z této kombinace smutný, jen je nutné se smířit s tím, že povrch vysavače čas od času otřete běžnou prachovkou a hadříkem z mikrovlákna.

Menším problémem může být i pořizovací cena – aktuálně Roborock Saros 10R pořídíte za 38 tisíc korun, ovšem lze očekávat, že se během následujících týdnů a měsíců cena přiblíží hranici 30 tisíc korun – a to už by byla nabídka, která by jen těžko hledala konkurenci, zvláště pokud chcete „perfektní vše v jednom“.

